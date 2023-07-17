Эксперт Долгова прогнозирует рост цен на ветпрепараты к концу года

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Стоимость на отдельные ветеринарные препараты к концу текущего года может вырасти на 15%.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова. Эксперт отметила, что отношения на данном рынке между производителями из разных стран серьезно обострились.
Однако, на развитие собственных ветпрепаратов для замены ушедшей с рынка импортной продукции требуется значительное время и средства, сообщила эксперт.
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«Можно ожидать, что освободившиеся места иностранных производителей, ушедших с отечественного рынка, частично займут другие иностранные поставщики, имеющие соответствующие документ, и российские компании», - поделилась Долгова.
«Снижение предложения при имеющемся спросе, рост затрат на производство в собственных странах, удорожание логистики, а также нестабильность валютного курса рубля будут способствовать росту цен на импортные ветпрепараты», - рассказала Долгова.
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Дана Игумнова