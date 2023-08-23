Эксперт по консалтингу Тищенко: Электронные сигареты подорожали на 15-20% через полгода

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Исполнительный директор консалтинговой компании VSK Group Максим Тищенко спрогнозировал рост цен на электронные сигареты на 15-20% в перспективе полугода.
«Цены могут подняться более чем на 30% от нынешних значений, но это будет временно. Сейчас рубль слишком ослаблен. Я думаю, что к концу года курс доллара стабилизируется на уровне 85-90 рублей. И потом мы увидим некоторое снижение и стабилизацию цен. В перспективе полугода или немногим больше рост цен составит не более 15-20%», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Тищенко.
Он добавил, что факторами роста цены на продукцию станут рост курсов валют, государственные ограничения на продажу вейпов несовершеннолетним, борьба с контрафактом.
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Мелисса Тимофеева