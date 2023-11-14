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Экономист Лобода спрогнозировал рост цен авиабилетов на внутренние рейсы

14 ноября 2023, 17:45
Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Экономист Андрей Лобода заявил, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы по России может вырасти на 30% к концу года.

Он добавил, что прибавление в стоимости будет даже при условии, что Минтранс РФ решит не продлевать субсидирование отечественных авиакомпаний за выполненные рейсы внутри страны.

«Компании выживают и за счёт поддержки государством внутренних перевозок. При этом, субсидии не касаются перелётов, которыми пользуется большая часть населения. Именно поэтому мы ожидаем дальнейшего роста стоимости на авиабилеты в декабре приблизительно на треть на востребованных туристических направлений, это классический сезонный фактор», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

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#перевозки
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Россиянам рассказали о необычном способе избежать лишних трат
Финэксперт Коннова рекомендовала совершать покупки в наушниках
14 ноября 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/iprogressman

Финансовый консультант Ирина Коннова заявила, что во избежание лишних трат можно делать покупки в наушниках, чтобы не отвлекаться на посторонние шумы.
«В супермаркетах часто играют медленные, умиротворяющие мелодии. Считается, что они побуждают нас проводить у полок с продуктами больше времени и делать больше ненужных покупок. Чтобы избежать этого эффекта, совершайте покупки в наушниках», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Коннова.

Она также отметила, что на лишние траты, в частности на продукты, негативно влияют нездоровые перекусы.

По её мнению, также нужно избегать покупок товаров впрок.

Ранее в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили о росте продаж валенок, в том числе и онлайн-продаж, которые за девять месяцев года выросли на 43%.

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Мишустин заявил, что РФ нужно повысить самообеспеченность по некоторым продуктам
14 ноября 2023, 16:07

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по продовольственной безопасности сообщил о том, что стоит задача увеличить самообеспеченность государства по некоторым продуктам.
В этот список попали молоко, фрукты и пищевая соль, пишет ТАСС.

«Есть направления, по которым работу нужно усилить, чтобы достигнуть заявленных целей», —напомнил глава правительства Михаил Мишустин. 
Мишустин сообщил, что уровень самообеспеченности молочными продуктами, фруктами и ягодами увеличивается, но не так интенсивно, как нужно. 

В июне Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса заявлял, что уровень продовольственной безопасности Российской Федерации является одним из самых надежных в мире.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба займётся анализом ценообразования на куриные яйца. Запросы уже направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сказано на сайте ведомства.

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#продуктовые наборы
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ФАС проведёт анализ ценообразования на куриные яйца
14 ноября 2023, 09:13

Фото: istockphoto/amenic181

Федеральная антимонопольная служба займётся анализом ценообразования на куриные яйца.
Запросы уже направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сказано на сайте ведомства. 

«ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы», - передаётся в сообщении.
На основе данных, которые получит служба, будет выяснена обоснованность установления оптово-отпускных цен, работа в этом направлении уже началась в регионах.

Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей, чтобы изучить еженедельную динамику средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца. 

Ранее сообщалось, что в числе основных причин повышения цен на данный продукт — удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса.

ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручили провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями, исходя из их затрат, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты.

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#продукты
#цены
#фас
#деньги
#магазины
#экономика
#проверка
#проверки
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«Известия»: Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца
14 ноября 2023, 04:29

Фото: iStock/Chalabala

Российское правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца, выяснили «Известия».
В числе основных причин повышения цен на данный продукт — удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса.

ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручено провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями, исходя из их затрат, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты. 

Так, Минсельхоз должен проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторг — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России стабилизировались цены на яйца и мясо птицы и теперь ожидается их снижение.

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#яйца
#цены
#правительство
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Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ
Правительство РФ утвердило индексы изменения платы за ЖКУ на 2024-2028 годы
13 ноября 2023, 20:02

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Российское правительство утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по регионам, а также предельно допустимые отклонения от этих величин на 2024-2028 годы. Об этом сообщает РИА Новости, имея в распоряжении соответствующий документ.

Данные индексы позволяют осуществлять контроль  над тарифными решениями, которые принимают местные региональные власти. Соблюдения этих показателей контролирует Федеральная антимонопольная служба.

В документе указано, что со второго полугодия 2024 года средний показатель в Москве составит 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%. Подмосковье сможет увеличить индексы на 10,7%, Ленобласть — на 10,2%, Омская — на 14%, республика Северная Осетия — Алания — на 13,7%, республика Хакасия — на 4%, Чукотский автономный округ — на 4,9%.

В пресс-службе ФАС отметили, что изменения платы является удерживающим фактором роста тарифов.

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#изменения
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#фас
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#новости
#служба
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Эксперт по недвижимости Бескровный предрёк рост цен новостроек в Петербурге
13 ноября 2023, 19:04

Фото: istockphoto.com/aapsky

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости Евгений Бескровный высказал предположение, что цены в квартирах в новостройках продолжат плавно подниматься.
«До конца года положительная динамика на рынке новостроек сохранится, и спрос останется как минимум на том же уровне, что и сейчас, а значит, стоимость квартир в новостройках продолжит свой плавный и прогнозируемый рост, так как для этого на сегодня есть все предпосылки», – заявил в беседе с «Петербургским дневником» Бескровный.

Ранее сообщалось, что цены на долгосрочную аренду квартир стали ниже в 8 городах России, при этом в Сочи тенденция заметнее всего. Так, по данным специалистов, в октябре стоимость аренды квартир в стране в среднем снизилась на 7% (2 тысячи рублей). За месяц придётся заплатить до 27 тысяч рублей.

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#цены
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#недвижимость
#санкт-петербург
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В РФ увеличились онлайн-продажи валенок
13 ноября 2023, 18:23

Фото: istockphoto.com/artem charkin

В пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили о росте продаж валенок, в том числе и онлайн-продаж, которые за девять месяцев года выросли на 43%.
Отмечается, что лидерами по производству валенок в России являются Ярославская и Нижегородская области, а также республика Татарстан.

«86% продаж валенок в 2023 году пришлось на розничные каналы, но наблюдается тенденция к существенному «перетеканию» продаж в онлайн. Онлайн-продажи валенок за 9 месяцев 2023 года выросли на 43%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года», — рассказала в беседе с Газета.ру руководитель товарной группы оператора «Честного знака» Анна Петрушина.

Вместе с тем, уточняется, что, несмотря на рост продаж цены на этот тип обуви не увеличились, а в некоторых случаях наблюдается даже снижение стоимости.

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#цены
#онлайн
#обувь
#покупки
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В России чаще всего в залог оставляют машины марки Hyundai
13 ноября 2023, 18:08

Фото: istockphoto.com/AdrianHancu

Сервис автозаймов CarMoney провёл исследование и выяснил, что россияне наиболее часто оставляют в залог машины марки Hyundai.
«В 2023 году наиболее популярным обеспечением по автозаймам оказались автомобили Hyundai. Они потеснили прежнего лидера Kia, но вместе две корейские марки всё еще составляют около 18% в общем числе автозалогов в России», — приводит Газета.ру сообщение сервиса.

За этими марками в данном рейтинге следуют Volkswagen, Toyota, Lada, а также Nissan, Renault, Chevrolet и Skoda.

Отмечается, что такой рейтинг был составлен аналитиками на основе 15 тыс. залоговых сделок.

Ранее сообщалось, что количество мошенников, предлагающих привезти автомобиль под заказ, сейчас составляет порядка четверти от общего количества объявлений в сети. Зачастую они привлекают потенциальную жертву низкими ценами. Мошенники предлагают водителям внести предоплату в 5-10%, но в процессе сумма может сильно увеличиваться якобы для решения вопросов с таможней.

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Финэксперт Лоссан: Неуплата налога до 1 декабря грозит начислением пени
13 ноября 2023, 14:58

Фото: istockphoto.com/alexialex

Редактор журнала финансового маркетплейса Алексей Лоссан заявил, что гражданам, которые не уплатят налог на имущество до 1 декабря, могут начислить штрафные пени.
«В противном случае ФНС начислит пени. Их размер определяется исходя из размера задолженности, количества дней просрочки и ставки ЦБ России. То есть при текущем уровне ключевой ставки в 15%, если вы должны 10 тыс. рублей, за каждые десять дней просрочки придётся дополнительно отдать по 50 рублей», — прокомментировал в беседе с RT Лоссан.

Он отметил, что уплатить налоги можно разными методами, включая приход в отделение «Почты России» или использование специального сервиса ФНС «Заплати налоги».

Тем временем финансовый аналитик Артём Извольский рекомендовал в условиях повышения ключевой ставки вместо кредитов использовать банковский депозит.

«Приобретать сейчас что-либо в кредит крайне невыгодно. Если вам не хватает денег, то эти траты лучше отложить. Выгоднее сейчас другая стратегия: открываете банковский депозит на максимально высокий процент, и ждёте. Через год, по всей видимости, произойдут две вещи: ваши деньги «подрастут», а курс доллара стабилизируется», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Извольский.

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#налоги
#фнс
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#траты
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