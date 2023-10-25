Экономист Рыжих рассказала, кто отвечает за поломку техники в съёмной квартире

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Арендатор квартиры не должен платить за ремонт мебели и техники, если не виноват в их поломке.
Об ответственности за сломанное имущество в съёмном жилье рассказали эксперты, которых опросил «Мир24».
При этом в договоре могут быть прописаны условия возмещения неисправностей. В противном случае поломку крупной техники и дорогого оборудования придётся возместить арендатору, если его вина станет очевидной. Собственник будет производить замену имущества, если мебель или техника вышли из строя по независящим от квартиранта причинам.
Выяснить причины поломки может экспертиза.
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«В положениях ГК РФ говорится, что капитальный ремонт помещения лежит на собственнике квартиры, а мелкий — на арендаторе. При этом нужно понимать, что если вины арендатора в поломке нет, он не обязан компенсировать причиненный ущерб», —объясняет доцент кафедры менеджмента РАНХиГС Санкт-Петербург и кандидат экономических наук Линда Рыжих.
Выяснить причины поломки может экспертиза.
«Если будет доказано, что поломка связана с неправильной эксплуатацией со стороны арендатора, то расходы по ремонту осуществляет он сам», —напоминает Линда Рыжих.Риелтор Мария Румянцева уточняет, что в случае поломки старой техники за ремонт платит арендодатель, а если техника новая, то расходы делят пополам.
«В таком случае квартиросъемщик заинтересован следить за работой устройств и нормально обращаться с мебелью», — считает эксперт.Читайте также:
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Мария Фирсова