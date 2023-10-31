Эксперт по trade-in Богатырева заявила об удорожании подержанных iPhone

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Эксперт по trade-in и основательница российского сервиса быстрого выкупа техники Елена Богатырева сообщила, что поддержанные iPhone в России стали не дешевле, а наоборот, дороже.
«Обычно б/у-гаджеты теряют около 20% стоимости каждый год. Они изнашиваются и при выходе новой модели сильно падают в цене. Сейчас наблюдается обратная картина — из-за падения курса рубля мы выкупаем iPhone 12 и iPhone 13 дороже, чем год назад. Так, в 2022 году iPhone 13 Pro Max на 256 ГБ выкупался за 56 тыс. руб., а сейчас мы предлагаем за него почти 69 тыс. руб.», — пояснила в беседе с Газета.ру Богатырёва.Она добавила, что техника Apple оста ётся лидером на вторичном рынке с большим отрывом, что также является причиной роста цен на технику.
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