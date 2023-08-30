Экономисты «Авито Недвижимость» посчитали, сколько зарплат требуется для покупки квартиры

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Для покупки квартиры россиянам нужно 37 зарплат.
Чтобы купить квартиру, жителям России придётся потратить почти 40 средних месячных зарплат, подсчитали эксперты «Авито Недвижимости».
«Лента. Ру» пишет, что в исследовании рассматривалась вторичная квартира площадью до 20 кв.м. Средняя по стране стоимость такого жилья составляет 2,7 млн рублей, а средняя зарплата граждан — 72,8 тысячи рублей. Чтобы купить квартиру без кредитов и ипотек, россиянину нужно в среднем 37 зарплат. Но показатель зависит от города.
В Москве маленькая квартира стоит 4,05 млн рублей. Москвичам нужно 32 зарплаты (127,3 тыс. рублей), чтобы купить её. В Санкт-Петербурге компактная квартира обойдётся в 3,9 млн (42 средние зарплаты). Меньше всего зарплат на покупку объекта понадобится жителям Красноярска (17 зарплат), Тюмени (18) и Ульяновска (20).
Дольше всех копить будут вынуждены покупатели из Сочи (86 зарплат), Севастополя (61) и Нижнего Новгорода (50).
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«Лента. Ру» пишет, что в исследовании рассматривалась вторичная квартира площадью до 20 кв.м. Средняя по стране стоимость такого жилья составляет 2,7 млн рублей, а средняя зарплата граждан — 72,8 тысячи рублей. Чтобы купить квартиру без кредитов и ипотек, россиянину нужно в среднем 37 зарплат. Но показатель зависит от города.
Дольше всех копить будут вынуждены покупатели из Сочи (86 зарплат), Севастополя (61) и Нижнего Новгорода (50).
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Мария Фирсова