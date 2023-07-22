Эксперты прогнозируют рост цен на рис из-за запрета на поставки из Индии

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Индия ввела запрет на поставку белого риса. Это может привести к увеличение цен на продукты на мировом рынке.
CNBC сообщает, что мировые поставки риса могут резко сократиться, так как Индия - второй по величине производитель этого основного продукта питания в мире. Об этом говорит экономист по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в страховой компании Coface Ева Барре.
В первую очередь отказ от поставок отразится на рынках Бангладеша и Непала, которые закупали больше всего индийского риса.
По мнению экспертов, страны, которые покупали рис у Индии, обратят внимание на альтернативных поставщиков — Таиланд и Вьетнам.
Ранее Минсельхоз решил временно запретить вывозить рис из России. Запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года.
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В первую очередь отказ от поставок отразится на рынках Бангладеша и Непала, которые закупали больше всего индийского риса.
Ранее Минсельхоз решил временно запретить вывозить рис из России. Запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года.
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Мария Фирсова