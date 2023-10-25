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Экономист Рыжих рассказала, кто отвечает за поломку техники в съёмной квартире

25 октября 2023, 17:28
Фото: istockphoto/Kateryna Onyshchuk

Фото: istockphoto/Kateryna Onyshchuk

Арендатор квартиры не должен платить за ремонт мебели и техники, если не виноват в их поломке.
Об ответственности за сломанное имущество в съёмном жилье рассказали эксперты, которых опросил «Мир24».

«В положениях ГК РФ говорится, что капитальный ремонт помещения лежит на собственнике квартиры, а мелкий — на арендаторе. При этом нужно понимать, что если вины арендатора в поломке нет, он не обязан компенсировать причиненный ущерб», —объясняет доцент кафедры менеджмента РАНХиГС Санкт-Петербург и кандидат экономических наук Линда Рыжих.

При этом в договоре могут быть прописаны условия возмещения неисправностей. В противном случае поломку крупной техники и дорогого оборудования придётся возместить арендатору, если его вина станет очевидной. Собственник будет производить замену имущества, если мебель или техника вышли из строя по независящим от квартиранта причинам.

Выяснить причины поломки может экспертиза.

«Если будет доказано, что поломка связана с неправильной эксплуатацией со стороны арендатора, то расходы по ремонту осуществляет он сам», —напоминает Линда Рыжих.
Риелтор Мария Румянцева уточняет, что в случае поломки старой техники за ремонт платит арендодатель, а если техника новая, то расходы делят пополам.

«В таком случае квартиросъемщик заинтересован следить за работой устройств и нормально обращаться с мебелью», — считает эксперт.
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#аренда
#квартира
#новости
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Экономист Потапенко спрогнозировал рост цен на товары по итогам следующего года
27 октября 2023, 17:27

Фото: istockphoto.com/VLG

Экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко заявил, что по итогам 202 года цены на различные товары могут повысится на 20%.
Причинами такого хода событий могут стать рост инфляции и факторы неопределённости.

«Бизнес, которому надо будет привлекать деньги, в условиях высокой инфляции и других факторов неопределенности продолжит поднимать цены. Только по итогу этого года товарная инфляция составит, по моим оценкам, 25-30%. Для сравнения, ЦБ официально ожидает куда меньше — в районе 7%. А по итогу следующего года, полагаю, реальная товарная инфляция составит ещё 20%», — пояснил в беседе с NEWS.ru Потапенко.

При этом, он пояснил, что, возможно, попытка удержать товарную инфляцию в рамках всё же будет осуществлена. На это могут повлиять и президентские выборы.

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#цены
#рост
#инфляция
#продукты
#экономика
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Стало известно, кем являются покупатели микростудий
Риэлтор Апрелев: Микростудии часто покупают молодые люди до 30 лет
26 октября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/George Tsamakdas

Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Константин Апрелев заявил, что микростудии особенно востребованы среди молодых людей возрастом до 30 лет.
Он пояснил, что микроквартиры площадью по 10-20 кв. м не особо пригодны для полноценной жизни, а для студентов и молодых людей до 30 лет приоритетом является учёба или работа и большую часть времени они проводят вне дома, поэтому для них такой вариант жилья вполне приемлем.

«Востребованы такого рода объекты в основном там, где очень высокая степень доступности общественного транспорта. Зачастую это центральные части города, если мы говорим про Москву и Питер. На периферии, в спальных районах, на сегодняшний момент нет никакого смысла строить и покупать такие студии», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Также такую недвижимость покупают люди, которые нацелены на коммерческое использование подобного жилья.

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#недвижимость
#дома
#риелтор
#квартира
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Кондитеры анонсировали рост цен на шоколад с 1 декабря
26 октября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Fedinchik

С 1 декабря шоколад в РФ подорожает на 16,3%.
Об этом сказано в письме крупнейшего отечественного кондитерского холдинга ООО «Объединённые кондитеры». Письма были разосланы от имени управляющего директора холдинга Алексея Орлова.
 
На ценах скажется рост стоимости сырья и материалов из-за ослабления рубля, рост зарплат сотрудников от 20 до 40%, который связан с дефицитом кадров и накопленной инфляцией.
 
Производители вынуждены увеличить затраты на логистику на 10%, также на цены влияет рост процентных ставок по кредитам из-за повышения ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что ряд кондитерской продукции фабрики «Красный октябрь» получила халяльный сертификат на свои товары. 

«Крупнейший кондитерский холдинг России «Объединенные кондитеры» получил в органе по сертификации «Роскачество – халяль» сертификат халяль на часть продукции фабрики «Красный октябрь», — сказано в заявлении ведомства.
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В РФ доля контрафактного автомобильного масла достигает 30–50%
#шоколад
#новости
#сладости
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Как выявить фальшивое автомобильное масло, и куда жаловаться на подделку? — советы юриста
Юрист Славнов объяснил, что делать при покупке некачественного масла для машины
26 октября 2023, 13:20

Фото: IStock/Ensup

Доля контрафактного автомобильного масла на российском рынке может достигать 30-50%, рассказали в Союзе автосервисов. Автоюрист Дмитрий Славнов объяснил «Радио 1», как определить подделку и куда обращаться при поломке машины.

Как определить качество масла?

К сожалению, ни глаз, ни нос не являются сертифицированным прибором, и не могут определить качество масла, и что именно налито в канистру. Поэтому нужно обращать внимание на несколько вещей:

1. Поставщик. Вы должны покупать масло у проверенных крупных поставщиков, в проверенных крупных магазинах. Здесь меньше вероятность попасть на подделку.

2. Цены. Если вы видите, что стоимость масла, которое вы заливали всегда, в разы меньше, чем обычно, то стоит задуматься. Да, бывают скидки, распродажи, но в нынешних условиях параллельного импорта нужно смотреть в оба.  

3. Сертификат. Если сосед говорит, что нашёл хорошее дешёвое масло из бочки, но на него нет никаких сертификатов, то всегда помните, что вы покупаете кота в мешке. Всегда просите сертификат и берите чек, чтобы была возможность доказать в будущем, что поломка произошла из-за масла.

Что делать, если залил некачественное масло в машину?

Если после того, как вы залили масло, в машине заклинило двигатель, то нужно сделать независимую экспертизу. Помните, что двигатель могло заклинить из-за чего угодно. Если экспертиза подтвердила, что масло было некачественное, то смело с результатами этой экспертизы при наличии чека можно через суд взыскать деньги за ремонт машины с продавца.

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#суд
#деньги
#качество
#масло
#машины
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Икра, пиво, молоко и газировка: Россиянам назвали продукты с опасным составом
Союз защиты прав потребителей объяснил, как нелегальная икра попала в магазины
26 октября 2023, 12:32

Фото: IStock/bernardbodo

Почти 200 тонн (1,5 млн банок) красной икры неустановленного происхождения нашли в крупных российских магазинах. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал «Радио 1», как продукция попала на полки сетей.
По словам специалиста, при фасовке икры на подсобных складах могут указать, что продукция была произведена на Камчатке. Там же фасовщики пишут адрес проверенного производителя, хотя икра не имеет отношения к нему. Затем такую икру продают в магазины, но в ходе проверок выясняется, что производитель не поставлял сюда продукт.
«Порядка 70% икры в магазинах не соответствует нормам. Там и кишечная палочка, и другие бактерии бывают, очень модно сейчас стало имитировать икру или подкладывать имитированную икру к настоящей. Когда в кустарных условиях производится икра, туда попадает всякое, оно потом начинает размножаться. Так, в некоторых видах икры можно найти запрещённый консервант типа уротропина, и массу других вещей», — сказал Шапкин.
Часто не соответствуют нормам и другие продукты. Например, требования нарушают производители молочной продукции, пива или газировок.
«К таким продуктам относится молочка на развес, которая не маркируется на заводах и продается под видом фермерских продуктов. Большая часть таких молочных продуктов – это фальсификат, в которых используют растительные жиры, говяжий жир и так далее. В пиве вместо солода — дешёвый заменитель. Порядка 70% пива продаётся с использованием соложенных веществ. Получается некая такая брага, которая по вкусу и цвету отдаленно напоминает пиво. Ещё есть опасная газировка, которая производится с превышением норм разрешённых консервантов. Из-за того, что на производителей газировки наложили акцизы, они сейчас используют опасный сахарозаменитель», — заключил эксперт.
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Минсельхоз предлагает запретить вывозить из страны некоторые виды мяса птицы

В РФ доля контрафактного автомобильного масла достигает 30–50%

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#продукты
#газировка
#икра
#пиво
#производители
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Минсельхоз предлагает запретить вывозить из страны некоторые виды мяса птицы
26 октября 2023, 11:55

Фото: istockphoto/Vladimir Mironov

Минсельхоз предлагает на полгода запретить вывоз из РФ некоторых видов мяса птицы.
Проект данного постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Лента.Ру».
 
Предложение планируют реализовать с декабря нынешнего года. Это объясняется необходимостью сдерживать рост цен и не допустить дефицита. Виды продукции, экспорт которой может оказаться под запретом, в материалах не перечисляется.
 
В Минсельхозе отмечают, что цены на отдельные виды мяса домашней птицы за год взлетели более чем на 25%. В ведомстве связывают рост цен с «со снижением объемов производства в последние месяцы и роста её себестоимости на фоне высокого курса доллара США».

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В РФ доля контрафактного автомобильного масла достигает 30–50%

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#минсельхоз
#продукты
#мясо
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В РФ доля контрафактного автомобильного масла достигает 30–50%
26 октября 2023, 09:59

Фото: istockphoto/Ensup

Отечественный рынок заполнен контрафактным автомобильным маслом.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Союз автосервисов. Член правления организации Илья Плисов оценивает долю поддельного продукта в 30–50%.
 
Моторные масла вошли в список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, в их числе популярные марки Castrol, Shell, Total, но параллельного импорта масел в больших объёмах нет.
 
На складах импортеров не было запасов масла на несколько лет, и это означает, что запасы давно истощились.
 
В сети станций техобслуживания Fit Service согласны с оценкой Союза автосервисов. В 2000–2021 годах доля поддельного моторного масла на рынке достигала 10–15%, а с начала 2022 года взлетела до 30%, сообщает директор сети Татьяна Овчинникова.
 
В 2021-м популярностью пользовались марки Mobil, Toyota, Castrol, NGN, Shell, BARDAHL и Liqui Moly. Их и сейчас можно встретить в магазинах, но гарантировать качество никто не может.
 
«Владельцы марок, которые ушли с рынка, не предъявляют никаких претензий, потому что им это неинтересно. В результате получается, что те, кто должен заботиться об отсутствии контрафакта на рынке, пропали», —сообщает Илья Плисов.
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#автомобили
#машины
#масло
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Автоподборщик Зайцев рассказал об остром дефиците на вторичном рынке автомобилей
26 октября 2023, 09:40

Фото: istockphoto/Believe_In_Me

На вторичном рынке просто не осталось нормальных автомобилей.
Автоподборщик из Краснодара Артем Зайцев сообщил «Российской газете», что на вторичном автомобильном рынке острый дефицит, возникла большая проблема.
 
«Дело в том, что люди практически не продают автомобили, они в дефиците. Либо на машинах ездят, либо сдают в трейд-ин, а потом они уходят «перекупам» или своим»,-рассказывает Артём Зайцев.
 Автомобили в хорошем состоянии до маркетплейсов не доезжают.
 
«Если раньше всех волновало, модель не бита и не крашена, то сейчас никого не пугают машины, которые красили. Времена изменились», - заявляет Артем Зайцев.
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Автоэксперт Аксенов: Надо обращать внимание на шины при подготовке машины к зиме
25 октября 2023, 16:49

Фото: istockphoto.com/LeManna

Автоэксперт Алексей Аксенов заявил, что при подготовке к зимнему периоду автомобилисту нужно обратить внимание на шины.
«Оцените состояние покрышек, состояние шипов или ламелей, глубину протектора. Убедитесь, что тормозные колодки способны на должном уровне выполнять свои функции. Если нет, то их следует тоже заменить», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Аксенов.

Кроме этого, по словам специалиста, не менее важно проверить состояние и уровень моторного и трансмиссионного масел, а также заменить при необходимости охлаждающую все жидкости автомобиля.

Также Аксенов посоветовал продиагностировать двигатель, коробку передач, подвеску, аккумуляторную батарею, систему управления и тормозную систему.

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#автомобили
#зима
#рекомендации
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