ФАС проверит, насколько обоснованы цены на мясо птицы в России

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Запросы от ФАС получили 3 крупнейших производителя мяса птицы в России.
ФАС проведёт проверку и выяснит, насколько обоснованы оптово-отпускные цены, которые устанавливают производители мяса. Два производителя мяса птицы уже получили предписания по результатам сделок на рынке.
После анализа информации ФАС сделает выводы о наличии оснований для принятия мер.
Ранее сообщалось, что ФАС обратилась к группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» с просьбой предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также объяснить их повышение., пишет РБК.
Торговые сети уведомляют поставщики о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа. Например, о росте цен на продукцию заявил мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле там уже прошло повышение цен на 5-8%.
Производителей мясной продукции также не устраивает подорожание и нехватка сырья. Отраслевое объединение мясопереработчиков обратилось с просьбой обсудить на комиссии по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в страну мяса птицы и свинины.
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После анализа информации ФАС сделает выводы о наличии оснований для принятия мер.
Торговые сети уведомляют поставщики о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа. Например, о росте цен на продукцию заявил мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле там уже прошло повышение цен на 5-8%.
Производителей мясной продукции также не устраивает подорожание и нехватка сырья. Отраслевое объединение мясопереработчиков обратилось с просьбой обсудить на комиссии по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в страну мяса птицы и свинины.
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Мария Фирсова