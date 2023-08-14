Французы стали экономить на мыле и шампуне

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45% населения Франции стали экономить на средствах по уходу за собой из-за инфляции в стране.
Телеканал BFMTV сообщает, что французы стали отказываться и от парфюма, который подорожал на 20-30%. Цены на средства по уходу за собой увеличились в среднем на 7,9% за год. Продукты подорожали на 13,6%.
Французы начали искать средства по более низким ценам и обращать внимания на онлайн-площадки. Некоторые граждане начали самостоятельно производить мыло, кремы и шампуни.
Покупательская возможность французов упала на фоне инфляции. Объем закупок упал на рекордные 11,4%.
В России курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года. Так, американская валюта на Мосбирже поднялась выше 101 рубля, а европейская — выше 110 рублей. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил «Радио 1», что уже скоро в России значительно вырастут цены на ряд товаров, поэтому граждан нужно пересмотреть свои расходы.
По словам специалиста, россиянам нужно начать экономить во всём: от продуктов до алкоголя и сигарет.
Экономист Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов
Экономист Кричевский: в России вырастет спрос на суррогатные продукты из-за роста цен
В Союзе потребителей заявили, что торговые сети боятся показывать настоящий рост цен
Французы начали искать средства по более низким ценам и обращать внимания на онлайн-площадки. Некоторые граждане начали самостоятельно производить мыло, кремы и шампуни.
В России курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года. Так, американская валюта на Мосбирже поднялась выше 101 рубля, а европейская — выше 110 рублей. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил «Радио 1», что уже скоро в России значительно вырастут цены на ряд товаров, поэтому граждан нужно пересмотреть свои расходы.
По словам специалиста, россиянам нужно начать экономить во всём: от продуктов до алкоголя и сигарет.
«Нужно пересмотреть свои потребительские расходы. Можно ездить не на привычный рынок, а на тот, где продукция дешевле. Экономия может составлять до двух раз за одну поездку. Нужно переходить на более дешёвую продукцию, как можно реже ходить в торговые сети более высокого ценового сегмента, переходить с элитных виски и коньяка на продукцию российского производителя — водку. По возможности, бросить курить или курить реже. Но ни в коем случае не покупать ширпотреб, потому что дёшево – значит, на сезон не хватит», — сказал Кричевский.Читайте также:
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Экономист Кричевский: в России вырастет спрос на суррогатные продукты из-за роста цен
В Союзе потребителей заявили, что торговые сети боятся показывать настоящий рост цен
Мария Фирсова