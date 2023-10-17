Эксперт гипермаркета Соколов рассказал, как экономить на отоплении

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Если установить в доме или квартире газовый котёл, можно экономить на отоплении до 1000 рублей ежемесячно.
Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов. Большинство современных газовых котлов имеют коэффициент полезного действия на уровне 80-100%. А при грамотном проектировании и монтаже системы расход газа способен сократиться на 30%.
Традиционные модели имеют КПД до 90%. Следует помнить, что за самостоятельное подключение котла можно получить штраф. Вводить оборудование в эксплуатацию могут только специалисты.
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«Конденсационные модели имеют низкий расход газа, так как в качестве топлива используют для обогрева тепло отводимых газов. За счет этого КПД таких котлов может быть более 100%», —объяснил Максим Соколов.
«При обнаружении утечки газа немедленно перекройте газовый кран, откройте окна и двери, выключите котел и вызовите газовую службу», —сказал Максим Соколов.Читайте также:
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Мария Фирсова