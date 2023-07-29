Экс-замглавы Минсельхоза Холод спрогнозировал рост цен на гречку

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В нынешнем году цены на гречневую крупу могут вырасти.
Об этом сообщил бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в эфире радиостанции «Говорит Москва». Привести к росту цен может ажиотажный спрос со стороны россиян.
При этом в данный момент причин для резкого подорожания нет. Но гречка, как и другие крупы, начнёт расти в цене из-за продуктовой инфляции.
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что за последние полтора года в стране на 20-30% подорожал длиннозерный рис, который не производят внутри страны.
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«Гречка в себе несёт все тяготы настроения населения. Как только население о чем-нибудь начинает тревожно думать, так мгновенно возникает потребность идти и покупать почему-то гречку», —рассказал Леонид Холод.
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что за последние полтора года в стране на 20-30% подорожал длиннозерный рис, который не производят внутри страны.
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Мария Фирсова