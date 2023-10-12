Радио1
Главная / Новости / Потребительская корзина/ Генпрокуратура РФ проверит законность введения Wildberries комиссий

Генпрокуратура РФ проверит законность введения Wildberries комиссий

12 октября 2023, 15:10
Фото: РИА Новости / Ирина Алтухова

Фото: РИА Новости / Ирина Алтухова

Генеральная прокуратура Российской Федерации проверит законность введения комиссий интернет-магазина Wildberries за оплату покупок картами Visa и Mastercard. Ведомство также проведет проверку по оплате за возврат товаров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу генпрокуратуры.

«По поручению Генеральной прокуратуры РФ осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров. Проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Банка России», - заявили в Генпрокуратуре.
Напомним, маркетплейс ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа, если оплата производится картами платежных систем Visa и Mastercard. Компания прокомментировала это изменение, назвав комиссию вознаграждением банка, который осуществляет обработку такого платежа.


Ранее юрист Истомин раскрыл, законно ли Wildberries ввел комиссию при оплате покупок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Росстате рассказали о подорожавших за неделю продуктах

В «Опоре России» объяснили, почему российские бренды стоят дороже иностранных

В России подержанные автомобили подорожали на 39%

#проверка
#интернет
#прокуратура
#юрист
#мероприятия
#оплата
#новости
#рф
Читайте нас в
Россиян предупредили о новых рисках при покупке квартиры в ипотеку
Инвестор Галузин предупредил россиян о новых рисках покупки квартиры в ипотеку
12 октября 2023, 14:33

Фото: istock / Boy Wirat

Если вы задумались о приобретении квартиры в ипотеку в новостройке, обратите внимание на возможные риски. О трудностях при покупке квартир рассказал генеральный директор инвестиционной компании Todayprice, инвестор в области недвижимости Игорь Галузин, его слова передает Life.ru.
Эксперт отметил, что в новостройках квартиры могут быть неоправданно дорогими. На сегодняшний день квартиры на первичном рынке недвижимости стоят дороже, чем на вторичном. Галузин обратил внимание на то, что при покупке новой квартиры покупателя ждет приемлемая ставка по ипотеке, но если по какой-то причине он захочет продать помещение, придется за это переплатить.

При покупке уже готового жилья, таких рисков не будет, но при этом ипотечный платеж из-за увеличенной ключевой ставки будет выше. Из-за этого аренда жилья становится выгоднее покупки. 

Ранее экономисты «Авито Недвижимость» посчитали, сколько зарплат требуется для покупки квартиры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

В Росстате рассказали о подорожавших за неделю продуктах

В «Опоре России» объяснили, почему российские бренды стоят дороже иностранных

В России подержанные автомобили подорожали на 39%
#эксперт
#квартиры
#радио
#недвижимость
#аренда
#покупки
#компании
#платёж
#ставка
Читайте нас в
Юрист раскрыл, законно ли Wildberries ввел комиссию при оплате покупок
Юрист Истомин рассказал, как пожаловаться на Wildberries за введение комиссии
12 октября 2023, 12:58

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

При покупках на Wildberries с помощью карт Visa и Mastercard с 9 октября взимается комиссия в размере 3%. Маркетплейс объяснил это вознаграждением банку, обрабатывающему платежи.
Юрист компании «Сахаров и партнеры» Никита Истомин отметил, что закон не запрещает вводить компаниям комиссию для покупателей. Однако в беседе с «Радио 1» он рассказал, что оспорить нововведение можно попытаться через Роспотребнадзор.
«Надо оспаривать в контексте Закона о защите прав потребителей, но я даже не помню такую норму, которая ограничивала бы продавца в установлении какой-либо комиссии. Может быть, Роспотребнадзор будет рассматривать это как положение, ущемляющее права потребителей», — сказал специалист.
Юрист напомнил, что ранее маркетплейс вводил комиссию за возврат товаров, что тоже можно прировнять к комиссии.
«Wildberries – это обтекаемо спорна компания с точки зрения защиты прав потребителей, потому что это не единственная плата, которую они вводили. До этого они вводили плату за возврат, и очевидно, что у них были беседы с Роспотребнадзором, так как эти платы потом были убраны. Просто компания так ведет свой бизнес», — добавил Никита Истомин.
Читайте также: 

Wildberries введет защиту от «случайных» заказов

Маркетплейсы раскрыли готовность делать выплаты в пользу «Почты России»

Путин поручил обеспечить работу российских маркетплейсов за рубежом
#роспотребнадзор
#бизнес
#права
#юрист
#закон
#плата
Читайте нас в
В Росстате рассказали о подорожавших за неделю продуктах
Росстат: наблюдается повышение цен на свинину и курицу и падение цен на овощи
11 октября 2023, 19:24

Фото: iStock/Kondor83

Согласно данным Росстата, цены на курицу в России продолжают расти. При этом стоимость овощей и фруктов стремительно падает.
Уточняется, что за неделю цены на курицу выросли на 1,26%, а на свиницу – на 0,31%. Таким образом, за период с начала года по 9 октября рост цен составил 26,39% на мясо кур и 10,4% на свинину.

При этом наблюдается снижение стоимости плодовоовощной продукции на 0,2%. Однако есть и подорожание, например, цена на томаты выросла на 6,98%, а на лук – на 0,1%.

Отмечается, что подешевели огурцы (на 4,2%), яблоки (2,6%), картофель (2,5%), белокочанная капуста (2,3%) и др.

Ранее стало известно, что сети быстрого питания KFC и «Ростикс» повысили цены на все пункты своего меню из-за подорожания мяса курицы. 

Читайте также:

KFC и «Ростикс» повысили цены на всё меню

Госдума снизила НДС на товары для детей

Россиян предупредили о дефиците ржаного хлеба
#цены
#росстат
#мясо
#овощи
#фрукты
Читайте нас в
Депутат Бессараб назвала рост порога идентификации плательщика ЖКУ разумным
11 октября 2023, 18:58

Фото: istockphoto.com/Kiwis

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб допустила, что предложение об увеличении порога идентификации плательщика ЖКУ с 15 до 60 тыс. рублей может быть вполне разумным.
«Я допускаю, что такая инициатива может быть разумна. Цены на ЖКУ растут. В любом случае, никому хуже от повышения данного порога не будет: если есть возможность помочь таким образом ИРЦ и самим гражданам избежать лишней волокиты, то почему бы и нет?» — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Бессараб.

Ранее аналитики сервиса «Авито. Работы» изучили траты граждан России в октябре 2023 года, опросив более 10 тысяч трудоустроенных респондентов. По итогу они заключили, что для большей части россиян (42%) самыми нелюбимыми являются расходы на коммунальные услуги и ЖКХ.

Читайте также:

Коммунальные системы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности

Аналитики назвали самые нелюбимые статьи расходов россиян

В МосОблЕИРЦ рассказали, как будет начисляться оплата за отопление
#жкх
#цены
#расходы
#оплата
#жку
Читайте нас в
Машину повредили на парковке: что делать?
11 октября 2023, 17:31

Фото: iStock/Paolo Cordoni

Каждый автовладелец может столкнуться с неприятностью в виде повреждения авто во время своего отсутствия. В припаркованную машину может въехать другой автомобиль, ее могут задеть каким-либо предметом по неосторожности или намеренно поцарапать. Редакция «Радио 1» расскажет, как действовать, если машину повредили в отсутствие владельца.

Что делать, если машину поцарапали во дворе?


В первую очередь нужно постараться отыскать свидетелей произошедшего. Рядом стоящие автомобили могут быть оснащены видеорегистраторами, которые могли запечатлеть виновного. Разыскать причинившего ущерб, также помогут камеры видеонаблюдения, установленные в близлежащих домах. Автовладелец, которому повредили автомобиль в Москве, может обратиться на горячую линию городской системы видеонаблюдения по телефону 7 (495) 587-00-02. Записи с камер хранятся 5 суток, однако по просьбе гражданина срок их хранения могут продлить до 30. Копии с записей камеры смогут получить сотрудники ГИБДД. 

Если инцидент произошел в Подмосковье, то узнать о наличии видеокамер системы «Безопасный регион» в конкретном месте, обратиться с просьбой сохранить видеозапись, можно на портале «Добродел». 

Если очевидцев найти не удалось, следует обратиться в страховую компанию.  Номер телефона указан в страховом полисе. Уезжать с места парковки нельзя. Повреждение автомобиля необходимо сфотографировать. Полностью компенсировать ущерб удастся только по полису каско.

Далее сотрудник компании расскажет о будущих действиях. В первую очередь, он поможет определиться нужно ли вызывать сотрудников полиции для документального оформления царапины. Этот момент регулируется правилами страхования.
Если человек, который задел автомобиль и нанес ему какие-либо повреждения не скрылся, то разрешить ситуацию можно на месте инцидента. Если виновник готов сразу возместить ущерб, досудебное соглашение все же стоит заключить. Оно имеет место, если сумма ущерба превышает 50 тысяч рублей. Такая мера позволит избежать взаимных претензий друг к другу в дальнейшем.


Машину поцарапали и скрылись


В этом случае необходимо обратиться в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС составят протокол и помогут отыскать виновного. Шансы получить компенсацию возрастут, если найдутся доказательства вины в виде записей с камер видеонаблюдения или видеорегистратора.


Что делать, если авто повредили на платной стоянке?


Если водитель припарковал авто на платной или охраняемой стоянке и вернувшись к машине увидел повреждения, то потребовать возмещение ущерба можно у собственника стоянки. В первую очередь необходимо обратиться в полицию, которая зафиксирует повреждения и составит соответствующий акт. Если собственник стоянки откажется возмещать ущерб добровольно, то компенсацию за оказание услуг ненадлежащего качества нужно требовать через суд. 

Читайте также:

В Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль

В России снизились продажи автомобилей с пробегом

Стала известна стоимость нового седана «Москвич 6»
#подмосковье
#гибдд
#безопасный регион
#автомобили
#камеры
#дпс
#парковки
#происшествия
Читайте нас в
В Подмосковье предотвратили продажу 60 кг фальсифицированного сливочного масла
10 октября 2023, 22:05

Фото: Istockphoto / YelenaYemchuk

Специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области выявили в сентябре два случая фальсификации молочной продукции. В свободную реализацию не допустили 56 кг сливочного масла неизвестного происхождения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Подозрительную продукцию выявили в Сергиево-Посадском и Талдомском городских округах. Всего же с начала года был зафиксирован 71 случай фальсификации молочной продукции. Речь идёт о более чем 57 кг сыра, 253 кг сливочного масла, 36 кг сметаны и 20 кг сгущённого молока.
 
О нарушениях проинформировали федеральные органы исполнительной власти.
 
Читайте также:

Луховицкое варенье из огурцов поборется за звание лучшего туристического сувенира России

В Подмосковье стартовал сбор урожая новой культуры – мискантуса

В Подмосковье за год увеличили сбор тепличных овощей на 23%
#минсельхозпрод мо
#ветеринары
#масло
#торговля
#подмосковье
#московская область
#талдом
#сергиев посад
Читайте нас в
Автоэксперт Хайцеэр: В Россию привозятся автомобили представительского класса
10 октября 2023, 19:37

Фото: istockphoto.com/teddyleung

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр сообщил, что на российский рынок сегодня поступает больше поддержанных автомобилей представительского класса.
«Приходят дорогие авто, так как расходная часть на доставку бюджетного автомобиля и дорогого примерно одинаковы. Да, таможенные пошлины и утилизационный сборы разные, но услуги и сложности, которые препятствуют ввозу автомобиля – примерно одинаковы. Поэтому мы не увидим бюджетных машин, которые привозятся из-за рубежа, а увидим в основном авто представительского класса, хотя их количество снижается. Привозятся автомобили представительского класса как раз в поддержанном виде», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хайцеэр.

При этом. Специалист подчеркнул, что дольше могут прослужить именно бюджетные авто, так как запчасти на них более доступны для граждан нашей страны.

Читайте также:

Автоэксперт Осипов дал советы по правильному выбору зимней резины

Стала известна стоимость нового седана «Москвич 6»

Владельцев Volvo из России отключили от фирменных приложений
#автомобили
#услуги
#потребитель
#экономика
Читайте нас в
Куда обратиться, если не включили отопление
10 октября 2023, 17:39

Фото: iStock/Axel Bueckert

Накануне жителям Москвы и Московской области сообщили о включении отопления в домовладениях. Однако некоторые жильцы уже столкнулись с такой проблемой, как отсутствие тепла. Редакция «Радио 1» расскажет, что делать в такой ситуации и куда обращаться.

Нет отопления в Москве: что делать


Прежде заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что все жилые дома и социальные объекты были обеспечены теплом. По его словам, отсутствие тепла в жилище может означать только то, что свою работу не выполнила управляющая компания (УК). Он отметил, что всем контролирующим службам были отданы распоряжения по обеспечению контроля за работой УК.
 
Отопительный сезон в столице начался 20 сентября. В первую очередь отопление включили в школах, детских садах, больницах. С 23 сентября отопления начали включать в жилых домах.
 
Если жители Москвы столкнулись с отсутствием подачи тепла в домах, им следует обратиться в УК или по номеру телефона:(495) 539-53-53. Прием заявок по поводу отсутствия отопления осуществляется с 8 октября.

Нет отопления в Московской области: что делать


В Подмосковье с наступлением первых холодов отопление было включено в детских, садах, школах, поликлиниках, а затем жилых домах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что некоторые недочеты по подаче тепла в домовладения еще остались, но их устранят в короткий срок.

Озвучена главная опасность отопительного сезона
Озвучена главная опасность отопительного сезона

По его словам, отопление подключили в более чем 50 тыс.зданий. 99% социальных объектов также уже отапливаются. 

«Уже пустили тепло в 99% соцобъектов — более 6 тыс. зданий и свыше 44,7 тыс. МКД — 97%. Часть объектов запустим сегодня. По Солнечногорску до 13 октября справимся», — заверил губернатор.  
Для тех, кто столкнулся с проблемой отсутствия тепла в квартирах и домах, создана горячая линия, на которой жителям Подмосковья ответят на все вопросы по вопросам проблем с отоплением: 8 (499) 455-54-15.

Жители области также могут обратиться в управляющую компанию и сообщить о проблеме. Кроме того, жители Подмосковья смогут узнать дату запуска отопления с помощью Карты коммунальных услуг МКД Московской области. На сайте содержится информация о подачи тепла по каждому дому.

Что делать, если в съемной квартире не дали отопление


Для тех, кто проживает в арендованном жилье, правила обращения в управляющую компанию или коммунальные службы такие же, как и у собственника. В первую очередь об отсутствии тепла следует уведомить владельца квартиры. Возможно, он сообщит о локальной неисправности батарей или решит проблему самостоятельно. В том случае, если с недостаточной подачей тепла или его отсутствием приходится разбираться арендатору, то он должен уточнить у других жильцов многоэтажного дома, есть ли отопление у них. Следующим шагом станет обращение в УК или коммунальную службу, которые направят специалистов для устранения неполадок.

Читайте также:

Министр энергетики Украины Галущенко призвал жителей закупиться генераторами

В МосОблЕИРЦ рассказали, как будет начисляться оплата за отопление

К вечеру понедельника тепло включат на всех подмосковных социальных объектах
#губернатор
#горячая линия
#жильё
#квартиры
#отопление
#отопительный сезон
#жилище
#управляющая компания
#правила
#жители
#коммунальные службы
Читайте нас в
Автоэксперт Осипов дал советы по правильному выбору зимней резины
10 октября 2023, 15:56

Фото: IStock/ViktorCap

Синоптики рекомендовали автомобилистам переобувать машины в конце октября. Независимый автоэксперт Олег Осипов рассказал в эфире «Радио 1» как правильно выбрать зимнюю резину.
Выбирать следует резину не универсальную, а именно зимнюю. Собеседник уверен, что только в таком случае резина будет соответствовать всем требованиям безопасности. Также Олег Осипов призвал автомобилистов обратить внимание на дату выпуска резины.
«Зимняя резина не может храниться больше пяти лет. После этого срока её надо выкидывать, даже если её не использовали. Выбирайте резину исходя из скоростного режима. Если вы ездите на дальние расстояния, то лучше использовать резину, которая для этого приспособлена», – отметил эксперт.
Читайте также: 

«Мучиться осталось 48 часов»: москвичам пообещали скорое потепление

В Московской области зафиксировали первый снег

В Санкт-Петербурге рекордно рано выпал снег
#эксперт
#резина
#автомобили
Читайте нас в
Достижения.рф