Экономист Ракша предупредил о возможном росте цен на продукты в ноябре

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«Глобального роста цен ждать не нужно, потому что для этого нет причин. Продукты могут подорожать в будущем, но не слишком сильно. Напомню, что на протяжении двух месяцев падал курс рубля, и это должно рано или поздно отразиться на ценах как импортных, так и отечественных товаров. Цикл между закупкой импортных товаров и попаданием их на прилавок может составлять несколько месяцев, поэтому если их закупили в августе по низкому курсу рубля, то они на прилавок по повышенным ценам могут попасть в ноябре», — сказал Денис Ракша.
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