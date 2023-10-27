Экономист Потапенко спрогнозировал рост цен на товары по итогам следующего года

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Экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко заявил, что по итогам 202 года цены на различные товары могут повысится на 20%.
Причинами такого хода событий могут стать рост инфляции и факторы неопределённости.
При этом, он пояснил, что, возможно, попытка удержать товарную инфляцию в рамках всё же будет осуществлена. На это могут повлиять и президентские выборы.
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«Бизнес, которому надо будет привлекать деньги, в условиях высокой инфляции и других факторов неопределенности продолжит поднимать цены. Только по итогу этого года товарная инфляция составит, по моим оценкам, 25-30%. Для сравнения, ЦБ официально ожидает куда меньше — в районе 7%. А по итогу следующего года, полагаю, реальная товарная инфляция составит ещё 20%», — пояснил в беседе с NEWS.ru Потапенко.
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Мелисса Тимофеева