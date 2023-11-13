Финэксперт Лоссан: Неуплата налога до 1 декабря грозит начислением пени

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Редактор журнала финансового маркетплейса Алексей Лоссан заявил, что гражданам, которые не уплатят налог на имущество до 1 декабря, могут начислить штрафные пени.
«В противном случае ФНС начислит пени. Их размер определяется исходя из размера задолженности, количества дней просрочки и ставки ЦБ России. То есть при текущем уровне ключевой ставки в 15%, если вы должны 10 тыс. рублей, за каждые десять дней просрочки придётся дополнительно отдать по 50 рублей», — прокомментировал в беседе с RT Лоссан.
Он отметил, что уплатить налоги можно разными методами, включая приход в отделение «Почты России» или использование специального сервиса ФНС «Заплати налоги».
«Приобретать сейчас что-либо в кредит крайне невыгодно. Если вам не хватает денег, то эти траты лучше отложить. Выгоднее сейчас другая стратегия: открываете банковский депозит на максимально высокий процент, и ждёте. Через год, по всей видимости, произойдут две вещи: ваши деньги «подрастут», а курс доллара стабилизируется», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Извольский.
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