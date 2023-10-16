Гладков: В Белгородской области сбито три БПЛА ВСУ самолетного типа

Сервис аренды автомобилей особенно популярен в больших городах. Миллионы людей ежедневно пользуются каршерингом по всей России, однако никто не застрахован от аварий и повреждений арендованного авто. Редакция «Радио 1» расскажет, в какую сумму обойдется ДТП на каршеринговом автомобиле и что делать в такой ситуации.