Эксперты «Авито Работы» раскрыли топ самых высокооплачиваемых вакансий в России

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Первое место по России заняли менеджеры по рекламе. Их зарплаты увеличились на 68 процентов! На втором месте, с приростом в 64 процента, расположились актеры, а на третьем – репетиторы, их предложения по заработной плате стали привлекательнее на 44 процента.
«Работодатели корректируют в сторону увеличения спрос на кандидатов в соответствии с подготовкой к летнему сезону. Так, в топе профессий с наибольшим приростом предложенного дохода оказались специалисты по работе с детьми — репетиторы перед подготовкой к экзаменам и аниматоры в период детских праздников и выпускных», - прокомментировал ситуацию директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Конечно, ситуация в отдельных регионах России отличается от «общей температуры». В деловой Москве первое место по приросту зарплату заняли переводчики, в туристическом Питере – бармены и фотографы, а в активно развивающемся Екатеринбурге – seo-специалисты.
«В Краснодаре особенно актуальны вакансии в сфере туризма и развлечений, а в Казани, Тюмени и Челябинске рост зарплатных предложений обусловлен активизацией строительных проектов в весенне-летний период», - в завершении сказал Пучков.Ранее «Радио 1» сообщало, что на Авито выяснили, какие вакансии в промышленности стали самыми привлекательными в июне.