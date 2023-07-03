Эксперты назвали основные признаки потенциально опасного для здоровья арбуза

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Признаками несвежего, потенциально опасного для здоровья арбуза являются неестественно яркий цвет мякоти, а также наличие прогнивших или мягких мест.
Кроме того, не стоит покупать арбузы, если он имеет странный запах или вкус.
Как уточняет Общественная Служба Новостей, при отравлении арбузом могут быть тошнота, рвота, диарея, боли в животе, головную боль, общая слабость.
При этом, при отравлении ягодой, не рекомендуется ничего есть, а лучше как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
А агроном Владимир Викулов рассказал в интервью радио Sputnik, что в ранних плодах арбузов и дынь может накапливаться избыток нитратов. Такими плодами, которые привозят, например, из Турции, не стоит слишком увлекаться. Владимир Викулов рекомендовал, чтобы снизить риск отравления солями азотной кислоты, такие арбузы и дыни есть маленькими порциями. Взрослым не следует употреблять более 200-300 г за раз, детям и пожилым нужно ещё меньше.
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Как уточняет Общественная Служба Новостей, при отравлении арбузом могут быть тошнота, рвота, диарея, боли в животе, головную боль, общая слабость.
А агроном Владимир Викулов рассказал в интервью радио Sputnik, что в ранних плодах арбузов и дынь может накапливаться избыток нитратов. Такими плодами, которые привозят, например, из Турции, не стоит слишком увлекаться. Владимир Викулов рекомендовал, чтобы снизить риск отравления солями азотной кислоты, такие арбузы и дыни есть маленькими порциями. Взрослым не следует употреблять более 200-300 г за раз, детям и пожилым нужно ещё меньше.
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Мелисса Тимофеева