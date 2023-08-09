Гендиректор «Росчайкофе» Чантурия: Спрогнозировать рост цен на чай и кофе невозможно

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Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил, что спрогнозировать рост стоимости кофе и чая в магазинах практически невозможно, поскольку это зависит от самих магазинов.
«Розничные сети являются звеном, осуществляющим распределение продукции, то есть оптовым каналом. Они имеют свои логистические и затраты, и прибыль. У них есть торговые наценки, на которых они и зарабатывают. Будут ли они как-то компенсировать этими наценками повышение затрат на продукцию, которое у них есть – это вопрос к розничным магазинам, не к поставщикам» — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Чантурия.
До этого, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил в беседе с «Радио 1», что до продукция всех импортных товаров может подорожать на 30% до конца года.
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