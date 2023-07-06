Финансист Савчина рассказала, почему рассрочку не стоит брать при нестабильном доходе

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Рассрочка требует строгого соблюдения сроков и размеров выплат, поэтому, если доход нестабильный и отсутствует «подушка безопасности» от рассрочки лучше отказаться.
В противном случае может грозить штраф или судебные разбирательства. Об этом предупредила доцент кафедры «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Оксана Савчина в интервью агентству «Прайм».
Также не рекомендуется брать рассрочку особо забывчивым россиянам.
Оксана Савчина отметила, что важной чертой рассрочки является отсутствие переплаты. Зачастую продавец идёт на такую форму оплаты, чтобы привлечь больше клиентов и увеличить объем продаж. Рассрочка предоставляется на конкретный товар и часто предусматривает первоначальный взнос.
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Также не рекомендуется брать рассрочку особо забывчивым россиянам.
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Мария Фирсова