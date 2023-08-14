Экономист Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов

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Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года. Так, американская валюта на Мосбирже поднялась выше 101 рубля, а европейская — выше 110 рублей. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил «Радио 1», что уже скоро в России значительно вырастут цены на ряд товаров, поэтому граждан нужно пересмотреть свои расходы.
По словам специалиста, россиянам нужно начать экономить во всём: от продуктов до алкоголя и сигарет.
Экономист также рекомендовал брать ипотеку и автокредиты сейчас, пока ставки и цены не выросли.
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«Нужно пересмотреть свои потребительские расходы. Можно ездить не на привычный рынок, а на тот, где продукция дешевле. Экономия может составлять до двух раз за одну поездку. Нужно переходить на более дешёвую продукцию, как можно реже ходить в торговые сети более высокого ценового сегмента, переходить с элитных виски и коньяка на продукцию российского производителя — водку. По возможности, бросить курить или курить реже. Но ни в коем случае не покупать ширпотреб, потому что дёшево – значит, на сезон не хватит», — сказал Кричевский.
«Сейчас можно взять ипотеку, так как ещё можно купить жильё по приемлемой цене. Можно взять автокредит по фиксированной ставке и фиксированной сумме. Отдавать придётся в течение нескольких лет, но не исключено, что однажды ты придёшь в банк просто с мешком денег и погасишь весь кредит за один раз», — заключил экономист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова