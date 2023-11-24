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Экономист Голубчик обвинил доллар в росте цен на бананы

24 ноября 2023, 18:46
Фото: istockphoto.com/Hazal Ak

Фото: istockphoto.com/Hazal Ak

Кандидат экономических наук Андрей Голубчик заявил, что рост цен на бананы вызван курсом доллара, а также некоторыми логистическими сложностями.

«Подорожал доллар, соответственно, и цена на бананы выросла. Также дорога подорожала. Крупных мейджоров нет. Этот фрукт в Россию поставляют в контейнерах, а это дорого. Подорожавшая логистика и варварский курс доллара — вот вам и результат. А цена бананов в среднем — 15-17 американских центов на плантации», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Голубчик.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявлял о катастрофическом росте цен на рыбу в России.

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#доллар
#цена
#фрукты
#рынок
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Автоэксперт Сажин посоветовал использовать тепловую изоляцию для двигателя зимой
24 ноября 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/ipopba

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что для сохранения рабочего состояния двигателя автомобиля в зимний период можно использовать тепловую изоляцию в виде чехлов или ленты.
Также он посоветовал зимой не давать нагрузку на двигатель до того момента, пока жидкость не прогреется до необходимых температур.

Специалист также напомнил, что в случае, сели аккумулятор старый, то при низких температурах он может перестать прокручивать стартер.

«В любом случае, когда машина заведётся, то при экстремальных температурах это всё-таки будет холодный пуск, сухой пуск. И тогда будет очень большая нагрузка на двигатель», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

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#авто
#правила
#рекомендации
#зима
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Аналитик Савельев: «Рыба дорожает, причём катастрофически»
24 ноября 2023, 18:19

Фото: istockphoto.com/gbh007

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил о катастрофическом росте цен на рыбу в России.
«Если говорить о рыбе в целом, то она дорожает, причём катастрофически. За последние пять лет это катастрофическое подорожание рыбы привело к тому, что потребление рыбы в России снизилось до 12 кг в среднем на человека в год», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.

Кроме того, он предупредил, что в преддверие новогодних праздников цены на продукт также традиционно вырастут из-за увеличения спроса.

До этого Александр Савельев говорил, что к Новому году цены на красную икру вырастут на 5-10% по сравнению с прошлогодним периодом.

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#цены
#рыба
#продукты
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За три года существования платформа «Мой экспорт» собрала 23 000 пользователей
24 ноября 2023, 14:12

Фото: iStock/AntonioGuillem

За три года существования цифровая платформа «Мой экспорт» собрала более 23 тысяч пользователей, об сообщает «Российский экспортный центр».
Цифровая платформа, которая позволяет предпринимателям получить доступ к услугам, необходимым на всех этапах экспортного цикла, была создана 26 ноября 2020 года. Тогда её пользователям было доступно только 14 услуг, а уже сегодня их количество достигло 116.

«За год число компаний, зарегистрированных на «Моем экспорте», выросло почти на 70 процентов. В течение 2023 года было оказано более 86 тысяч услуг, а всего же за время существования платформы свыше 115 тысяч услуг», — прокомментировала развитие платформы генеральный директор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина.

Напомним, ранее стало известно о появлении новой опции на онлайн-платформе «Моем экспорте». С октября 2023 года все её пользователи получили возможность размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах.

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#платформа
#онлайн
#пользователи
#развитие
#экспорт
#предприниматели
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Дизайнер Кузнецова заявила о главных антитрендах в новогоднем декоре
24 ноября 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/DmitriiSimakov

Профессиональный дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Ксения Кузнецова рекомендовала к предстоящему Новому году отказаться от традиционных европейских, скандинавских мотивов с имбирными человечками, оленями и пр.
Она отметила, что в этом сезоне уместно использовать в интерьере такие атрибуты, как еловые веточки, шишки, мандарины, конфеты в красочных обёртках.

«Рекомендую декорировать жилище точечно, определив несколько зон, где декор будет уместным и подчеркнёт вкус хозяев. Входная группа, гостиная, детская — те помещения в квартире, где декор в умеренных количествах будет кстати. И сам праздничный стол с блюдами и сервировкой играет в визуальном восприятии не последнюю роль, поэтому отталкивайтесь в украшении зоны, где соберутся гости», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Кузнецова.

По её мнению, также не стоит перебарщивать с гирляндами в доме.

А до этого россиянам рассказали, какие продукты подорожают к новому году. Так. Специалисты считают, что цены на некоторые товары поднимутся в преддверие праздника на 5-7%. Как пишет utro.ru, к таким продуктам относятся красная икра, яйца, колбасы, сливочное масло, красная рыба, алкоголь, а также шоколад и консервы.

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#продукты
#жилище
#цены
#дизайн
#новый год
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Названы даты открытия магазинов пришедшего на смену Decathlon бренда
Первые магазины на месте Decathlon начнут работу в конце ноября — начале декабря
24 ноября 2023, 11:32

Фото: istock / JackF

Сеть спортивных магазинов Desport, которые пришли на замену ретейлеру Decathlon, начнет работу в РФ до конца 2023 года. Об этом заявил замглавы Минпромторга Российской Федерации Виктор Евтухов, сообщает ТАСС.

«Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября — в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России», — сообщил замглавы министерства.
Отчаивается, что до конца этого года постепенно откроются 30 магазинов. Ассортимент будет постепенно увеличиваться за счет собственных марок сети и других известных производителей.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приехали на склад Wildberries в подмосковную Электросталь с целью проверки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#склад
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#сотрудники
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Аналитик Савельев предупредил о новом подорожании красной икры к Новому году
23 ноября 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/Darkwisper

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что к Новому году цены на красную икру вырастут на 5-10% по сравнению с прошлогодним периодом.
«Икрой, прежде всего, красной, обычно начинают интересоваться к Новому году. И традиционно к Новому году она дорожает. В этом году подорожание составит порядка 5-10% по отношению к прошлому году. Уже сейчас мы видим, что килограмм красной икры горбуши последней путины стоит от 7 тыс. рублей, красная икра нерки – от 9 тыс.» – прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.

При этом, эксперт отметил, что более дешёвую икру, зачастую встречающуюся на рынке, нужно проверять на сроки отлова (она может быть прошлогодняя, а не свежая), а также на подлинность, поскольку можно нарваться на фальсификат.

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#красная икра
#цена
#потребитель
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Киберэксперт Хантемиров предупредили о DDoS-атаках в «чёрную пятницу»
23 ноября 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/Svitlana Hulko

Генеральный директор специализирующейся на отражении DDoS-атак компании Рамиль Хантемиров заявил об ожидаемом росте числа хакерских взломов российских онлайн-магазинов и маркетплейсов во время «чёрной пятницы».
По его словам, количество DDoS-атак в этот период вырастет минимум на 30-40%. Специалист отметил, что целью кибермошенников является получение выгоды, а мишенью – ритейлеры и мелкие онлайн-магазины.

«Хакеры запускают атаки на ретейлеров с целью вымогательства денег за прекращение DDoS. Обычно они нападают на небольшие интернет-магазины, поскольку у них нет нормальной защиты и они не могут отражать атаки», – пояснил в беседе с Газета.ру Хантемиров.

Кроме того, он отметил, что сами ретейлы могут заказывать хакерские атаки на своих конкурентов для привлечения большего числа клиентов.

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#магазины
#онлайн
#хакеры
#кибербезопасность
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Юрист Соловьёв призвал сосредоточиться на изменении требований к продукции
23 ноября 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/Minerva Studio

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что нечитаемые этикетки на товарах действительно являются проблемой, однако лучше в таком случае сосредоточиться на изменении требований к продукции.
При этом, по его мнению, вопрос с изменениями шрифтов на этикетках продуктов стоит затрагивать в том случае, если это не повлечёт за собой повышения цен из-за издержек производителей.

«Нечитаемые этикетки на товарах действительно создают неудобства потребителям и зачастую помогают производителям скрыть не совсем качественный состав продукции. <…> Целесообразно сосредоточиться на изменении требований к самой продукции, создании новых ГОСТов, лабораторий и экспертных центров, которые бы следили за их соблюдением», — заключил в беседе с RT Соловьёв.

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#продукты
#производители
#гост
#юрист
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Политолог Орлов предложил законодательно увеличить шрифт на продуктах
23 ноября 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/lucigerma

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой увеличить шрифт с ключевой информацией на продуктах питания.
Он пояснил, что многие люди сталкиваются с проблемой мелкого шрифта на упаковках продуктах. Кроме того, по его мнению, сами производители могут использовать такой мелкий шрифт, что даже потребители с хорошим зрением не в состоянии найти необходимую для себя информацию.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности введения в нормативно-правовые акты положения о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации (состав, противопоказания, дата изготовления и срок годности и т. п.), размещаемой на упаковке продовольственной продукции», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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#производители
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