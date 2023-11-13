Эксперт по недвижимости Бескровный предрёк рост цен новостроек в Петербурге

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Руководитель отдела продаж агентства недвижимости Евгений Бескровный высказал предположение, что цены в квартирах в новостройках продолжат плавно подниматься.
«До конца года положительная динамика на рынке новостроек сохранится, и спрос останется как минимум на том же уровне, что и сейчас, а значит, стоимость квартир в новостройках продолжит свой плавный и прогнозируемый рост, так как для этого на сегодня есть все предпосылки», – заявил в беседе с «Петербургским дневником» Бескровный.
Ранее сообщалось, что цены на долгосрочную аренду квартир стали ниже в 8 городах России, при этом в Сочи тенденция заметнее всего. Так, по данным специалистов, в октябре стоимость аренды квартир в стране в среднем снизилась на 7% (2 тысячи рублей). За месяц придётся заплатить до 27 тысяч рублей.
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