Экономист Селянин назвал последствия административных методов контроля цен

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Власти в скором времени начнут регулировать рост цен административными методами, однако это повлечёт за собой ряд негативных последствий. Об этом «Аргументам недели» заявил экономист-аналитик Константин Селянин.
Он напомнил, что два года назад Россия находилась в аналогичной ситуации. Поднявшиеся цены на базовые продукты питания не смогли урегулироваться рыночными способами. Тогда было принято решение перейти к административным методам.
Однако, по словам собеседника «Аргументов недели», давление на розничные цены хоть и приведёт к снижению цен на ряд продуктов, но всё-таки поспособствует увеличению стоимости других. Так, сетевые магазины могут удешевить хлеб, крупы, молочные продукты, но увеличить стоимость на мясо, сыр, колбасные изделия.
В заключение Селянин отметил, что ситуация на рынке в любом случае ударит по кошельку потребителя.
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Однако, по словам собеседника «Аргументов недели», давление на розничные цены хоть и приведёт к снижению цен на ряд продуктов, но всё-таки поспособствует увеличению стоимости других. Так, сетевые магазины могут удешевить хлеб, крупы, молочные продукты, но увеличить стоимость на мясо, сыр, колбасные изделия.
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Анастасия Чинкова