Фармэксперт Гладкова заявила о росте производства жизненно важных лекарств в РФ

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Президент Самарской областной фармассоциации Елена Гладкова заявила, что доля отечественных компаний на лекарственном рынке будет увеличиваться, а производство расти.
«Когда сейчас будет выходить очень много и оригинальных препаратов, и импортных дженериков, надо увеличивать выпуск препаратов, которые были востребованы нашим населением, и по которым у нас сейчас возникают определенные проблемы. Но мы надеемся, что это временно. Заводы начинают запускать, увеличивать производство этих препаратов», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Гладкова.
Она подчеркнула, что в этом плане Министерство очень плотно работает с соответствующим сегментом бизнеса.
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