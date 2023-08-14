ФАС и Генпрокуратура проведут проверку цен на корм для домашних животных

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В ведомства поступали массовые жалобы на подорожание кормов на фоне ухода некоторых иностранных поставщиков.
«По поручению генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты», — пишут «Известия».Фактическое сокращение поставок кормов составило 0,5% в сравнении с 2021 годом, что указывает на необоснованный рост цен.
«Такое повышение цен — это продолжение санкционной политики в отношении России. Только теперь от этого будут страдать не люди, а животные», —сказал заместитель председателя Госдумы по экологии Владимир Бурматов.Также Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность роста стоимости свинины и курицы у отечественных производителей.
Об этом сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса службы Анна Мирочиненко на заседании в Минсельхозе.
ФАС обратилась к группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» с просьбой предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также объяснить их повышение.
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