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Эксперт по рыболовству Савельев спрогнозировал рост цен на икру на 25% до конца года

10 августа 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/0

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что до конца года икра в России подорожает на 25%.
«До конца года икра в России подорожает на 25%. Уже сегодня эти расходы можно закладывать в свой бюджет», — отметил в беседе с NEWS.ru Савельев.

Для большей экономии он рекомендовал закупаться красной икрой заранее.


При этом, специалист добавил, что цена на различные виды рыбы в среднем вырастет на 10-15%.

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#цена
#икра
#расходы
#экономика
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Перечислены необходимые для школьников товары
Специалист Малташ назвала дневник, пенал и руки необходимыми товарами для школьников
10 августа 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/artisteer

Эксперта онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Яна Матлаш заявила, что ученикам младших классов для учёбы необходимо приобрести пенал, дневник, ручки, а также простые карандаши, тетради, обложки и другие канцелярские принадлежности.
Для школьников средних классов надо купить, кроме вышеперечисленных позиций, циркуль, транспортир, а также орфографический и толковый словари.

«В старших классах канцтовары сводятся к минимуму: ручки, простые карандаши и текстовыделители, точилка, ластик, тетради, линейка, транспортир и циркуль, замазка, степлер и зажимы для бумаг», — дополнила в беседе с RT Малташ.

Для того, чтобы сэкономить на покупках, эксперт рекомендовала сравнивать цены канцтоваров, покупать во время распродаж, заранее составлять список необходимого, а также использовать предметы, оставшиеся у ребёнка с прошлого года.

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#эксперт
#цены
#школа
#школьник
#товары
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Российский рынок аудиокниг вырос впервые после начала СВО
10 августа 2023, 12:52

Фото:istockphoto/thomas-bethge

Российский рынок аудиокниг в период с апреля по июнь вырос впервые с начала СВО— на 33% до 920 млн рублей.
«КоммерсантЪ», ссылаясь на комментарий гендиректора ГК «Литрес» Сергея Анурьева, пишет, что тенденция объясняется активным увеличением потребления контента в рамках сервиса подписок. Доля сегмента аудио показала рост во втором квартале на треть и достигла 44%.
 
Доход «Литрес» вырос на 56% от продаж аудиокниг, а в подписке — на 124%. Одной из причин роста показателей называют расширение ассортимента аудиокниг.

Ранее сообщалось, что спрос на религиозную литературу вырос в первом полугодии 2023 года на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», рост читательского интереса к религиозной литературе зафиксирован впервые с 2017 года. В предыдущие годы спрос на такую литературу только падал.

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#книги
#продажа
#магазины
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В Москве средняя цена вторичного жилья выросла на 2 млн рублей за месяц
10 августа 2023, 12:42

Фото:istockphoto/MIND_AND_I

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости в столице за месяц выросла на 15%, с 13,1 млн до 15 млн рублей.
Такие данные приводит «Авито Недвижимость». С результатами исследования ознакомились «Известия».
Эксперты объясняют, что это рост цен случился из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата, а также сокращения доли студий (количество сократилось на 27,4% за месяц).
 
Рост цен наблюдается в Челябинске (+4%), Перми, Барнауле, Сочи, (+2%).
 
Но в среднем по России цены на вторичном рынке жилья в июле 2023 года остались на прежнем уровне. Спрос на квартиры за месяц продемонстрировал рост на 12%, а объем предложения стал меньше на 2%.
 
«В такой ситуации годовой рост цен на 11% за квартиру и на 8% за 1 кв. м выглядит оправданным и логичным. Однако на рынке пока продолжают сохраняться квартиры с выгодными ценами», —сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.
После того как Центробанк поднял ключевую ставку, банки начали ухудшать условия по ипотеке. Накануне Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 0,8%. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 11,4%, на вторичное жильё — 11,7%. Эксперты говорят, что аренда жилья в России становится более выгодной, чем ипотека. Так, например, арендовать квартиру в Москве можно за 50 тысяч рублей, а за ипотеку в новостройке придётся платить 68 тысяч, на вторичном жилье — около 110 тысяч рублей. Член российской Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал «Радио 1», как рассчитать выгодный вариант.

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#квартира
#жильё
#ипотека
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В России рекордно выросло производство мяса утки
10 августа 2023, 11:49

Фото:istockphoto/AlexRaths

За последние три года производство утиного мяса в стране выросло в 3,1 раза — с 13,7 тыс. тонн в 2020 году до 35,5 тыс. тонн в 2022 году.
Forbes, ссылаясь на данные аналитического центра BusinesStat, пишет, что росту производства способствует запуск крупных птицефабрик. В итоге цена на утиное мясо снизилась, а спрос стал расти.
 
Тем не менее потребление утки в стране остаётся достаточно низким— всего 50 грамм в год на человека. В Китае, например, этот показатель превышает 2 кг. Утку в России по-прежнему рассматривают как праздничный деликатес.

Производители верят в то, что утиное мясо всё-таки перейдет в разряд повседневных продуктов. При этом помешать дальнейшему росту могут проблемы с поставками селекционного материала. Россия на 100% зависима от завоза родительского поголовья из других стран.

Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на мясо индейки. Рост цен на мясо птицы связан с увеличением затрат на оборудование, логистику, упаковку. Также одним из факторов называют высокую конкуренцию за работников. Стоимость инкубационных яиц увеличилась на 19%, транспортные услуги стали дороже на 10%, а упаковочные материалы выросли в цене на 20%.

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#утка
#мясо
#птица
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Вице-спикер Чернышов предложил ввести страхование капитального ремонта в России
10 августа 2023, 08:52

Фото: Istock/Oleg Elkov

Российские управляющие компании могут обязать страховать результаты работ в рамках капитального ремонта, исправлять недочёты подрядчикам придётся за свой счёт.
Данный законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ в скором времени внесут в Госдуму.
 
В данный момент у 30% жителей столицы есть претензии к подрядчикам. 20% работ в регионах выполнены с нарушениями, пишут «Известия».
 
«Законопроект позволит достигнуть следующих целей: оперативно за счет страховки устранять любые недочеты и создать условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать», – говорит автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Данная инициатива нашла поддержку в «Единой России», Всероссийском союзе страховщиков, Торгово-промышленной палате и «Деловой России». Но эксперты не исключают и такого варианта: страховку придётся оплачивать жителям домов самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить требования по расселению из аварийного жилья. Максимальный срок расселения из аварийного жилья предлагается ограничить 3 месяцами.

Такой законопроект внесут в Госдуму осенью. Об этом рассказал зампредседателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ в Самаре, член ЛДПР Владимир Кошелев, пишут «Ведомости».

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#капитальный ремонт
#страхование
#госдума
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В России стали больше производить мороженого
10 августа 2023, 08:43

Фото: istockphoto/yacobchuk

Производство мороженного в России во II квартале достигло 188 млн кг, а в I квартале этот показатель равнялся 99,53 млн кг.
Такие данные приводят аналитики государственной системы маркировки «Честный знак», пишут «Известия».
 
Объёмы производства увеличились на 27% произошло и по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Тогда во II квартале произвели всего 148 млн кг мороженого.
 
«Лето 2023 года значительно более теплое, что влечет и более высокий спрос в отличие от нетипично холодного лета 2022 года. За спросом же следует и рост производства»,- комментируют ситуацию замгендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.
Также одним из фактором увеличения производства стала стабилизация цен на упаковку и путей её поставок. Роль сыграло и снижение цены на сырое молоко, которое вызвало желание производителей сделать запасы продукции с высоким сроком хранения.  

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#мороженое
#производство
#молоко
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Гендиректор «Росчайкофе» Чантурия: Спрогнозировать рост цен на чай и кофе невозможно
09 августа 2023, 20:20

Фото: istockphoto.com/lapandr

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил, что спрогнозировать рост стоимости кофе и чая в магазинах практически невозможно, поскольку это зависит от самих магазинов.
«Розничные сети являются звеном, осуществляющим распределение продукции, то есть оптовым каналом. Они имеют свои логистические и затраты, и прибыль. У них есть торговые наценки, на которых они и зарабатывают. Будут ли они как-то компенсировать этими наценками повышение затрат на продукцию, которое у них есть – это вопрос к розничным магазинам, не к поставщикам» — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Чантурия.

До этого, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил в беседе с «Радио 1», что до продукция всех импортных товаров может подорожать на 30% до конца года.

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#продукты
#кофе
#чай
#цена
#магазины
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Автоэксперт Сажин: «Стоимость пассажирских автоперевозок будет только повышаться»
09 августа 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал рост цен на услуги такси и отметил, что повышение стоимости тарифов автоперевозок в будущем будет только расти.
Он пояснил, что для снижения цены необходимо уменьшить затраты на такие расходы, как амортизация автомобиля, цены запчастей, стоимость бензина, оплата труда водителям и прибыль предприятия. При этом, надо учитывать, что при пренебрегании одним из этих составляющих у потребителя будут возрастать риски. То есть, пользователям такси придётся выбирать между тем, чтобы ездить за малую стоимость, но с риском либо за солидную, но без него.

«Увы, но я вынужден констатировать, что стоимость пассажирских автоперевозок будет только повышаться. Но где вы вообще видели уменьшение цен хоть на что-то?» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

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#такси
#цены
#расходы
#оплата
#рост
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Экономист Беляев назвал самые выгодные методы хранить деньги
Экономист Беляев: Хранить деньги можно с помощью драгоценных металлов и гособлигаций
09 августа 2023, 14:09

Фото: istockphoto.com/marchmeena29

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев, заявил, что к самым выгодным методом хранения сбережений сегодня относятся вложения в драгоценные металлы и государственные облигации.
Он отметил, что сегодня нужно отнестись с осторожностью к вложению средства в иностранную валюту, а лучше использовать банковские вклады в рублях. Можно также вложить средства в антиквариат, однако при этом важно проконсультироваться с грамотным специалистом.

«Для того, чтобы вкладывать деньги в предметы искусства или в антиквариат, у человека должны быть большие суммы. Нужна хорошая экспертиза. То, что может казаться ценным по вашему вкусу или исходя из советов знакомых, может быть пустышкой. Специалисты должны подтвердить, что предметы, в которые вы хотите вложить деньги, имеют ценность», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.

Также для хранения своих средств можно рассмотреть вариант вложения денег в ценные бумаги.

А астролог, нумеролог Анастасия Турунцева рекомендовала для улучшения общей энергетики дома, а также для привлечения к себе денег и благополучия расставлять дома камни с моря.

«Необходимо положить по одному камню в западную и юго-восточную зоны дома и по три – в юго-западную и южную», – отметила в беседе с «Москвой 24» Турунцева.

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#экономика
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