Глава Союза потребителей Шапкин обвинил продавцов цветов в спекуляциях

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Цветы к 1 сентября выросли в цене на 17% по сравнению с 2022 годом.
РИА Новости пишет, что в нынешнем году средняя стоимость букета равняется 1526 рублям. Самые дорогие букеты покупают москвичи, а самые дешёвые в Перми.
В среднем жители Москвы в августе тратили на букет 2142 рубля, пермяки —1105 рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе букет для учителя обойдётся в 2077 рублей, в Санкт-Петербурге — 1684 рубля. Выше среднего по стране оказались букеты в Краснодарском крае (1952 рубля) и Иркутской области (1936 рублей). В Воронежской и Челябинской областях букет можно купить за 1302 и 1274 рубля соответственно.
Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, считает, что цены на цветы перед Днём знаний вырастут в 1,5 раза.
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В среднем жители Москвы в августе тратили на букет 2142 рубля, пермяки —1105 рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе букет для учителя обойдётся в 2077 рублей, в Санкт-Петербурге — 1684 рубля. Выше среднего по стране оказались букеты в Краснодарском крае (1952 рубля) и Иркутской области (1936 рублей). В Воронежской и Челябинской областях букет можно купить за 1302 и 1274 рубля соответственно.
«Это обычная спекуляция продавцов цветов. 1 сентября, 8 марта, День святого Валентина - время, когда продавцы пытаются заработать все деньги. Это можно рассматривать как картельный сговор. За это грозит уголовная ответственность»,-напомнил эксперт.Павел Шапкин считает, что в праздничные дни должна активизироваться антимонопольная служба.
«Родителям можно не стесняться, а прямо сейчас писать письма, чтобы уже было вынесено предостережение. Федеральная антимонопольная служба может это сделать, чтобы дать понять, что за этим внимательно наблюдают, и нарушители могут быть привлечены к серьёзной ответственности»,-сказал в заключении Павел Шапкин.Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что букет к 1 сентября стоит выбирать ярким, весёлым и жизнерадостным.
«Осень — это буйство красок (красный, оранжевый, жёлтый цвета), эта цветовая гамма всегда весёлая и сделать букет в этой гамме особого труда не составит», — пояснила в беседе с RT Сафронова.Для первоклассников специалист рекомендовала небольшие, лёгкие и удобные букеты, которые бы не загораживали самого ребёнка.
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Мария Фирсова