Радио1
Главная / Новости / Потребительская корзина/ ФАС: Сеть магазинов «DNS» до конца октября зафиксировала цены на электронику

ФАС: Сеть магазинов «DNS» до конца октября зафиксировала цены на электронику

29 августа 2023, 13:17

Фото: iStock/starush

Сеть магазинов электроники DNS зафиксировала цены на 100 позиций до конца октября с возможность продления. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
В ведомстве добавили, что такая мера будет действовать в 1177 населённых пунктах, в которых есть магазины сети.

Уточняется, что цены зафиксированы на наиболее актуальные приборы, такие как телевизоры, стиральные машины, микроволновые печи, ноутбуки, смартфоны и другие.


Под эти условия попала техника, в основном российского производства. При этом, в ФАС отметили, что дефицита не наблюдается, поставки совершаются теми же объёмами.

Читайте также:

Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары

«Известия»: В России на 10 процентов выросли цены на бытовую технику и электронику

На маркетплейсах заметно выросло количество контрафактной электроники
#магазин
#электроника
#цена
#фас
#россия
Читайте нас в
Руководитель Национальной мясной ассоциации Юшин опроверг информацию о подорожании шаурмы
29 августа 2023, 11:15

Фото: iStock/BokehRD

В сентябре ожидается повышение цен на шаурму в среднем на 10-15% из-за подорожания курицы. Об этом «Известиям» сообщили в торговых сетях, занимающихся продажей фастфуда.
При этом, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с «Радио 1» опроверг эту информацию, сообщив о снижении цен на мясо птицы.

Он уточнил, что в период с начала 2022 по апрель 2023 года наблюдалось снижение цен на курицу. Затем начался летний сезон отпусков, в связи с чем цены стремительно поползли вверх. Это традиционная динамика.

«Я не знаю, зачем поднимать этот шум. Тем более, что ещё на прошлой неделе цены на мясо курицы пошли вниз, потому что сезонный спрос к сентябрю, как правило, спадает», – заявил Юшин.

Он отметил, что, по сравнению с мировыми показателями, цены на мясо в России гораздо ниже. Это подтверждает высокий процент экспорта на фоне минимального импорта, поскольку иностранные компании не способны конкурировать с российскими низкими ценами.

Также эксперт рассказал, что наблюдается рост расходов на производство. В первую очередь это касается больших затрат на биологическую безопасность, в частности на избежание попадания на птицефермы птичьего гриппа. На это ежегодно компаниями-производителями тратятся миллиарды рублей.

Однако, несмотря на сообщения о стремительном росте цен на мясо, Юшков успокоил потребителей, приведя статистику Росстата.

«Свинина за 8 лет подорожала на 15% при продовольственной инфляции в 60%. Какой ещё товар подорожал у нас всего на 15%? Курица тоже у нас стоит относительно недорого, дешевле, чем в опте. Да, цены действительно росли, но зачем сравнивать с самыми низкими ценами? Возьмите среднегодовые и увидите, что динамика не такая и страшная», – рассказал Юшин.

В заключение беседы с «Радио 1» эксперт заявил, что спрос на курицу по-прежнему остаётся высоким. В России наблюдается рекордное потребление этого мяса – более 80 кг на человека в год.

Читайте также:

«Известия»: Цены на шаурму в сентябре увеличатся на 10-15%

ФАС проверит, насколько обоснованы цены на мясо птицы в России

ФАС проверит, насколько обоснован рост цен на курицу и свинину
#мясо
#цена
#россия
#статистика
#радио 1
Читайте нас в
«Известия»: Цены на шаурму в сентябре увеличатся на 10-15%
29 августа 2023, 02:17

Фото: iStock/Waqar Hussain

Производители шаурмы проинформировали, что в сентябре 2023 года цены на конечный продукт увеличатся на 10-15%. Об этом пишут «Известия».
В публикации говорится, что причиной стало подорожание курицы более чем на сто рублей с марта текущего года. По словам представителей бизнеса, еще весной можно было приобрести мясо по цене 220 руб. за кг, однако в настоящее время за аналогичный вес приходится платить 330 руб.

«В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание», — цитирует издание слова основательницы сети Шоу’рма Анастасии Филипповой.

Отмечается, что в «Мосшаурме» приняли аналогичное решение. После получения новых поставок мяса цены на шаурму будут увеличены.

Читайте также:

Россия подвинула США в поставках сырья для крабовых палочек в Азию

Автоэксперт Моржаретто спрогнозировал рост цен на автомобили этой осенью

Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары

#россия
#товары
#мясо
#цены
#рост
Читайте нас в
Россиянам рассказали, как привлечь в дом изобилие и благополучие
Астролог Горностаева рекомендовала развесить семейные фото для привлечения изобилия
28 августа 2023, 13:51

Фото: istockphoto.com/fizkes

Мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева заявила, что для привлечения в дом изобилия и благополучия лучше разместить семейные фотографии, на которых изображены все члены семьи, включая питомцев.
Она отметила, что фото лучше расположить в центральной комнате или на восточной стене гостиной.

При этом, на фотоснимках все члены семьи должны быть искренне счастливыми и улыбаться.

«При этом очень важно, чтобы на кадрах было запечатлено истинное счастье, чтобы все члены семьи были радостными, а улыбки – реальными», – отметила в беседе с «Москвой 24» Горностаева.

Специалист добавила, что хотя бы раз в несколько лет фотографии важно обновлять.

А астролог Василиса Володина заявила, что августовских львов в сентябре ожидают крупные доходы, а также глобальные перемены в личной жизни. Как передаёт utro.ru, для Близнецов, Раков, Весов и Скорпионов месяц ожидается эмоциональным и достаточно сложным, а у Стрельцов, Дев, Тельцов и Овнов в первом осеннем месяце могут возникнуть испытания и неприятные сюрпризы.

Читайте также:

Рыбы будут много размышлять, а козероги станут оптимистичнее: гороскоп с 28 августа по 3 сентября

Таролог Нефертари опровергла миф о разбитом зеркале

Россияне начали смотреть ТВ-3 из-за неуверенности в будущем
#фото
#счастье
#семьи
#гороскоп
#астролог
Читайте нас в
В России растёт средняя стоимость вторичного жилья
27 августа 2023, 12:13

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Средняя стоимость вторичного жилья в России продолжает расти из-за сохранения высокого спроса и вымывания ликвидного предложения.
«Коммерсантъ», ссылаясь на статистику «ЦИАН. Аналитики», пишет, что средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках страны в августе равнялась 130,4 тыс. руб. за квадратный метр.
 
В сравнении с июлем данный показатель вырос на 1,9%, что считается максимальным месячным приростом с марта прошлого года. До этого динамика не превышала 0,7–0,9% в месяц.
 
Агентство недвижимости «Этажи» подсчитало, что в стране в целом средняя стоимость вторичной недвижимости за последний месяц выросла на 0,33%, достигнув 114,3 тыс. руб. за квадратный метр.
 
В «Авито Недвижимости» отмечают, что средний бюджет предложения в России составляет 4,4 млн руб.: это на 1,9% больше, чем месяц назад.

Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на аренду квартир осенью. На рынке аренды имеет место сезонность. Приближается сентябрь, который всегда ведёт к увеличению стоимости аренды на 5-7%. Приезжают студенты и те, кто на период летнего отдыха уезжали и не снимали жильё. 

Читайте также:

В России ожидается рост цен на аренду квартир осенью

Ключи от долгожданных квартир получат 342 семьи в ЖК «Дмитров Парк»

В Подмосковье за июль на кадастровый учёт поставлено 16 многоквартирных домов
#россия
#жильё
#квартиры
Читайте нас в
Россия подвинула США в поставках сырья для крабовых палочек в Азию
26 августа 2023, 11:46

Фото: istockphoto/derketta

Россия заметно нарастила поставки в Китай и Южную Корею сурими (сырьё для крабовых палочек из минтая).
РБК пишет, что лидирующие позиции по поставкам сурими в Азию занимали США, но более низкие цены дали возможность России потеснить конкурента.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) пишет, что в 2022 году спрос на сурими и цены были высокими. Но в 2023 году цена и спрос на минтаевое сурими оказались «вялыми». Продажи сурими на европейском и азиатском рынках в первом квартале нынешнего года снизились на 10%. Это произошло из-за того, что потребители начали сокращать расходы на продукты. Часть покупателей стала ориентироваться на более дешевую российскую продукцию.
 
«Цены на сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы. Покупателей в Азии, похоже, не волнует, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество приемлемым», —сказано в отчёте ФАО. 
Ранее сообщалось, что на фоне резкого ослабления рубля компания Nestle повысит отпускные цены на детское питание на 9%.

«Коммерсантъ» пишет, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.

На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.

Читайте также:

Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары

В России резко подорожает детское питание от Nestle

Импортные вина и шампанское подорожают к Новому году
#продукты
#сша
#россия
Читайте нас в
Автоэксперт Моржаретто спрогнозировал рост цен на автомобили этой осенью
25 августа 2023, 17:49

Фото: istockphoto.com/pakorn sungkapukdee

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что автомобили в России могут подорожать на 5-10% грядущей осенью.
Причиной тому, по его мнению, служат такие факторы, как утилизационный сбор, усложнение ввоза машин в Россию для последующей перепродажи, ослабевши рубль.

«Это может привести к росту цен на автомобили этой осенью в среднем на 5-10%. Отечественные автомобили Lada подорожают менее заметно, потому что в их производстве велика доля российских комплектующих, а те иномарки, которые завозят в Россию по параллельному импорту, могут сразу подорожать на 10% в зависимости от класса и от того, на сколько вырос утилизационный сбор для этих конкретных машин», — пояснил в беседе с NEWS.ru Моржаретто.

При этом, он отметил, что цена на автомобили уже растут.

Читайте также:

Автоэксперт Канаев подтвердил необходимость страхования СИМ по образцу ОСАГО

Audi отключила онлайн-сервисы российским дилерам

Названы главные проблемы, с которыми столкнутся владельцы BMW и Audi
#автомобили
#цена
#рубль
Читайте нас в
«Счастье не хранится в холодильнике» - диетолог Разаренова раскрыла, как избавиться от зависимости к фастфуду
Диетолог Разаренова рассказала, как раз и навсегда избавиться от зависимости к вредной еде
25 августа 2023, 15:02

Фото: iStock/Panupong Piewkleng

Пицца на пышном тесте? Горячий хот-дог? А может быть сладкая газировка? Все это, безусловно, очень вкусно, но, при этом, крайне вредно для здоровья.
Как раз и навсегда избавиться от пристрастия к вредной еде? Рассказала «Радио 1» диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаринова.

«Обычно порывистые желания (съесть что-то вредно) возникают на фоне сформированной психоэмоциональной зависимости на искусственных добавках», - прокомментировала ситуацию Разаренова.

По словам диетолога, у человека, который привык употреблять вредную еду в больших количествах, разражаются вкусовые рецепторы и нейрорегуляторные механизмы. Они попросту привыкают к высоким тонам, которые, в свою очередь, возрастают за счет красителей, ароматизаторов и иных добавок, из которых и состоит фастфуд. 


«Такого человека очень сложно удовлетворить простой едой. Ему нужна «глутоматнонетритнонатриевая» композиция, тогда он будет получать взрыв рецепторов», - отметила специалист. 

Вспомним известную поговорку – «Мы то, что мы едим». Именно об этом советует задуматься диетолог. Необходимо пересмотреть свой рацион, и если в нем преобладает употребление продуктов, относящихся к категории «фастфуд», то можно сделать вывод, что у человека существует психоэмоциональная привязка к искусственным компонентам. 

Здорового человека просто не будет тянуть к полуфабрикатам, уверяет Разаренова.

https://radio1.news/news/potrebitelskaya-korzina/leto-konchilos-teper-hudeem-k-novomu-godu-prostimi-sekretami-podelilas-nutritsiolog-korobeinikova/

«Когда у нас есть зависимость от чего-то – надо искать другие источники удовольствия. Надо не только сказать, почему тебе это делать нельзя, но и сказать, чем ты можешь это заменить», - советует диетолог. 

По словам специалиста, вредной едой люди часто подавляют повышенную тревожность, стресс иди депрессию. Однако, вместо того, чтобы «заедать» свои проблемы, их можно спроецировать на увлекательное и полезное хобби. Выбор огромный - спорт, танцы, рисование, вышивание. Готовка полезной еды, которая тоже занимает много времени, также может послужить отличным маневром и отвлекающим от желанного фастфуда фактором. Стоит попробовать все и понять, к чему именно у вас лежит душа и на что можно переключиться с булочек и пироженок. 

«Радость и счастье не хранятся в холодильнике. Ищите хобби, увлечение и досуг, и это будет вам большим подспорьем», -  в завершении сказала Разаренова. 

Читайте также:

Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары

Импортные вина и шампанское подорожают к Новому году

В России снизятся цены на икру


 
 
 
 
#диета
#диетолог
#здоровье
#питание
Читайте нас в
«Как есть чипсы и не поправляться?» – раскрыла диетолог Разаренова
Диетолог Разаренова раскрыла правила осознанного употребления чипсов
25 августа 2023, 14:31

Фото: iStock/LumenSt

Каждого человека время от времени тянет закупиться парочкой пачек хрустящих, душистых чипсов. Однако, по ряду важных причин, злоупотреблять этим продуктом буквально опасно для жизни.
Как есть чипсы и не опасаться за фигуру и здоровье? Рассказала «Радио 1» диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова

«В чипсах, действительно, мало пользы, потому что обычно это то, что приготовлено с использованием большого количества жиров и высокой термической обработки», - отметила Разаренова. 

Не стоит забывать, что в чипсах содержатся окисленные жиры, усилители вкуса и ароматизаторы.

«И все это, в конечном итоге, делает чипсы высококалорийным, пустым, абсолютно не насыщающим нас ни с точки зрения витаминов и минералов, ни с точки зрения других полезных веществ компонентом питания, которому совершенно нет места в рационе», - подчеркнула диетолог. 


К тому же, чрезмерное употребление чипсов может привести к ряду серьезных заболеваний. Помимо РПП (расстройство пищевого поведения), переедание вредной едой вызывает повышение холестерина в крови, повышение веса, повышение риска развития метаболического синдрома и сахарного диабета II типа.

«Все эти «прекрасные» прекраски в виде усилителей вкуса и ароматизаторов вызывают зависимость, и у человека возникает повышенная потребность к использованию таких высоко насыщенных по вкусу продуктов», - напомнила терапевт.

Однако, несмотря на все это, есть чипсы и не переживать за свое здоровье вполне себе возможно.

«Если человеку захотелось полакомиться, то в составе должен быть картофель, соль, натуральные приправы и растительные масла. Такие чипсы есть на прилавках, но стоимость их значительно выше, чем тех, в которые добавлены усилители вкуса и ароматизаторы», - рассказала Разаренова.      

https://radio1.news/news/zdorove/vrach-demyanovskaya-sushi-mogut-uhudshit-rabotu-mozga/

К тому же, классические картофельные чипсы не так сложно приготовить дома.

«Есть, конечно, вариации ПП-чипсов, когда делают сначала картофельное пюре, потом его раскладывают между пергаментными листьями, скалкой прокатывают, получают тонкую чипсинку и ее запекают в духовке, тогда такая ситуация допустима в рационе, но, все таки не на регулярной основе», - отметила диетолог. 

Употреблять примерно по 30-40 грамм чипсов и не переживать о своем здоровье действительно можно, однако, злоупотреблять таким продуктом все же не стоит, подытожила Разаренова. 

Читайте также:

Диетолог Семёнов назвала фрукт, который поможет справиться с тревогой

Китайские учёные выяснили, какие продукты вызывают депрессию

Врач Мухина: злоупотребление картофелем грозит набором веса и диабетом
 
 
 
 
#диетолог
#здоровье
#еда
#питание
Читайте нас в
Россиянам рассказали, что делать при затоплении квартиры соседями
Роскачество: «В первую очередь необходимо обесточить квартиру»
25 августа 2023, 14:25

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

В пресс-службе Роскачества заявили, что в случае, если затапливают соседи, в первую очередь, необходимо обесточить помещение.
«В первую очередь необходимо обезопасить себя и обесточить квартиру. Если повреждения серьёзные, лучше вообще на время отключить электричество. Если воды мало, и она далеко от проводки, можно просто выдернуть из розеток все приборы, которые находятся в пострадавшей зоне», — приводит RT сообщение пресс-службы.

Также рекомендуется убедиться, что люди и животные находятся в безопасном от затопления месте, а все ценные вещи и документы из пострадавшей убрать.

Далее надо сообщить соседям, а в случае их отсутствия — аварийной диспетчерской о протечке.

По словам специалистов, если после высыхания квартире нанесён существенный ущерб, надо его зафиксировать, а также сделать фотографии и видео.

Отмечается, что в случае, если квартира застрахована, то оплатить ремонт может страховая компания. Также возместить ущерб может либо собственник жилья, где произошла утечка, либо управляющая компания, если происшествие случилось из-за их действий или, наоборот, бездействия.

Читайте также:

Роскачество рассказало, на какие уловки идут продавцы при распродажах

Специалист Юшин объяснил возможные причины обнаружения бактерий в фарше

Специалисты Роскачества обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку в курином фарше
#роскачество
#ремонт
#квартира
#ущерб
#рекомендации
Читайте нас в
Достижения.рф