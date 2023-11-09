Экономист Холод предрёк повышение цен на «новогодние» продукты к концу месяца

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Экономист, экс-замминистр сельского хозяйства РФ Леонид Холод заявил, что уже к концу этого месяца товары и продукты, которые пользуются спросом у россиян на Новый год, поднимутся в цене.
«Ретейлеры и весь рынок выстроены так, что к новогодним продажам все готовятся преждевременно, устанавливая заранее максимальный ценник, ведь по контракту с сетями, где реализуется основной объём товаров, повысить стоимость после будет невозможно. Поэтому, скорее всего, все подорожания произойдут к концу текущего месяца», — высказал своё мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Холод.Он также отметил, что, если рост цен действительно произойдёт, долгое время он всё равно не продлиться.
«Государство может это регулировать, но она не может это регулировать приказом, так как не является владельцем всех на свете автозаправок, нефтеперегонных заводов и компаний. Государство может это делать, заключая соглашения с нефтепроизводителями. Но контролировать цены на конкретной автозаправочной станции ему нечем», — отметил в беседе с «Царьградом» Перла.
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