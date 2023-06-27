Экономист Зайнуллин предрекает подорожание потребительской корзины в России

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«Месячная норма продуктов это: хлеб — 9 кг, картошка — 8,4 кг, овощи — 9 кг, фрукты — 4,8 кг, сахар и кондитерские изделия — 1,8 кг, молочная продукция — 24 кг, масла — 1,2 кг, 15 яиц, мясо — 4,8 кг, рыба — 10,5 кг», — рассказал Сергей Зайнуллин.
По подсчётам экспертов, сильнее всего за год подорожало оливковое масло (+34%). Рыба подорожала на 25%, а цены на морепродукты в среднем выросли на 14%. Учитывая, что в себестоимости меню продукты составляют примерно 30%, то с ростом цен на продукты стали дорожать блюда.