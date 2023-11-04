ФАС разберётся с необоснованно подорожавшими стройматериалами

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Правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе разобраться, с чем связан рост стоимости строительных материалов в России.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Марата Хуснуллина. По его словам, в кабмине уже обсудили ситуацию с увеличением стоимости стройматериалов. Особенно власти обеспокоены ростом цен на арматуру, трубы и цемент.
Ранее сообщалось о подорожании услуг шиномонтажа в России на 14%. Подскочили цены и на кухонные шкафы — примерно на 36% за год.
Ранее сообщалось, что подорожание стройматериалов приведёт к повышению средней себестоимости ремонта квартиры на 10-15% во второй половине 2023 года. Об этом рассказал глава консалтинговой группы Infoline Иван Федяков в интервью газете «Коммерсантъ».
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«Мы дали поручение ФАС поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост. И попросили губернаторов на местах проконтролировать», —рассказал Марат Хуснуллин в кулуарах международной выставки «Россия».
Ранее сообщалось, что подорожание стройматериалов приведёт к повышению средней себестоимости ремонта квартиры на 10-15% во второй половине 2023 года. Об этом рассказал глава консалтинговой группы Infoline Иван Федяков в интервью газете «Коммерсантъ».
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Мария Фирсова