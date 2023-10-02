Экономист Черниговский объяснил, как маркировка «Честным знаком» повлияет на цену пива

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Правительство Российской Федерации приняло приняло решение, в соответствии с которым с октября 2023 года слабоалкогольные и пивные напитки, упакованные в стеклянную и ПЭТ-тару, должны быть маркированы «Честным знаком».
Честный знак — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код DataMatrix гарантирует подлинность и качество товара. Основная задача системы — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.
Как новые правила маркировки повлияют на цену пива и объёмы его продаж рассказал «Радио 1» кандидат экономических наук, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.
При этом, по мнению Черниговского, абсолютно вся алкогольная продукция должна быть промаркирована именно акцизными марками. Экономист напомнил, что на алкогольном рынке, как и на любом другом, существует процент нелегального рынка, и хоть в пивном сегменте он сравнительно мал, но, все же, существует, и новые правила маркировки помогут защитить потребителя от некачественных товаров.
По словам Черниговского, цены на пиво вырастут. Почему – эксперт также объяснил.
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Как новые правила маркировки повлияют на цену пива и объёмы его продаж рассказал «Радио 1» кандидат экономических наук, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.
«Маркировка «Честным знаком» позволит снизить объем нелегальной продукции в сегменте алкогольной продукции натурально брожения, куда относится не только пивные напитки, но также сидр, пуаре и другие слабоалкогольные напитки», - отметил эксперт.
При этом, по мнению Черниговского, абсолютно вся алкогольная продукция должна быть промаркирована именно акцизными марками. Экономист напомнил, что на алкогольном рынке, как и на любом другом, существует процент нелегального рынка, и хоть в пивном сегменте он сравнительно мал, но, все же, существует, и новые правила маркировки помогут защитить потребителя от некачественных товаров.
По словам Черниговского, цены на пиво вырастут. Почему – эксперт также объяснил.
«Дело в том, что маркировка – это 50 копеек, плюс НДС, если говорить об одной единице продукции», - в завершении сказал экономист.
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Евгения Парфентьева