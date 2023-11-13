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Эксперт по недвижимости Бескровный предрёк рост цен новостроек в Петербурге

13 ноября 2023, 19:04
Фото: istockphoto.com/aapsky

Фото: istockphoto.com/aapsky

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости Евгений Бескровный высказал предположение, что цены в квартирах в новостройках продолжат плавно подниматься.

«До конца года положительная динамика на рынке новостроек сохранится, и спрос останется как минимум на том же уровне, что и сейчас, а значит, стоимость квартир в новостройках продолжит свой плавный и прогнозируемый рост, так как для этого на сегодня есть все предпосылки», – заявил в беседе с «Петербургским дневником» Бескровный.

Ранее сообщалось, что цены на долгосрочную аренду квартир стали ниже в 8 городах России, при этом в Сочи тенденция заметнее всего. Так, по данным специалистов, в октябре стоимость аренды квартир в стране в среднем снизилась на 7% (2 тысячи рублей). За месяц придётся заплатить до 27 тысяч рублей.

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#рост
#недвижимость
#санкт-петербург
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В РФ увеличились онлайн-продажи валенок
13 ноября 2023, 18:23

Фото: istockphoto.com/artem charkin

В пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили о росте продаж валенок, в том числе и онлайн-продаж, которые за девять месяцев года выросли на 43%.
Отмечается, что лидерами по производству валенок в России являются Ярославская и Нижегородская области, а также республика Татарстан.

«86% продаж валенок в 2023 году пришлось на розничные каналы, но наблюдается тенденция к существенному «перетеканию» продаж в онлайн. Онлайн-продажи валенок за 9 месяцев 2023 года выросли на 43%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года», — рассказала в беседе с Газета.ру руководитель товарной группы оператора «Честного знака» Анна Петрушина.

Вместе с тем, уточняется, что, несмотря на рост продаж цены на этот тип обуви не увеличились, а в некоторых случаях наблюдается даже снижение стоимости.

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#цены
#онлайн
#обувь
#покупки
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В России чаще всего в залог оставляют машины марки Hyundai
13 ноября 2023, 18:08

Фото: istockphoto.com/AdrianHancu

Сервис автозаймов CarMoney провёл исследование и выяснил, что россияне наиболее часто оставляют в залог машины марки Hyundai.
«В 2023 году наиболее популярным обеспечением по автозаймам оказались автомобили Hyundai. Они потеснили прежнего лидера Kia, но вместе две корейские марки всё еще составляют около 18% в общем числе автозалогов в России», — приводит Газета.ру сообщение сервиса.

За этими марками в данном рейтинге следуют Volkswagen, Toyota, Lada, а также Nissan, Renault, Chevrolet и Skoda.

Отмечается, что такой рейтинг был составлен аналитиками на основе 15 тыс. залоговых сделок.

Ранее сообщалось, что количество мошенников, предлагающих привезти автомобиль под заказ, сейчас составляет порядка четверти от общего количества объявлений в сети. Зачастую они привлекают потенциальную жертву низкими ценами. Мошенники предлагают водителям внести предоплату в 5-10%, но в процессе сумма может сильно увеличиваться якобы для решения вопросов с таможней.

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#автомобили
#марки
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Финэксперт Лоссан: Неуплата налога до 1 декабря грозит начислением пени
13 ноября 2023, 14:58

Фото: istockphoto.com/alexialex

Редактор журнала финансового маркетплейса Алексей Лоссан заявил, что гражданам, которые не уплатят налог на имущество до 1 декабря, могут начислить штрафные пени.
«В противном случае ФНС начислит пени. Их размер определяется исходя из размера задолженности, количества дней просрочки и ставки ЦБ России. То есть при текущем уровне ключевой ставки в 15%, если вы должны 10 тыс. рублей, за каждые десять дней просрочки придётся дополнительно отдать по 50 рублей», — прокомментировал в беседе с RT Лоссан.

Он отметил, что уплатить налоги можно разными методами, включая приход в отделение «Почты России» или использование специального сервиса ФНС «Заплати налоги».

Тем временем финансовый аналитик Артём Извольский рекомендовал в условиях повышения ключевой ставки вместо кредитов использовать банковский депозит.

«Приобретать сейчас что-либо в кредит крайне невыгодно. Если вам не хватает денег, то эти траты лучше отложить. Выгоднее сейчас другая стратегия: открываете банковский депозит на максимально высокий процент, и ждёте. Через год, по всей видимости, произойдут две вещи: ваши деньги «подрастут», а курс доллара стабилизируется», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Извольский.

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#налоги
#фнс
#кредит
#траты
#цб
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Российские ломбарды открывают магазины с ненужными заложенными товарами
13 ноября 2023, 11:04

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В 2023 году из-за роста цен и импортных ограничений сети ломбардов решили открывать собственные магазины.
Там будут выставлены невостребованные заложенные товары. К примеру, в таких магазинах покупатели смогут приобрести бывшие в употреблении и отданные в ломбард меховые, ювелирные изделия, электронику, сообщает «Коммерсантъ».

Несколько магазинов под брендами «Ресейл Маркет» открыл «Мосгорломбард». Две торговые точки уже работают в Москве. Если проект окажется успешным, то компания будет и дальше развивать розничный формат. Ещё пять магазинов открыл в стране «Первый ювелирный ломбард». 

По оценке «Мосгорломбарда», рынок ресейла сейчас составляет примерно триллион рублей, а к 2027 году это цифра может вырасти до трех триллионов. Сеть планирует занять на рынке долю в размере 3–5%. 

Развитие розницы для ломбардов является логичным шагом, подтверждает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. С его слов, маржинальность продажи подержанной электроники и мобильных устройств выше, чем новой, особенно, если брать во внимание параллельный импорт. При этом компаниям следовало бы совместить продажу бывшей в употреблении техники с услугами по её сервису и ремонту, считают эксперты. 

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#электроника
#новости
#торговля
#покупатели
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Российские хлебопеки обратились за помощью
13 ноября 2023, 08:09

Фото: РИА Новости

Российские хлебопеки просят об увеличении господдержки из-за изношенности заводов.
Высокая ключевая ставка и сильный износ производственных фондов приводят к тому, что государственной помощи становится недостаточно. Об этом РИА Новости рассказал президент Российского союза пекарей Алексей Лялин.

С его слов, почти всё, что сегодня есть в отрасли, было спроектировано в 1954 году. Необходим комплексный подход по модернизации и переформатированию производства в целом.

Хлебопеки обращались в Минсельхоз. Они просили принять программу развития хлебопекарной отрасли до 2035 года. В ней есть потребность из-за изменения центров проживания людей и условий их труда. В данный момент предприятия работают на грани рентабельности, поддержки не хватает, а сопутствующие издержки только растут.

На конец 2023 года государственная поддержка действует только в отдельных регионах. Постановления правительства о компенсации части затрат производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий приняли в конце 2020 года. Тогда ключевая ставка равнялась 4,5%, а сейчас — 15%. Низкие цены на зерно не делают автоматически дешевой муку, потому как отрасль способна использовать не каждый сорт пшеницы.

И главное, стоимость муки несильно влияет на цены. Гораздо большое влияние оказывает подорожание масложировой продукции и сахара, расходы на транспорт, дефицит кадров и подорожание труда, рост стоимости энергии, упаковочных материалов, запчастей.
Глава РСП предупреждает, что без увеличения поддержки хлебзаводы начнут банкротиться. Для модернизации отрасли в стране потребуется около триллиона рублей инвестиций.

Гендиректор мурманского АО «Хлебопек» Иван Богушевич считает большим достижением завершение 2023 года с нулевой прибылью. При этом воспользоваться господдержкой предприятие не может. Всё дело в том, что завод не может выполнить условия не повышать цены. 

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#новости
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#деньги
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Пищальников: «Снижение платежеспособности людей негативно повлияет на бизнес»
10 ноября 2023, 19:59

Фото: istockphoto.com/Rawpixel

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил о пагубных последствиях для предпринимательства снижение платежеспособности населения.
Однако, по его словам, этот негативный фактор может нивелироваться и не сказаться очень остро на экономике страны, поскольку ключевую роль всё же играют крупные государственные компании.

«Снижение платежеспособности населения негативно повлияет на бизнес. Но, возможно, этот негативный фактор может сыграть положительную роль, так как у нас малый и средний бизнес составляет всего 20% ВВП страны. В России основные инфраструктурные, доходные и дающие работу предприятия, обеспечивающие доходность населения – это все же государственный сектор, а не предпринимательство», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Пищальников.

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#предприниматели
#средний бизнес
#население
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Предприниматель Бунич: Достичь роста экономики РФ можно за счёт МСП
10 ноября 2023, 19:40

Фото: istockphoto.com/FlamingoImages

Председатель предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич заявил, что российская экономика может достичь роста в нынешних условиях за счёт малого и среднего бизнеса.
Он напомнил, что за счёт больших корпораций это сделать сложно, поскольку они ограничены в международной работе.

По словам эксперта, бизнес в России может помочь экономике, однако препятствует тот факт, что россияне сейчас предпочитают сберегать деньги и экономить, нежели тратить, выбирая товары подешевле. Это, считает Бунич, не идёт на пользу предпринимательству.

«Люди не тратят, потому что боятся отсутствия возможности вообще покупать, даже, необходимые товары. Поэтому люди меняют свою модель потребления и покупают товары похуже, подешевле», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бунич.

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#предприниматель
#экономика
#россия
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Назван стройматериал, который дешевеет зимой в 3 раза
Директор компании Савицкий назвал стройматериал, дешевеющий в 3 раза зимой
10 ноября 2023, 16:50

Фото: istockphoto/artiemedvedev

Зимой значительно дешевеют газобетонные блоки, из которых возводятся межкомнатные перегородки.
Цены на такие блоки снижаются в 3 раза. Выгодные для покупки стройматериалы перечислил технический директор компании по торговле стройматериалами Юрий Савицкий, сообщает газета «Аргументы и Факты».

Почти незаметно дешевеют сухие смеси, краски, материалы для утепления и шумоизоляции. Цены на обои, ламинат и паркет остаются без изменений. Не влияет сезон на стоимость услуг отделочников. 

«Однако то, что материалы для черновой отделки зимой дешевеют, неслучайно. Наружные работы в это время не ведутся, а добиться высокого качества внутренней отделки труднее. При низких температурах на улице помещения нельзя проветривать, в них возникает парниковый эффект, штукатурка стен и стяжка пола долго не сохнут и могут потрескаться, если эти обстоятельства не учитывать», — объясняет Юрий Савицкий. 
Материалы можно приобретать заранее, но ремонт разумнее отложить до марта-апреля. Важно позаботиться о правильном хранении материалов: сохранить упаковку и найти сухое помещение, где температура выше нуля градусов Цельсия.

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#ремонт
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Предприниматель Михайлов предупредил об опасности распродаж
09 ноября 2023, 19:53

Фото: istockphoto.com/wikoski

Предприниматель, маркетолог Владимир Михайлов заявил, что опасность покупок в период распродажи заключается в том, что потребитель зачастую не экономит, а наоборот, тратит больше.
Особенно это касается импульсивных покупок, когда человек покупает много по, как ему кажется, сниженной цене. Однако стоимость товара может быть не снижена на самом деле, и таким образом, можно потрать больше.

«Большинство потребителей не способны объективно оценить стоимость товара. Мы рекомендуем потребителям не поддаваться на всеобщий ажиотаж вокруг сезонных скидок, с точки зрения импульсивных покупок. Чтобы выгодно совершить покупку, цены нужно отслеживать не менее, чем за месяц до «чёрной пятницы». Если вы не успели отследить цену товара задолго до распродажи, от покупки лучше отказаться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Михайлов.

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