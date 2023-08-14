Экономист Кричевский: в России вырастет спрос на суррогатные продукты из-за роста цен

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Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше 101 рубля, а эксперты прогнозируют рост цен на майонез из-за подорожания яиц и масла на 5-12%. Однако помощник президента Максим Орешкин заявил, что курс рубля стабилизируется в ближайшее время, а российская экономика трансформируется быстрее, чем прогнозировали. Экономист Никита Кричевский объяснил «Радио 1», почему прогнозы отличаются от реальности, и к чему готовиться россиянам.
Статистика Росстата гласит, что российская экономика действительно постепенно стабилизируется, заметил экономист. Однако на деле россиянам придётся отказаться от привычных продуктов и начать экономить.
Экономист подчеркнул, что у россиян нет уверенность в завтрашнем дне, поскольку производители постоянно предупреждают о росте цен. Так, например, с 21 августа на 5-12% повысятся цены на майонез и некоторые другие соусы из-за роста стоимости основных ингредиентов. Также вырастут цены на продукцию для ресторанного рынка. Кричевский заметил, что от повышения цен пострадают и сами производители, потому что россияне начнут экономить и переходить на суррогатную, более дешёвую продукцию.
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«Нельзя исключать того, что статистика несколько приукрашена. И чем дальше, тем больше она приукрашивается. Если послушать наших чиновников, то они говорят, что цены будут снижаться, доллар будет 73 и вообще всё у нас будет замечательно. Надо понимать, что они заботятся исключительно о сохранении своей пятой точки на начальственном месте», — сказал эксперт.
«У нас всего девять-десять процентов не импортных семян картофеля, существенная часть молочной продукции производится с использованием пальмового масла, которые мы тоже закупаем за валюту <…> Нам не останется ничего другого, как уменьшить своё потребление и отказаться от прежних естественных запросов и перейти к продуктам более низкого качества», — сказал Кричевский.Читайте также:
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Екатерина Шмакова