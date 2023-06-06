Эксперты «Авито Работа» составили топ самых высокооплачиваемых вакансий июня

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Итак, наиболее привлекательным заработком в России сейчас могут похвастаться инженеры. Их доход, в среднем, составляет от 160 до 320 тысяч рублей в месяц. Чтобы занять такую должность, соискателю необходимо иметь как минимум трехлетний опыт работы по специальности и высшее образование.
Третье, бронзовое место, по размеру заработной платы занимают фрезеровщики. На такой должности можно зарабатывать до 230 тысяч рублей в месяц. Работодатель попросит подтвердить опыт работы по специальности от одного года и наличие, как минимум, четвертого разряда.
Почетное четвертое место получают станочники, со средней месячной зарплатой в 150 тысяч рублей. От этих специалистов также потребуется подтвержденный опыт работы от трех лет и наличие четвертого разряда.
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Ранее «Радио 1» сообщало, что эксперты платформы «Авито» раскрыли, за какими бюьти-услугами россиянки обращаются чаще всего.