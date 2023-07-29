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Экс-замглавы Минсельхоза Холод спрогнозировал рост цен на гречку

29 июля 2023, 13:36

Фото:istockphoto/ALEKSEI BEZRUKOV

В нынешнем году цены на гречневую крупу могут вырасти.
Об этом сообщил бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в эфире радиостанции «Говорит Москва». Привести к росту цен может ажиотажный спрос со стороны россиян.
«Гречка в себе несёт все тяготы настроения населения. Как только население о чем-нибудь начинает тревожно думать, так мгновенно возникает потребность идти и покупать почему-то гречку», —рассказал Леонид Холод.

При этом в данный момент причин для резкого подорожания нет. Но гречка, как и другие крупы, начнёт расти в цене из-за продуктовой инфляции.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что за последние полтора года в стране на 20-30% подорожал длиннозерный рис, который не производят внутри страны.

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#гречка
#цены
#продукты
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RT: Нутрициолог Свиридова рассказала, как выбрать арбуз и дыню
29 июля 2023, 06:08

Фото: iStock/pilipphoto

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала в эксклюзивной беседе с телеканалом RT, как выбрать арбуз и дыню. По её словам, необходимо постучать по арбузу ладонью или пальцами: сильно звенящий арбуз может быть недозревшим.
«Можно немного поскрести кожуру: если чувствуете травянистый запах, это спелый арбуз. Если запаха нет, скорее всего, он будет недозрелым. <...> Оттенок не влияет на вкус, главное, чтобы он был не блёклым, а ярким и чётким. Бурый сетчатый рисунок на кожуре — признак того, что арбуз будет ароматным и вкусным», — объяснила эксперт. 

Кроме того, подчеркнула Свиридова, у каждого арбуза на боку должно быть «земляное пятно» жёлтого или оранжевого цвета. Это последствия того, что арбуз лежал на земле правильно, и при созревании получал достаточно солнечного света.

Что касается дынь, то признак их качества — это характерный сахарный запах. Форма же плода при этом может быть любой — хоть овальной, хоть круглой (это зависит от сорта).

«Вы легко угадаете свежий плод по сладкому, медовому запаху или ненавязчивым грушевым ноткам. Слабый или травянистый запах присутствует у неспелой дыни. Даже если она выглядит качественной, но совсем не пахнет, лучше её не покупать», — акцентировала нутрициолог.

Наконец, у спелой дыни должны быть сухие чешуйки и ребристая поверхность — это явный признак того, что она зрела в поле, а не на складе. Если надавить на дыню с противоположной от её хвостика стороны, то она должна слегка пружинить.

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#арбуз
#дыня
#советы
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Как накопить крупную сумму при зарплате 30 тысяч рублей?
Экономист Липсиц: у каждого человека должен быть запас денег, равный зарплате за шесть месяцев
28 июля 2023, 12:20

Фото: IStock/Zhanna Danilova

В интернете можно найти рассказы экспертов, бизнес-коучей и простых людей о том, что накопить деньги можно даже при небольшой зарплате. Но на практике это получается не у всех. Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ и создатель школьного экономического образования в РФ Игорь Липсиц рассказал «Радио 1» о самом рабочем методе накопления и объяснил, почему люди не умеют откладывать деньги.

Зачем нужно копить деньги

Человек не защищён от угрозы потери работы, от травм, от тяжёлой болезни. И мы говорим о том, что каждый человек должен иметь некий страховой запас денег, который равен его шестимесячному заработку.

Кто может копить деньги

По словам специалиста, не каждый человек может скопить даже небольшую сумму денег. Накопления требуют и силы воли и систематизированного взгляда управления деньгами, и не все люди обладают такими качествами и способностями. При этом, уровень зарплаты неважен.

Как копить деньги правильно при маленькой зарплате

Чтобы понять, способен ли человек откладывать деньги, Игорь Липсиц предложил лёгкий и рабочий метод:

1. Нужно сесть и на бумаге составить бюджет на месяц. Нужно указать, на что тебе нужно потратить, сколько и на какую цель уйдёт денег: сколько на коммунальные расходы, сколько на оплату аренды, сколько на дорогу до работы и обратно, на питание. Если ты не можешь этого сделать, то забудь о сбережениях, это не для тебя.

2. Если после подсчёта хоть какие-то деньги остаются, то можно их копить. Но если эти текущие расходы съели весь заработок, то о сбережении говорить бессмысленно.

3. Если остаётся сумма, нужно предположить, сколько ты можешь каждый месяц откладывать. Допустим, человек зарабатывает 30 тысяч в месяц. Он посчитал, что все расходы укладываются в 27 тысяч, и ещё 3 тысячи – это где-то 10% от месячного заработка — он может отложить. Вот тогда можно пытаться какую-то программу сбережений реализовывать.

4. Если человек зарабатывает 30 тысяч в месяц чистыми, то у него должен быть прикопан запас 180 тысяч рублей, чтобы он мог шесть месяцев продержаться пока выздоровеет, встанет на ноги, найдёт работу и сможет снова зарабатывать. Если человек будет каждый месяц откладывать 3 тысячи рублей, то за год соберёт 36 тысяч, и за пять лет сможет собрать 180 тысяч рублей. Это минимальная программа. И если вы не способны её реализовать и за 5 лет собрать сбережения, равные 6-месячным доходам, то можете не пытаться накопить деньги.

5. Когда вы накопите 180 тысяч рублей, то остальные деньги можно пытаться куда-то вкладывать, покупать ценные бумаги, помещать деньги на депозиты в банке, покупать валюту. Но это только после того, как ты накопил минимальный запас.

Куда можно откладывать деньги

Экономист рекомендует отказаться от банковской карты, снять деньги на следующий день после получения зарплаты, отложить три тысячи в конверт и забыть про них. Таким образом можно будет жить, исходя из заработка 27 тысяч рублей.

Также деньги можно класть в банк на депозит. Можно сделать счёт пополняемый, но без возможности снятия денег. Это поможет избежать искушения забрать сбережения, а небольшим бонусом станут проценты. 

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#деньги
#бюджет
#накопления
#сбережения
#зарплата
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В России резко подорожал длиннозерный рис
26 июля 2023, 10:08

Фото:istockphoto/Andrii Medvediuk

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что за последние полтора года в стране на 20-30% подорожал длиннозерный рис, который не производят внутри страны.
Аркадий Злочевский считает, что изменение цен связано с мировой конъюнктурой, а именно с запретом на вывоз белого риса из Индии. При этом Злочевский напомнил, что Россия закупала в Индии исключительно рис басмати, не попадающий под действие введенного запрета.
 
Президент Российского зернового союза рассказал, что ежегодно россияне потребляют 1 млн тонн риса, из которых пятая часть приходится на длиннозерный рис.
 
При этом круглозерного риса в стране хватает как для внутреннего потребления, так и для поставок за рубеж.

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#рис
#цены
#продукты
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В России ожидается рост цен на крупы
26 июля 2023, 09:06

Фото:istockphoto/Olena Vasylieva

Ослабленный рубль, конец сезона и рекордный экспорт сказываются на оптовой стоимости гречневой крупы. Уже к сентябрю 2023 года оптовые цены на крупу могут вырасти, хотя до этого почти весь год снижались.
Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на аналитиков и участников рынка.
 
«Оптовые цены на гречневую крупу в июле начали расти после снижения с апреля 2022 года с 93 тысяч рублей до 41 тысячи рублей за тонну. К сентябрю оптовая стоимость крупы может дойти до 45 тысяч рублей за тонну и даже стать выше этого показателя. Это связано с окончанием сезона, девальвацией рубля и рекордным экспортом», —сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько  на конференции «Где маржа».
Но поставщики круп в торговые сети пока не объявляли об изменении цен, из-за чего предварительные прогнозы делать рано.
 
В Минсельхозе утверждают, что ситуация с ценами на рынке круп стабильна, а посевные площади риса и гречихи превысили прошлогодний показатель.

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Депутат Чернышов сообщил о шринкфляции в магазинах

Аналитики подсчитали, сколько Барби тратила бы на еду в России

 
 
#крупа
#цены
#гречка
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Аналитики подсчитали, сколько Барби тратила бы на еду в России
25 июля 2023, 20:31

Фото:istockphoto/fieldwork

Завтрак стоил бы Барби примерно 800 рублей, если бы она жила в России.
Если бы Барби жила в России, ей бы приходилось тратить в неделю на продукты 1537 рублей. При этом кукольная Барби тратила бы в 6 раз меньше — 251 рубль, ведь её рост всего 29 см. Рост «киношной» Барби равняется 170 см.
 
Траты Барби на еду подсчитали для «Газеты.Ru» аналитики сервиса «Пакет».
 
«На завтрак в Барбиленде Барби ела вафли со взбитыми сливками и запивала их молоком. Для приготовления вафель кукле понадобились мука, молоко, яйца, сахар, сливочное масло и взбитые сливки. Типичный завтрак Барби обходится ей в 128 рублей в масштабах её мира, или 800 рублей в реальности», — сообщили в сервисе.
Также Барби с подругами ест в кинокартине пирожные со взбитым кремом, карамельные конфеты и пьёт чай. Для приготовления пирожных ей потребовались мука, сливочное масло, сливочный сыр и сахарная пудра. Всего она потратила 123 рубля на свою кукольную порцию или 737 рублей в российской реальности.

Ранее сообщалось, что Больше половины россиян полюбили розовый цвет и уверены в том, что кукла Barbie сформировала их стиль в одежде.

Отмечается, что треть респондентов до сих пор хранят своих кукол Barbie, 21% из них передали игрушки своим детям. Некоторые из них продолжают покупать новые куклы, несмотря на увеличение стоимости. Уточняется, что современные дети также предпочитают именно кукол Barbie.

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В Польше ингредиенты в продуктах начали менять на дешёвые аналоги

Депутат Чернышов сообщил о шринкфляции в магазинах

#Барби
#цены
#продукты
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В Польше ингредиенты в продуктах начали менять на дешёвые аналоги
25 июля 2023, 17:26

Фото:istockphoto/VLG

Покупка продуктов питания сильно бьёт по карманам поляков. Вместе с этим на фоне роста цен, производители продуктов занялись скимпфляцией – заменой дорогих и качественных ингредиентов на дешёвые аналоги.
INN Poland пишет, что к росту цен и уменьшению объёма упаковок жители Польши привыкли. Но скимпфляция стала для них новым явлением. Производители проводят замену ингредиентов осознанно. При этом цены на товары остаются прежними. Например, некоторые производители в 2 раза сократили количество оливкового масла в бутербродных пастах и соусах, но об изменениях не сообщили. Другие производители уменьшили размер салфеток и полотенец.
 
Также на полках магазинов всё чаще встречается упаковки молока объемом 0,9 литра: стандартный литровый объём изменился, но цена товара осталась прежней.
 
Специалисты выяснили, что польские производители осознанно занимаются и даунсайзингом: они занижают граммовки продуктов, которые пользуются популярностью. Речь идет о нескольких сотнях позиций, которые стали весить на 10-30% меньше, чем пару лет назад.

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Эксперты прогнозируют рост цен на рис из-за запрета на поставки из Индии

АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом комплектующих для автомобилей Lada
#продукты
#магазины
#продуктовый магазин
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АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом комплектующих для автомобилей Lada
25 июля 2023, 10:56

Фото: iStock/everydayplus

АвтоВАЗ вновь столкнулся с дефицитом комплектующих для Lada. Перебои с поставками деталей повлияли на производственный процесс.
Motor пишет, что на заводе проблему считают контролируемой. непредвиденные сложности возникают порой с конкретными компонентами, но на отгрузку автомобилей в дилерские центры это не влияет.
 
В это время дилеры жалуются на поступление некомплектных Lada Vesta NG.
 
В Российской ассоциации автомобильных дилеров заявили, что 70% отгружаемых в автосалоны Lada Vesta NG — это «недокомплект». Машинам не достаёт «тревожной» кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и пластиковой окантовки мультимедийной системы. Из-за этого у дилеров возникают сложности с их продажей.
 
Ранее АвтоВАЗ корректировал производственный график. Причиной этому стала нехватка электронных чипов. В «ГЛОНАСС» утверждают, что никакого дефицита нет. За летние месяцы уже почти 40 тысяч Lada подключены к государственной информсистеме. Также АвтоВАЗ объявил отзыв почти 80 тысяч машин, чтобы бесплатно доукомплектовать их блоками.
 
Проблема с окантовкой мультимедиа может быть вызвана нехваткой определенного компонента в составе полимера, из которого она изготавливается.
 
О нехватке комплектующих также свидетельствует перенос корпоративного отпуска. С декабря 2023 года трехдневный отдых сдвинули на конец июля. АвтоВАЗ остановит работу с 26 по 28 июля.

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#АвтоВАЗ
#Lada
#завод
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Эксперты прогнозируют рост цен на рис из-за запрета на поставки из Индии
22 июля 2023, 09:40

Фото:istockphoto/hungryworks

Индия ввела запрет на поставку белого риса. Это может привести к увеличение цен на продукты на мировом рынке.
CNBC сообщает, что мировые поставки риса могут резко сократиться, так как Индия - второй по величине производитель этого основного продукта питания в мире. Об этом говорит экономист по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в страховой компании Coface Ева Барре.
 
В первую очередь отказ от поставок отразится на рынках Бангладеша и Непала, которые закупали больше всего индийского риса.
 
По мнению экспертов, страны, которые покупали рис у Индии, обратят внимание на альтернативных поставщиков — Таиланд и Вьетнам.
 
Ранее Минсельхоз решил временно запретить вывозить рис из России. Запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года.

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#рис
#продукты
#цены
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Депутат Чернышов сообщил о шринкфляции в магазинах
22 июля 2023, 08:27

Фото:istockphoto?Tzido

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил о массовой шринкфляции, то есть снижении количества товара в упаковке при сохранении цены, в столичных магазинах.
РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Бориса Чернышова, пишет, что по поручению политика с 1 по 18 июля в популярных сетевых магазинах Москвы провели массовые анонимные рейды. Всего проверили 122 универсама во всех районах столицы. Целью этих проверок было узнать, насколько массовой является шринкфляция.
 
По словам Чернышова, было установлено, что 87% ассортимента молочной продукции в магазинах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров, но данная тара визуально неотличима от литра молока или кефира других производителей.
 
Крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 г и 1 кг в 97% случаев, но вес и объём товара указаны мелким шрифтом по сравнению с ценой.
 
Ранее Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, обязывающий продавцов указывать на ценнике стоимость одного килограмма товара.

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