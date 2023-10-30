Финэксперт Гордиенко: «Инвестируя, люди совершают одни и те же ошибки»

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Инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко перечислила самые частые ошибки людей при инвестировании, после которых люди теряют своё состояние.
«Очень часто, начиная инвестировать, люди совершают одни и те же ошибки. Так, берут на все 100% своего портфеля акцию одной компании, так как в соцсетях услышали, что это выгодно. Много случаев, когда люди переводят деньги незнакомцам, чтобы те управляли их портфелем. Сначала мошенники и правда могут платить, а затем бесследно исчезают», — пояснила в беседе с Газета.ру Гордиенко.
Также она отметила, что начинающие инвесторы подходят к процессу нерационально, используют не те инструменты и скупают акции убыточных компаний.
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