Эксперт Бражко: запрет на фасовку товаров в произвольные объёмы свалится на плечи россиян

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Производителям социально значимых продуктов запретили фасовать товары в произвольные объемы. По новым фасовка может быть по 500, 1 000, 2 000 граммов, по 200, 250, 500, 1 000 и 2 000 миллилитров.
«Я не думаю, что это даст серьёзные изменения на рынке, потому что написать можно всё, что угодно. Но вот будет ли это исполняться, и кого будут за эти вопросы штрафовать, — это два больших вопроса. Потому что лишние сборы с предпринимателя всё равно закладываются в стоимость товара, и за все это всё равно платят потребители», — сказал эксперт.Читайте также:
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