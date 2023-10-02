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Экономист Черниговский объяснил, как маркировка «Честным знаком» повлияет на цену пива

Экономист Черниговский рассказал о нюансах маркировки пива «Честным знаком»
02 октября 2023, 15:15
Фото: iStock/Grotmarsel

Фото: iStock/Grotmarsel

Правительство Российской Федерации приняло приняло решение, в соответствии с которым с октября 2023 года слабоалкогольные и пивные напитки, упакованные в стеклянную и ПЭТ-тару, должны быть маркированы «Честным знаком».
Честный знак — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код DataMatrix гарантирует подлинность и качество товара. Основная задача системы — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.

Как новые правила маркировки повлияют на цену пива и объёмы его продаж рассказал «Радио 1» кандидат экономических наук, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.


«Маркировка «Честным знаком» позволит снизить объем нелегальной продукции в сегменте алкогольной продукции натурально брожения, куда относится не только пивные напитки, но также сидр, пуаре и другие слабоалкогольные напитки», - отметил эксперт.

При этом, по мнению Черниговского, абсолютно вся алкогольная продукция должна быть промаркирована именно акцизными марками. Экономист напомнил, что на алкогольном рынке, как и на любом другом, существует процент нелегального рынка, и хоть в пивном сегменте он сравнительно мал, но, все же, существует, и новые правила маркировки помогут защитить потребителя от некачественных товаров.

По словам Черниговского, цены на пиво вырастут. Почему – эксперт также объяснил.

«Дело в том, что маркировка – это 50 копеек, плюс НДС, если говорить об одной единице продукции», - в завершении сказал экономист.

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#качество
#цены
#напитки
#правила
#пиво
#продукция
#маркировка
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В России подержанные автомобили подорожали на 39%
02 октября 2023, 09:12

Фото: istockphoto/LightFieldStudios

Лидерами продаж стали «Автоваз», Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.
Такие данные приводит «Авито авто». По итогам исследования выяснилось, что средняя стоимость автомобиля в России с пробегом в III квартале нынешнего года выросла на 39% в годовом выражении, достигнув 640 тысяч рублей, пишет ТАСС. Продажи машин с пробегом в июле - сентябре выросли на 14,2% по сравнению с прошлым годом.
 
Рейтинг самых продаваемых машин на рынке авто с пробегом дороже 3 млн рублей возглавляет Toyota Camry (3,5 млн рублей). За ней следуют Toyota Land Cruiser (5,5 млн) и BMW X5 (6,8 млн).
 
В сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей также лидер Toyota Camry (средняя цена 2,2 млн рублей). Второе место заняла Kia Sportage (2,1 млн рублей), на третьей строчке- Hyundai Creta (1,85 млн рублей).
 
Среди бюджетных автомобилей до 1,5 млн рублей на первом месте модель Lada Priora (430 тыс. рублей). На второй и третьей строчке разместились  Lada Granta (300 тыс. рублей) и Lada 2114 Samara (540 тыс. рублей).

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В России подорожали готовые квартиры
01 октября 2023, 09:00

Фото: iStock/Diy1

За сентябрь в части крупных российских городов средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла более чем на 3%.
Об этом сообщили «Известиям» в федеральной компании «Этажи». Сообщается, что высокий спрос на вторичное жилье был заметен с начала года, а на фоне снижения доступности ипотеки из-за роста ключевой ставки с июля 2023 года он оказался рекордным.
 
С начала года средняя стоимость квадратного метра готовых квартир взлетела почти на 8%. Такие данные приводит директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
 
По максимальному месячному росту средней стоимости квадратного метра вторичного жилья среди городов-миллионников лидирует Красноярск ( 3,4%), Омск и Челябинск ( 3,3%).
 
Причина заключается в высоком уровне спроса, а также изменилась структура предложения —покупали прежде всего наиболее доступные варианты квартир.

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#россия
#жильё
#квартира
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Россиянам рассказали, почему не стоит покупать iPhone 15 в интернете
Глава отдела МТС Голицына: у iPhone 15 с маркетплейсов может не работать связь
30 сентября 2023, 11:29

Фото: iStock/PhillDanze

iPhone 15 и другие новые модели смартфонов, которые продаются в интернете, в том числе и через «серый» импорт, могут не поддерживать российский диапазон связи. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
По её словам, смартфоны, продающиеся в интернете, не дают никаких гарантий качества покупателям, в отличие от ритейлеров, которые продают устройства официально.

Голицына отметила, что каждая модель смартфона предназначается для использования в разных странах, поэтому они заранее запрограммированы под определённого оператора. Таким образом, если приобрести iPhone из США, он может просто не подключиться к российской сети, и пользователь останется без мобильной связи. То же касается и частотного диапазона, отличающегося в разных странах. 

Кроме того, эксперт отметила, что крупные российские сети самостоятельно сертифицируют товары и предоставляют покупателю гарантию, чего не делают продавцы в интернете.

Напомним, что презентация нового iPhone 15 прошла 12 сентября. Смартфоны представлены в пяти цветах – чёрном, голубом, салатовом, жёлтом и розовом. А корпуса версий Pro и Pro Max впервые были изготовлены из титана. 

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#смартфон
#интернет-магазины
#покупка
#россия
#сотовая связь
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ТАСС: В Минсельхозе анонсировали снижение цен на мясо птицы
30 сентября 2023, 07:43

Фото: iStock/Kondor83

Снижение стоимости мяса птицы ожидается в ближайшее время в России в том числе из-за расширения производственных мощностей и сокращения сезонного спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РФ.
Как сообщили в Минсельхозе, первый замминистра Оксана Лут провела совещание по стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции. 

Кроме того, ведомство констатировало, что производители яиц «подтвердили сохранение объемов производства для удовлетворения внутреннего спроса и социальную ориентированность в политике ценообразования на свою продукцию».

Представитель Федеральной антимонопольной службы на заседании обратил внимание, что рост цен на мясо птицы наблюдается с мая этого года. В результате ФАС обратилась к группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» с просьбой предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также объяснить их повышение.

Торговые сети уведомляют поставщики о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа. Например, о росте цен на продукцию заявил мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле там уже прошло повышение цен на 5-8%.

Производителей мясной продукции также не устраивает подорожание и нехватка сырья. Отраслевое объединение мясопереработчиков обратилось с просьбой обсудить на комиссии по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в страну мяса птицы и свинины.

Ранее стало известно, что 30 региональных торговых сетей из 25 российских регионов добровольно сократят наценки на некоторые категории социально значимых товаров, среди которых, в частности, хлеб, молоко, овощи, фрукты, сахар, птица, яйца куриные, замороженная рыба, сыр, крупа гречневая, масло подсолнечное, детское питание и т.д.

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#мясо
#птица
#цены
#снижение
#минсельхоз
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Россиян предупредили о дефиците ржаного хлеба
Союз мукомолов: Ржаной хлеб из-за некачественного урожая может стать редкостью
29 сентября 2023, 17:31

Фото: istock /Magone

Ржаной хлеб может стать дорогой редкостью из-за сокращения производства ржаной муки и проблем с качеством зерна. Об этом заявил президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко в беседе с изданием «Интерфакс».
В 2024 году урожай ржи прогнозируется в размере 1,8 миллиона тонн, но качественной будет меньше 40%, рассказали в Союзе мукомольных и крупяных предприятий. По информации союза, это может привести к дефициту ржаного хлеба в России.

«В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн т, ржи 1–3-го классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема — рожь 3-го класса», — заявил на брифинге президент союза.
По мнению Свириденко, такие низкие показатели качества возникли из-за того, что «рожь выпала из поля зрения государственных органов» и на сегодняшний день сейчас производство ржаной муки составляет только 10% от объема производства пшеничной.
 
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В компании «Платформа ОФД» рассказали о важной цели цифровой маркировки продуктов

Китай дал разрешение ввозить свинину из России в страну спустя 15 лет

Стоимость апельсинового сока бьёт рекорды из-за плохого урожая

#урожай
#президент
#производство
#хлеб
#продукты
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В компании «Платформа ОФД» рассказали о важной цели цифровой маркировки продуктов
«Платформа ОФД»: цифровая маркировка нужна для борьбы с нелегальными продуктами
29 сентября 2023, 13:21

Фото: iStock/monticelllo

Цифровая маркировка продуктов позволит снизить объём нелегальной продукции. Об этом «Газете.ru» сообщил директор по продуктам для массового рынка компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев.
Напомним, что с 1 октября будет введена маркировка пива и слабоалкогольных напитков.

По словам собеседника «Газеты.ru», цифровая маркировка уже содержится на четверти кассовых чеков розничных торговых сетей. В дальнейшем она будет печататься на каждом чеке.

Маркировка позволит сократить объём нелегальной продукции. Уже сейчас он снизился в 2-3 раза в отдельных категориях. Также наблюдается и большее снижение в ряде других товарных групп.

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#маркировка
#продукты
#магазины
#россия
#торговля
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Китай дал разрешение ввозить свинину из России в страну спустя 15 лет
28 сентября 2023, 15:50

Фото: istockphoto/agnormark

Главное таможенное управление Китая разрешило поставлять свинину из России.
Об сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
 
«Ограничения на ввоз свинины из России, установленные ранее действующим главным управлением по надзору за качеством, инспекцией и карантином, а также министерством сельского хозяйства КНР объявлением от 2008 года больше не применяются», — сказано в сообщении ведомства.
Решение приняли, оценив риски и проанализировав систему госконтроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. Китайские власти отдельно пропишут инспекционные и карантинные требования к продукции из России.
 
По данным Россельхознадзора, с 2013 года велась работа по возвращению допуска свиноводческой продукции в Китай.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время свинина в России может вырасти в цене на 10-20%. Причины этого в эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), сокращении поголовья и более выгодной реализации мяса на экспорт. Об этом сообщили в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР). В некоторых регионах страны цены уже начали расти. Например, в Краснодарском крае свинина в последние дни подорожала на 30-60 рублей за килограмм.

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#мясо
#китай
#продукты
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Стоимость апельсинового сока бьёт рекорды из-за плохого урожая
28 сентября 2023, 12:56

Фото: istockphoto/Viktoria Korobova

Фьючерсы на апельсиновый сок выросли на 78% за год из-за плохого урожая в США.
CNBC пишет, что биржевые котировки фьючерсов на апельсиновый сок дошли до исторического максимума. Накануне стоимость ноябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE Futures U.S. выросла на 5%, достигнув $3,69 за фунт.
 
Цена выросла на 13% за месяц и почти на 78% с начала 2023 года. На росте цен сказываются опасения сокращения урожая апельсинов в США. Ураганы и погода во Флориде, которая считается крупнейшим производителем апельсинов в США, привели к тому, что в 2022 году урожай упал до минимального за последние 80 лет уровня.
 
Бразилия и Мексика также снизили прогнозы урожая в 2023 году. В Бразилии распространилось бактериальное заболевание цитрусовых: плоды становятся непригодными для употребления.

Проблемы существовали все последние годы, а сейчас ещё и обострились. Сырьё может подорожать, возможны перебои с поставками в Россию.

Отечественная индустрия считает, что нужно сохранить нулевую ставку пошлины на концентрированный апельсиновый сок и снизить до нуля пошлины на апельсиновую клетку, которую используют при производстве апельсиновых напитков. Такие меры позволят снизить риски, сбалансировать торговую политику и обеспечить покупателей продукцией.

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#сок
#продукты
#урожай
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Куда поехать в России осенью: бюджетные курорты межсезонья
27 сентября 2023, 13:08

Фото:istockphoto/Radevich Tatiana

Отдых в осенние месяцы имеет целый ряд преимуществ. Золотая пора еще пригодна для купания в море, а тарифы на билеты и проживание в межсезонье существенно снижаются. Редакция «Радио 1» расскажет, какие города России стоит посетить осенью и где отдых в это время года достаточно бюджетный.

Курорты Краснодарского края


В середине осени на курортах Краснодарского края устанавливается комфортная температура между 23 и 30 градусами тепла. Морская вода после знойного летнего солнца продолжает оставаться теплой и подходит для купания. По прогнозам Гидрометцентра России, купальный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится до 10 октября.
 
В Сочи время можно провести не только на берегу моря, но и на горнолыжном курорте «Роза Хутор» или в парке экстремальных развлечений Sky Park. Для любителей менее активного отдыха подойдет Анапа. В этот город следует отправиться с детьми. На курорте есть большой дельфинарий и государственный природный заповедник «Утриш», которые точно не оставят детей равнодушными. Цены на отдых в осеннее время становятся более бюджетными, несмотря на то, что туристы продолжают прибывать в регион.

 

Калининград: достопримечательности 

 
Калининград считается одним из самых европейских городов России. Это популярное место отдыха туристов осенью. Купальный сезон в Калининграде завершается рано, однако множество экскурсий, невероятная архитектура и исторические памятники сделают путешествие незабываемым. Стоит обратить внимание, что проживание в гостиницах города-курорта достаточно дорогое и начинается от двух тысяч рублей за сутки, однако билеты на самолет осенью стремительно дешевеют.
Самыми важными достопримечательностями Калининграда считаются остров Канта, Кафедральный собор и маяк в Рыбной деревне. Эти места позволят окунуться в историю города, познакомиться с его обычаями и традициями.


Карелия: что посмотреть? 


Карелия славится не только огромным количеством рек и озер, но и известным горным парком Рускеала, природным заповедником Кивач, лечебными водами и островом Кижи, а также известными монастырями Валаам и Соловки. В текущем году северный климат в Карелии вступит в свои права уже в середине октября поэтому стоит поторопится посетить этот город. Любители активного отдыха смогут могут совершать сплавы по рекам или отправится в походы.


Золотое кольцо на машине 


Осень-прекрасное время года для того, чтобы провести отпуск в отдаленных от моря регионах. Познакомится со старинной архитектурой и попробовать исконно русские угощения смогут те, кто выбрал провести выходные в поездке по Золотому кольцу России. В первую очередь нужно посетить Ярославль с его Спасо-Преображенским собором и Толгским монастырем, Владимир с его Золотыми воротами, Суздаль с его кремлем и Торговыми рядами, Кострому с ее Ипатьевским монастырем. Если отправиться в путешествие на автомобиле, отдых получится не сильно затратным, так как все знаковые места расположены очень компактно. 

 


Санкт-Петербург осенью 

 
Санкт-Петербург особенно красив осенью. Усадьбы, парки, дворцы, мосты и соборы – это то, что нужно увидеть во время опадающей листвы, которая придает историческому городу особенную атмосферу. Достопримечательностей, о которых известно всем туристам в Санкт-Петербурге достаточно, однако не всем известные, но любопытные места в северной столице тоже есть. Например, связанные с рок-культурой, которая зародилась еще в ленинградские времена.

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