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Эксперт гипермаркета Соколов рассказал, как экономить на отоплении

17 октября 2023, 08:48
Фото: iStock/Axel Bueckert

Фото: iStock/Axel Bueckert

Если установить в доме или квартире газовый котёл, можно экономить на отоплении до 1000 рублей ежемесячно.
Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов. Большинство современных газовых котлов имеют коэффициент полезного действия на уровне 80-100%. А при грамотном проектировании и монтаже системы расход газа способен сократиться на 30%.
«Конденсационные модели имеют низкий расход газа, так как в качестве топлива используют для обогрева тепло отводимых газов. За счет этого КПД таких котлов может быть более 100%», —объяснил Максим Соколов.

Традиционные модели имеют КПД до 90%. Следует помнить, что за самостоятельное подключение котла можно получить штраф. Вводить оборудование в эксплуатацию могут только специалисты.
«При обнаружении утечки газа немедленно перекройте газовый кран, откройте окна и двери, выключите котел и вызовите газовую службу», —сказал Максим Соколов.
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Гладков: В Белгородской области сбито три БПЛА ВСУ самолетного типа
16 октября 2023, 23:15

Фото: iStock/vadimrysev

Российские системы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют размер последствий на земле.

Ранее в Белгородской области прошли похороны семьи сотрудника агентства «Sputnik Афганистан» Хайбара Акифи, погибшей в результате удара дрона ВС Украины. Земле предали четырёхлетнюю дочь журналиста, а также его тёщу и тестя. Сам Хайбар Акифи сейчас находится в коме.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Автоэксперт Моржаретто спрогнозировал подорожание автомобилей к концу года
16 октября 2023, 20:33

Фото: istockphoto.com/mesteban75

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что автомобили в России подорожают на 30% к концу этого года.
«Сильнее всего подорожали в обслуживании автомобили немецкой премиальной тройки. А так, в принципе, все подражали. Просто по немцам есть позиции, по которым наблюдается рост стоимости комплектующих на 60%. По другим маркам тоже рост, но поменьше», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Моржаретто.

При этом, он отметил, что по параллельному импорту можно купить любую машину, но намного дороже. В основном сейчас в России представлены китайские производители, которые выпускают машины как под своими национальными марками, так и под российскими названиями.

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Что делать, если попал в ДТП на каршеринге
16 октября 2023, 16:11

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Сервис аренды автомобилей особенно популярен в больших городах. Миллионы людей ежедневно пользуются каршерингом по всей России, однако никто не застрахован от аварий и повреждений арендованного авто. Редакция «Радио 1» расскажет, в какую сумму обойдется ДТП на каршеринговом автомобиле и что делать в такой ситуации.

Каршеринг: страховка


Каршеринг представляет собой вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной тарификацией. Такое условие не предполагает медленную езду, что часто становится причиной ДТП. В договоре аренды автомобиля прописаны условия страхования, чаще всего это ОСАГО и каско. В стоимость аренды автомобиля страховка всегда включена и оплачивать ее отдельно арендатору не приходится. Однако страховка покроет только незначительные повреждения, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации автомобиля. Как правило, нанесенный автомобилю ущерб не должен превышать 15 000 рублей.

Водитель каршеринга виновник ДТП


Если ДТП произошло по вине водителя арендованного автомобиля и сумма ущерба превышает 15 000 рублей, то водитель оплачивает франшизу, сумма которой прописана в договоре аренды. Сумма франшизы зависит от сервиса каршеринга и стоимости тарифа на авто. Оплатить обозначенную сумму водитель должен не только в случае его вины в аварии, но и тогда, когда виновное лицо установлено не было. Покидать место ДТП строго запрещено. В таком случае вина автоматически будет признана за водителем каршеринга, и ему придется возместить полную стоимость причиненного ущерба.

В России автомобилисты отдали предпочтение арендным автомобилям
В России автомобилисты отдали предпочтение арендным автомобилям

Если водитель арендованного авто не виноват в совершении ДТП, то выплачивать он ничего не обязан.

Авария на каршеринге: что делать


Порядок действий в случае ДТП на арендованном авто такой же, как и на собственном автомобиле. В первую очередь необходимо включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. После вызова на место происшествия инспектора ГИБДД, следует самостоятельно сделать фото и видео места аварии. О происшествии нужно сообщить в сервис, в котором автомобиль был арендован. Далее следует дождаться сотрудников ГИБДД, которые оформят документы о ДТП. Оригиналы протоколов и иных документов, составленных сотрудниками автоинспекции, нужно оставить в арендованном авто, а копии забрать с собой.  

Важно помнить, что оформлять ДТП по европротоколу в случае с арендованным авто нельзя. Независимо от размера ущерба, на место аварии нужно вызвать ГИБДД, самостоятельно договариваться о возмещении ущерба с другим участником аварии запрещено.

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#ущерб
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Куриное мясо подешевеет после вмешательства ФАС
ФАС: Крупнейшие производители куриного мяса снижают оптовые цены
16 октября 2023, 14:31

Фото: istock / sergeyryzhov

Крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены. ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» уведомили Федеральную антимонопольную службу о решении снизить отпускные цены на тушу бройлера. Информацию об этом сообщает пресс-служба ФАС.
ФАС также дала рекомендации ритейлерам соразмерно снижать розничные цены. 

 «В результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Об этом они уведомили ФАС России. Аналогичные письма компании направили в торговые сети», — сообщает ведомство.
Производители решили изменить отпускные цены после вмешательства антимонопольной службы. Напомним, 2 октября ФАС направила запросы производителям и дала обещание проверить обоснованность подорожания мяса кур. В вдеомстве заявили, что данные компании занимают ведущую позицию на рынке, из-за чего они могут влиять на конкурентную среду.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись ограничительным мерам Китая. В Ассоциации рыбного рынка заявили о вероятном подорожании сырья на 30%. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#служба
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В Ассоциации рыбного рынка раскрыли, что будет с ценами на морепродукты
В Ассоциации рыбного рынка заявили о подорожании сырья на 30%
16 октября 2023, 13:20

Фото: IStock/nastya_ph

Россельхознадзор временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись ограничительным мерам КНР в отношении импорта японских морепродуктов.
Однако президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев заявил, что ограничения никак не отразятся на стоимости продуктов в России. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Импорт морепродуктов из Японии был крайне незначительным. Связано это с тем, что ещё в 2014 году всё сырьё попало под санкции, а в этом году ещё и готовая продукция попала под санкции. Соответственно, запрет импорта из Японии носит психологический характер, — то есть мы запрещаем то, чего нет. Никакого влияния на рынок этот запрет не окажет», — сказал Виталий Корнев.
Эксперт отметил, что сегодня основными поставщиками морепродуктов в России являются Чили, Латинская Америка, Турция, Китай, Вьетнам, Индия и Индонезия. А дальнейший рост цен на рыбу зависит от курса рубля к доллару.
«У нас экономика открытая. Это означает, что мы можем и экспортировать, и импортировать. Если рубль становится сильным, становится интересным внутренний рынок, если слабеет, то интересен внешний рынок. Сейчас ситуация демпфируется остатками: в России на складах хранится трёх-четырёхмесячный запас различной рыбопродукции, поэтому рост цен происходит с некоторым замедлением», — добавил специалист.
Корнев заключил, что основной рост цен исходит от стоимости сырья и удорожания рабочей силы.
«Сырьё выросло процентов на 30, рабочая сила в настоящий момент выросла процентов на 20-25 с тенденцией роста на 50 процентов. Если говорить о себестоимости, то она подрастает на процентов на 30. А будущий рост цен сильно зависит от общей ситуации, от курса рубля к доллару», — заключил собеседник.
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#рубль
#санкции
#рынок
#импорт
#рыба
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Роскачество: Шоколад «Аленка» официально признан халяльным
16 октября 2023, 12:23

РИА Новости / Евгений Биятов

Ряд кондитерской продукции фабрики «Красный октябрь» получила халяльный сертификат на свои товары. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

«Крупнейший кондитерский холдинг России «Объединенные кондитеры» получил в органе по сертификации «Роскачество – халяль» сертификат халяль на часть продукции фабрики «Красный октябрь», — сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что этот сертификат впервые в России внесен в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации. В Роскачестве рассказали, что кондитерские изделия, которые соотсвевуют стандартам халяль, не должны содержать запрещенные исламскими нормами ингредиенты, а именно желатин, кармин и прочие. В заявлении указано, что сертификат выдан, на шоколад «Аленка» и «Бабаевский», конфеты «Грильяжные», «Птичье молоко», «Козиначки с солью» и другие продукты.

Ранее в Росстате рассказали о подорожавших за неделю продуктах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#шоколад
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#кондитерские изделия
#служба
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Россия ограничила поставки рыбы из Японии
Россельхознадзор временно ограничил импорт морепродуктов из Японии
16 октября 2023, 10:16

Фото: istock / nastya_ph

Россельхознадзор с 16 октября вводит временные ограничения в отношении поставок рыбы из Японии. Таким образом Россия присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении импорта японских морепродуктов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на сообщение на сайте ведомства.

«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — указано в публикации.
В ведомстве объяснили, что данная мера ограничения будет действовать до тех пор, пока Япония не предоставит необходимую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла. 

Напомним, ранее главное таможенное управление Китая 25 августа объявило о введении запрета на ввоз всех морепродуктов из Японии из-за радиационных рисков после сброса в океан воды с атомной электростанции «Фукусима-1».

Ранее сообщалось, что в Россию запретят ввозить фрукты и ягоды из Новой Зеландии из-за заболевания на плантациях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Латвия вытеснила Италию из списка крупнейших поставщиков вина в Россию
15 октября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/Nebojsa93

Литва, Грузия и Латвия по итогам января-августа 2023 года отправили в Россию вина на 317,5 млн долларов, став крупнейшими винными поставщиками в страну.
При этом Латвия вытеснила из топ-3 Италию, чей экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сократился на 4%. Такие данные приводит РИА Новости, основываясь данных платформы ООН Comtrade национальных статслужб.
 
Всего за 8 месяцев 2023 года в Россию ввезли вина более чем на 485 млн долларов. На Литву пришлось около четверти этой суммы. Если сравнивать с прошлым годом, то страна нарастила экспорт в РФ на 20,6%. Импорт вина из Грузии увеличился на 19,4%, до 112,1 млн долларов, а Латвия увеличила свой экспорт на 18,5%, до 79,5 млн долларов.

При этом больше всего вина Литва и Латвия в 2023 году завезли из Италии, страны закупались в Испании (на 21 млн долларов) и Германии (на 14,1 млн долларов).
 
В топ-10 крупнейших экспортеров напитка в РФ в этом году оказались Италия, Испания, Польша, Германия и Чили.

Недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, считают эксперты. Всё потому, что до конца 2023 года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран.

Гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский рассказал «Радио 1», что повышение пошли приведёт к тому, что стоимость даже столового импортного вина вырастет в разы.

«В скором времени дешевле 600 рублей бутылку даже столового импортного вина будет практически невозможно приобрести. А с учётом того, что доходы населения падают – это существенный фактор, который будет влиять на снижение объёмов розничной реализации импортной винодельческой продукции», — сказал он.
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#вино
#алкоголь
#латвия
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В России изменится вкус газированных напитков
14 октября 2023, 15:53

Фото: istockphoto/Lemon_tm

Причина ухудшения вкуса в подорожавшем акцизе на сахаросодержащие напитки и сахарозаменители.
Mash пишет, что, со слов собеседника, в «Черноголовке» были вынуждены уменьшить количество сахара в газировках, чтобы не повышать цену из-за налога. В данный момент существует два заменителя глюкозы — цикламат натрия и сукралоза, которые отвечают за сладость. Но их вкус не такой натуральный, поэтому люди заметили подмену и начали критиковать бренд.
 
По новому закону напитки, которые содержат больше 5 г углеводов (именно сахара) на 100 миллилитров, попадают под акциз. Теперь за каждый литр бренды вынуждены поднимать цену на 7 рублей. Под налог подпадают газировки, энергетики и любая другая сладкая вода. Из-за этого компании начали экспериментировать с заменителями, чтобы вкус стал лучше, а ценник оставался прежним.

Ранее сообщалось, что недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России.

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#газировка
#продукты
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