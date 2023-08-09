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Гендиректор «Росчайкофе» Чантурия: Спрогнозировать рост цен на чай и кофе невозможно

09 августа 2023, 20:20

Фото: istockphoto.com/lapandr

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил, что спрогнозировать рост стоимости кофе и чая в магазинах практически невозможно, поскольку это зависит от самих магазинов.

«Розничные сети являются звеном, осуществляющим распределение продукции, то есть оптовым каналом. Они имеют свои логистические и затраты, и прибыль. У них есть торговые наценки, на которых они и зарабатывают. Будут ли они как-то компенсировать этими наценками повышение затрат на продукцию, которое у них есть – это вопрос к розничным магазинам, не к поставщикам» — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Чантурия.

До этого, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил в беседе с «Радио 1», что до продукция всех импортных товаров может подорожать на 30% до конца года.

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#продукты
#кофе
#чай
#цена
#магазины
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Автоэксперт Сажин: «Стоимость пассажирских автоперевозок будет только повышаться»
09 августа 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал рост цен на услуги такси и отметил, что повышение стоимости тарифов автоперевозок в будущем будет только расти.
Он пояснил, что для снижения цены необходимо уменьшить затраты на такие расходы, как амортизация автомобиля, цены запчастей, стоимость бензина, оплата труда водителям и прибыль предприятия. При этом, надо учитывать, что при пренебрегании одним из этих составляющих у потребителя будут возрастать риски. То есть, пользователям такси придётся выбирать между тем, чтобы ездить за малую стоимость, но с риском либо за солидную, но без него.

«Увы, но я вынужден констатировать, что стоимость пассажирских автоперевозок будет только повышаться. Но где вы вообще видели уменьшение цен хоть на что-то?» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

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#такси
#цены
#расходы
#оплата
#рост
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Экономист Беляев назвал самые выгодные методы хранить деньги
Экономист Беляев: Хранить деньги можно с помощью драгоценных металлов и гособлигаций
09 августа 2023, 14:09

Фото: istockphoto.com/marchmeena29

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев, заявил, что к самым выгодным методом хранения сбережений сегодня относятся вложения в драгоценные металлы и государственные облигации.
Он отметил, что сегодня нужно отнестись с осторожностью к вложению средства в иностранную валюту, а лучше использовать банковские вклады в рублях. Можно также вложить средства в антиквариат, однако при этом важно проконсультироваться с грамотным специалистом.

«Для того, чтобы вкладывать деньги в предметы искусства или в антиквариат, у человека должны быть большие суммы. Нужна хорошая экспертиза. То, что может казаться ценным по вашему вкусу или исходя из советов знакомых, может быть пустышкой. Специалисты должны подтвердить, что предметы, в которые вы хотите вложить деньги, имеют ценность», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.

Также для хранения своих средств можно рассмотреть вариант вложения денег в ценные бумаги.

А астролог, нумеролог Анастасия Турунцева рекомендовала для улучшения общей энергетики дома, а также для привлечения к себе денег и благополучия расставлять дома камни с моря.

«Необходимо положить по одному камню в западную и юго-восточную зоны дома и по три – в юго-западную и южную», – отметила в беседе с «Москвой 24» Турунцева.

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#экономика
#сбережения
#хранение
#деньги
#рекомендации
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Россиянам предложили пить цикорий вместо дорожающего кофе
Союз защиты прав потребителей: импортные продукты подорожают до 30% до конца года
09 августа 2023, 12:30

Фото: IStock/Elena Pavlova

Крупные производители чая и кофе предупредили о повышении цен на свою продукцию с сентября. По их словам, импорт подорожал из-за падения курса рубля.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что до продукция всех импортных товаров может подорожать на 30% до конца года. Об этом он рассказал в интервью «Радио 1».
«В пределах до 30 процентов стоит ожидать роста до Нового года. Всё импортное становится менее доступным. Такая тенденция будет сохраняться и в следующем году тоже. Может быть, часть потребителей перейдёт на другие виды напитков, будут больше пить заменителей кофе, например, цикорий. Или будут больше краснодарский чай пить, так как это будет более доступно по цене», — сказал Шапкин.
Отметим, некоторые эксперты уверены, что ритейлерам придётся договариваться с производителями об увеличении промоакций. Считается, что россияне, которые живут в режиме строгой экономии, не смогут позволить себе покупать продукцию по высоким ценам.

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Торговые сети в российских регионах ограничат цены на социально значимые продукты

Нутрициолог назвала топ-6 самых бюджетных и полезных продуктов

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#радио
#мясо
#цены
#кофе
#чай
#продукция
#интервью
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Торговые сети в российских регионах ограничат цены на социально значимые продукты
09 августа 2023, 01:37

Фото: iStock/Bet_Noire

Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценок на основные социально значимые товары. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли РФ.
Подобное предложение обсуждалось на рабочем совещании министерства с представителями ретейла и заинтересованных ведомств. Речь идет, среди прочего об ограничении «магазинной» наценки на сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию.

«Такие решения успешно позволяют <...> сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России», — так прокомментировал этот подход замглавы Минпромторга, статс-секретарь ведомства Виктор Евтухов.

В ведомстве напомнили о том, что ранее систему добровольного ограничения наценки на уровне не более пяти процентов ввели крупные федеральные торговые сети, например, X5 Group и «Магнит».

В магазинах появятся цены за килограмм и литр
Ранее стало известно, что у российских магазинов и торговых сетей может в будущем появиться обязательство указывать цену за килограмм или литр продаваемого товара. Соответствующий законопроект будет рассмотрен нижней палатой парламента уже в октябре.

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#минпромторг
#цены
#продукты
#торговля
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Россиянам порекомендовали укреплять волосы пивом
Технолог Шнитцер заявила о пользе пива для волос
08 августа 2023, 17:32

Фото: istockphoto.com/Igor Vershinsky

Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Ольга Шнитцер заявила, что содержащиеся в солоде витамины A, E и группы B, полифенолы и минералы полезны для волос и волосяных луковиц при наружном использовании пива.
«Пиво является ингредиентом множества народных рецептов масок для волос или же используется в чистом виде. Оно помогает сделать шевелюру плотной и блестящей, укрепить волосяные луковицы. Можно даже использовать напиток вместо укладочных средств для прически», — пояснила в беседе с NEWS.ru Шнитцер.

По её словам, напиток способен обеспечивать рост волос. Специалист отметила, что способов использовать пиво для волос существует много.

А трихолог Юлия Нагайцева заявляла, что шампуни от перхоти используются исключительно в период обострения, когда на коже присутствуют зуд и покраснения. Она отмечала, что такой вид шампуней назначается в течение 10–14 дней, некоторые случаи предполагают месячное использование шампуней от перхоти.

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#красота
#пиво
#волосы
#здоровье
#советы
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Подмосковные физики придумали приложение для определения спелости арбузов
08 августа 2023, 17:08

Фото: Istockphoto / coffeekai

Учёные Физтеха разработали мобильное приложение для определения спелости арбузов. Об этом рассказал один из авторов изобретения, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов.
Программа доступна для устройств на базе операционной системы Android. Она изучает Wi-Fi-сигнал, пропущенный через овощи и фрукты, информируя пользователя о степени их зрелости.
«Преимущество проекта - в способности приложения понять качество плода, не нарушая его целостности. Есть физические и химические критерии спелости. Так, при созревании увеличивается содержание сахара во фруктах. Это изменяет диэлектрические свойства их внутренней среды. Именно они влияют на уровень пропущенного через продукт Wi-Fi-сигнала», – пояснил Филонов в интервью «Известиям». 
Как отметил специалист, планируется доработать программу для других операционных систем. Её предложат внедрить в супермаркетах, чтобы покупатели сами определяли качество продуктов.

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#ученые
#мобильное приложение
#арбуз
#мфти
#физтех
#подмосковье
#московская область
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Нутрициолог назвала топ-6 самых бюджетных и полезных продуктов
Нутрициолог Коробейникова рассказала, как из дешёвых продуктов собрать полезный обед
08 августа 2023, 13:11

Фото: IStock/AlexRaths

Полезные продукты не всегда должны быть дорогими, рассказала нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова. Она рассказала «Радио 1», как собрать полноценный обед из шести ингредиентов.

Яйцо

Если под рукой у вас нет говядины или индейки, то на помощь может прийти обычное яйцо. Это самый полезный вид белка и чемпион по усвоению.

Петрушка

Петрушка — антисептик и источник суперполезных эфирных масел, отличное мочегонное и кладезь витаминов.

Капуста

К основному приёму пищи можно добавить капусту. Подойдёт любая: квашеная или свежая белокочанная, брюссельская, брокколи, цветная. В ней минимум калорий и максимум пользы и витаминов, клетчатки. Также она будет держать в тонусе ваш ЖКТ.
Нутрициолог назвала продукты, которые улучшают зрение

Гречневая крупа

Гречка — это абсолютный лидер по концентрации полезных и питательных веществ среди всех круп. Она подходит большинству людей, её можно использовать в качестве гарнира.

Масло

Максимально полезными свойствами обладает кокосовое и оливковое масло. Кокосовое масло холодного отжима — источник природных липидов, идеально подходит для жарки на высоких температурах. Его также можно добавлять в каши или другие блюда. А вот оливковое масло идеально подойдёт для заправки салатов.

Специи

Самыми полезными специями считаются куркума и корица. Они особенно хороши для тех, кто мечтает о стройности. Они богаты антиоксидантами, которые расправляются со свободными радикалами.

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#продукты
#масло
#цена
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Минздрав РФ поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей
07 августа 2023, 19:26

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Министерство здравоохранения поддержало предложение Минфина, которое подразумевает увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей.
«Ведомости», со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова, пишут, что увеличение акцизов на табак и рост цен снизят потребление табака, а также вырастут поступления в бюджет.
 
«В связи с этим Минздравом РФ поддержан предложенный Минфином РФ подход, согласно которому предполагается внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 руб., повышения ставки акцизов на сигары на 30%», – сообщил Алексей Кузнецов.
21 июля Государственная дума приняла закон, который индексирует тарифы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах.

Ранее сообщалось, что согласно статистике оператора фискальных данных «Такском», в России за год сократились продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов.

Так, продажи сигарет упали на 31%, электронного нагревателя табака и стиков – на 1%, вейпов – на 16%. Цены также изменились. Средние цены на сигареты, стики и вейпы выросли, а вот средняя стоимость электронного нагревателя табака, наоборот, упала за год.

Счетная палата информировала о провале плана по снижению потребления табака и алкоголя в стране

В 2022 году в России не получилось уменьшить продажи сигарет и алкоголя, сообщает РБК. По плану показатель продажи сигарет не должен был превышать 1,25 тысяч штук на душу населения в год, но на деле он оказался равен 1,41 тысяч. План по алкоголю составлял 6,22 литра этанола, но реальный показатель достиг 6,45 литра.

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#сигареты
#табак
#цена
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Правозащитник Павлов: К осени мясо в России начнёт дешеветь
07 августа 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/Kondor83

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов спрогнозировал снижение цен на мясо в России уже к осени.
«Курица достигла максимума, но сейчас идёт урожай, и цены на плодоовощную продукцию снижаются. Это балансирует потребительскую корзину. Потом к осени ситуация изменится — мясо подешевеет, овощи начнут дорожать. Корзина очень сбалансирована, там есть сезонный фактор. Поэтому, если она и будет расти быстрее, чем уровень инфляции — то максимум на 1-2%, но не более того», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Павлов.

Он также отметил, что рост стоимости мяса может быть связан как с объективными факторами производства, так и с «ценовым сговором» компаний. Однако, по словам эксперта, из-за импортозамещения эта продукция сейчас не так сильно зависит от импорта и колебаний курса.

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#мясо
#цены
#продукция
#рост
#экономика
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