Финэксперт Гордиенко: «Инвестируя, люди совершают одни и те же ошибки»

«Газпром» может стать владельцем крупнейшей доли в производителе российских автомобилей Aurus. Об этом сообщает «Ведомости», ссылаясь на информацию трех источников, знакомых с акционерами компании. Отмечается, что данными автомобилями пользуются высшие чиновники РФ, включая президента Владимира Путина.