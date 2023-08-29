ФАС: Сеть магазинов «DNS» до конца октября зафиксировала цены на электронику

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Сеть магазинов электроники DNS зафиксировала цены на 100 позиций до конца октября с возможность продления. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
В ведомстве добавили, что такая мера будет действовать в 1177 населённых пунктах, в которых есть магазины сети.
Уточняется, что цены зафиксированы на наиболее актуальные приборы, такие как телевизоры, стиральные машины, микроволновые печи, ноутбуки, смартфоны и другие.
Под эти условия попала техника, в основном российского производства. При этом, в ФАС отметили, что дефицита не наблюдается, поставки совершаются теми же объёмами.
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Уточняется, что цены зафиксированы на наиболее актуальные приборы, такие как телевизоры, стиральные машины, микроволновые печи, ноутбуки, смартфоны и другие.
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Анастасия Чинкова