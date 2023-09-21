Экономист Селянин назвал последствия административных методов контроля цен

В 2023 году гречка на фоне ожиданий рекордного сбора гречихи начала дешеветь. По словам профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслава Чеглова, если прогноз по урожаю окажется верным, цены снизятся еще больше.