ФАС проверит, насколько обоснован рост цен на курицу и свинину

Фото:istockphoto/Kondor83
Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность роста стоимости свинины и курицы у отечественных производителей.
Об этом сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса службы Анна Мирочиненко на заседании в Минсельхозе, пишет РБК.
ФАС обратилась к группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» с просьбой предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также объяснить их повышение.
Торговые сети уведомляют поставщики о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа. Например, о росте цен на продукцию заявил мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле там уже прошло повышение цен на 5-8%.
Производителей мясной продукции также не устраивает подорожание и нехватка сырья. Отраслевое объединение мясопереработчиков обратилось с просьбой обсудить на комиссии по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в страну мяса птицы и свинины.
Ранее сообщалось, что за последние три года производство утиного мяса в стране выросло в 3,1 раза — с 13,7 тыс. тонн в 2020 году до 35,5 тыс. тонн в 2022 году. Росту производства способствует запуск крупных птицефабрик. В итоге цена на утиное мясо снизилась, а спрос стал расти. Тем не менее потребление утки в стране остаётся достаточно низким— всего 50 грамм в год на человека. В Китае, например, этот показатель превышает 2 кг. Утку в России по-прежнему рассматривают как праздничный деликатес.
Читайте также:
В России рекордно выросло производство мяса утки
В России стали больше производить мороженого
Глава Минстроя Файзуллин предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования
ФАС обратилась к группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» с просьбой предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также объяснить их повышение.
Производителей мясной продукции также не устраивает подорожание и нехватка сырья. Отраслевое объединение мясопереработчиков обратилось с просьбой обсудить на комиссии по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в страну мяса птицы и свинины.
Ранее сообщалось, что за последние три года производство утиного мяса в стране выросло в 3,1 раза — с 13,7 тыс. тонн в 2020 году до 35,5 тыс. тонн в 2022 году. Росту производства способствует запуск крупных птицефабрик. В итоге цена на утиное мясо снизилась, а спрос стал расти. Тем не менее потребление утки в стране остаётся достаточно низким— всего 50 грамм в год на человека. В Китае, например, этот показатель превышает 2 кг. Утку в России по-прежнему рассматривают как праздничный деликатес.
Читайте также:
В России рекордно выросло производство мяса утки
В России стали больше производить мороженого
Глава Минстроя Файзуллин предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования
Мария Фирсова