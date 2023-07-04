Эксперты «Авито. Работа» выяснили, сколько личного времени россияне тратят на решение рабочих вопросов

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Карьера, цели, недосягаемые высоты – законы современного мира, порой, оказываются суровы, и людям зачастую приходится тратить свое личное время на решение важных рабочих вопросов. Аналитики агрегатора для подбора вакансий «Авито. Работа» провели исследование и выяснили, сколько же времени в неделю у жителей нашей страны действительно остается, чтобы заняться своими делами и увлечениями.
Эксперты опросили около 10000 россиян, у 7216 из которых есть постоянная работа.
По результатам опроса, самая большая группа – 43 процента, действительно посвящают рабочим вопросам свое личное время хотя бы раз в неделю. Всего 34 процента заявили, что посвящают свой досуг работе крайне редко, или не посвящают совсем.
При этом, 51 процент опрошенных отметили, что считают неприемлемым посягательство на свободное время со стороны работодателей, и всего 19 признали, что существуют обстоятельства, при которых посвящать свое личное время работе просто необходимо.
В завершении эксперты подчеркнули, что взяться за выполнение рабочих задач во время отдыха сотрудникам всегда помогает осознание важности поставленной задачи.
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«Что касается распределения рабочего времени самими сотрудниками, то здесь женщины показали себя ответственнее мужчин, а людей зрелого поколения, готовых поддерживать бодрый настрой в течение всего дня, оказалось больше, чем только начинающей свой трудовой путь молодёжи», - отметили эксперты.
При этом, 51 процент опрошенных отметили, что считают неприемлемым посягательство на свободное время со стороны работодателей, и всего 19 признали, что существуют обстоятельства, при которых посвящать свое личное время работе просто необходимо.
В завершении эксперты подчеркнули, что взяться за выполнение рабочих задач во время отдыха сотрудникам всегда помогает осознание важности поставленной задачи.
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Евгения Парфентьева