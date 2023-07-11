Эксперт рынка Магомедов раскрыл, с чем связана цена на лук

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В Министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что цены на репчатый лук снизятся в ближайшее время, после сбора урожая. О том, почему цена на лук падает в летний период, рассказал «Радио 1» заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Шамиль Магомедов.
«Сейчас лук в основном импортный, доллар вырос и вместе с ним выросла цена на продукт. Снижение цены обусловлено тем, что внутренний лук начнет расти, будут готовить закладки на зиму и его будет очень много. Это касается всех овощей, и некоторых фруктов. Ближе к августу пойдет свой виноград, сливы, цены также упадут на томаты, огурцы, картошку, потому что люди будут массово производить эти продукты». – отметил эксперт.
Объём урожая репчатого лука в этом году будет равен примерно 1,1 млн тонн, пишет РБК. Ранее сообщалось, что цена лука за кг на российском рынке впервые превысила 70 рублей. В мае этот показатель достигал 73,3 рубля.
«Каждый год, когда с конца июля до середины сентября, фермеры собирают свою продукцию и готовят ее на зиму. Также, продукцию перепродают тем, у кого есть большие складские возможности и в этот момент, чтобы не испортить продукт, люди начинают его дёшево продавать. В этот период цены в основном не поднимаются, стоимость может вырасти только у тех продуктов, которые закончатся на скаладх и их придется везти из других стран», - поделился заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Шамиль Магомедов.
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Дана Игумнова