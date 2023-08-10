Глава Минстроя Файзуллин предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования

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Из-за повышения курса иностранной валюты цены на стройматериалы и оборудование будут расти.
Такой сценарий предрекает глава Минстроя Ирек Файзуллин в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам министра, в строительной отрасли используется примерно 95% российских материалов. В вопросах цен на жилье глава Минстроя уверяют, что «серьёзных перекосов» не прогнозируется. Но изменение курса валют совершенно точно повлечёт за собой снижение спроса на недвижимость.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости в столице за месяц выросла на 15%, с 13,1 млн до 15 млн рублей.
Эксперты объясняют, что это рост цен случился из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата, а также сокращения доли студий (количество сократилось на 27,4% за месяц). Рост цен наблюдается в Челябинске (+4%), Перми, Барнауле, Сочи, (+2%).
Но в среднем по России цены на вторичном рынке жилья в июле 2023 года остались на прежнем уровне. Спрос на квартиры за месяц продемонстрировал рост на 12%, а объем предложения стал меньше на 2%.
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«Конечно, какое-то удорожание будет. Это и оборудование, то, которое завозится, это и техника, это технологическое оборудование, звук, свет, какие-то виды медицинского оборудования. Пока общая оценка не проведена. Мы в этом направлении работаем вместе с заказчиками и другими министерствами», — рассказал Ирек Файзуллин.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости в столице за месяц выросла на 15%, с 13,1 млн до 15 млн рублей.
Эксперты объясняют, что это рост цен случился из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата, а также сокращения доли студий (количество сократилось на 27,4% за месяц). Рост цен наблюдается в Челябинске (+4%), Перми, Барнауле, Сочи, (+2%).
Но в среднем по России цены на вторичном рынке жилья в июле 2023 года остались на прежнем уровне. Спрос на квартиры за месяц продемонстрировал рост на 12%, а объем предложения стал меньше на 2%.
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Мария Фирсова