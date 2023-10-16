Гладков: В Белгородской области сбито три БПЛА ВСУ самолетного типа

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Российские системы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют размер последствий на земле.
Ранее в Белгородской области прошли похороны семьи сотрудника агентства «Sputnik Афганистан» Хайбара Акифи, погибшей в результате удара дрона ВС Украины. Земле предали четырёхлетнюю дочь журналиста, а также его тёщу и тестя. Сам Хайбар Акифи сейчас находится в коме.
Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Ранее в Белгородской области прошли похороны семьи сотрудника агентства «Sputnik Афганистан» Хайбара Акифи, погибшей в результате удара дрона ВС Украины. Земле предали четырёхлетнюю дочь журналиста, а также его тёщу и тестя. Сам Хайбар Акифи сейчас находится в коме.
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Артем Путинцев