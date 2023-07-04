Эксперты «Авито. Работа» выяснили, сколько личного времени россияне тратят на решение рабочих вопросов

Карьера, цели, недосягаемые высоты – законы современного мира, порой, оказываются суровы, и людям зачастую приходится тратить свое личное время на решение важных рабочих вопросов. Аналитики агрегатора для подбора вакансий «Авито. Работа» провели исследование и выяснили, сколько же времени в неделю у жителей нашей страны действительно остается, чтобы заняться своими делами и увлечениями.