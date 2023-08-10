Эксперт по рыболовству Савельев спрогнозировал рост цен на икру на 25% до конца года

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Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что до конца года икра в России подорожает на 25%.
«До конца года икра в России подорожает на 25%. Уже сегодня эти расходы можно закладывать в свой бюджет», — отметил в беседе с NEWS.ru Савельев.
Для большей экономии он рекомендовал закупаться красной икрой заранее.
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