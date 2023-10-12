Генпрокуратура РФ проверит законность введения Wildberries комиссий

Фото: РИА Новости / Ирина Алтухова
Генеральная прокуратура Российской Федерации проверит законность введения комиссий интернет-магазина Wildberries за оплату покупок картами Visa и Mastercard. Ведомство также проведет проверку по оплате за возврат товаров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу генпрокуратуры.
«По поручению Генеральной прокуратуры РФ осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров. Проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Банка России», - заявили в Генпрокуратуре.Напомним, маркетплейс ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа, если оплата производится картами платежных систем Visa и Mastercard. Компания прокомментировала это изменение, назвав комиссию вознаграждением банка, который осуществляет обработку такого платежа.
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