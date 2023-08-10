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Глава Минстроя Файзуллин предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования

10 августа 2023, 20:18

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Из-за повышения курса иностранной валюты цены на стройматериалы и оборудование будут расти.
Такой сценарий предрекает глава Минстроя Ирек Файзуллин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Конечно, какое-то удорожание будет. Это и оборудование, то, которое завозится, это и техника, это технологическое оборудование, звук, свет, какие-то виды медицинского оборудования. Пока общая оценка не проведена. Мы в этом направлении работаем вместе с заказчиками и другими министерствами», — рассказал Ирек Файзуллин.

По словам министра, в строительной отрасли используется примерно 95% российских материалов. В вопросах цен на жилье глава Минстроя уверяют, что «серьёзных перекосов» не прогнозируется. Но изменение курса валют совершенно точно повлечёт за собой снижение спроса на недвижимость.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости в столице за месяц выросла на 15%, с 13,1 млн до 15 млн рублей.

Эксперты объясняют, что это рост цен случился из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата, а также сокращения доли студий (количество сократилось на 27,4% за месяц). Рост цен наблюдается в Челябинске (+4%), Перми, Барнауле, Сочи, (+2%).

Но в среднем по России цены на вторичном рынке жилья в июле 2023 года остались на прежнем уровне. Спрос на квартиры за месяц продемонстрировал рост на 12%, а объем предложения стал меньше на 2%.

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#минстрой
#стройматериалы
#стройки
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Эксперт по рыболовству Савельев спрогнозировал рост цен на икру на 25% до конца года
10 августа 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/0

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что до конца года икра в России подорожает на 25%.
«До конца года икра в России подорожает на 25%. Уже сегодня эти расходы можно закладывать в свой бюджет», — отметил в беседе с NEWS.ru Савельев.

Для большей экономии он рекомендовал закупаться красной икрой заранее.

При этом, специалист добавил, что цена на различные виды рыбы в среднем вырастет на 10-15%.

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#цена
#икра
#расходы
#экономика
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Перечислены необходимые для школьников товары
Специалист Малташ назвала дневник, пенал и руки необходимыми товарами для школьников
10 августа 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/artisteer

Эксперта онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Яна Матлаш заявила, что ученикам младших классов для учёбы необходимо приобрести пенал, дневник, ручки, а также простые карандаши, тетради, обложки и другие канцелярские принадлежности.
Для школьников средних классов надо купить, кроме вышеперечисленных позиций, циркуль, транспортир, а также орфографический и толковый словари.

«В старших классах канцтовары сводятся к минимуму: ручки, простые карандаши и текстовыделители, точилка, ластик, тетради, линейка, транспортир и циркуль, замазка, степлер и зажимы для бумаг», — дополнила в беседе с RT Малташ.

Для того, чтобы сэкономить на покупках, эксперт рекомендовала сравнивать цены канцтоваров, покупать во время распродаж, заранее составлять список необходимого, а также использовать предметы, оставшиеся у ребёнка с прошлого года.

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#эксперт
#цены
#школа
#школьник
#товары
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Российский рынок аудиокниг вырос впервые после начала СВО
10 августа 2023, 12:52

Фото:istockphoto/thomas-bethge

Российский рынок аудиокниг в период с апреля по июнь вырос впервые с начала СВО— на 33% до 920 млн рублей.
«КоммерсантЪ», ссылаясь на комментарий гендиректора ГК «Литрес» Сергея Анурьева, пишет, что тенденция объясняется активным увеличением потребления контента в рамках сервиса подписок. Доля сегмента аудио показала рост во втором квартале на треть и достигла 44%.
 
Доход «Литрес» вырос на 56% от продаж аудиокниг, а в подписке — на 124%. Одной из причин роста показателей называют расширение ассортимента аудиокниг.

Ранее сообщалось, что спрос на религиозную литературу вырос в первом полугодии 2023 года на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», рост читательского интереса к религиозной литературе зафиксирован впервые с 2017 года. В предыдущие годы спрос на такую литературу только падал.

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#книги
#продажа
#магазины
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В Москве средняя цена вторичного жилья выросла на 2 млн рублей за месяц
10 августа 2023, 12:42

Фото:istockphoto/MIND_AND_I

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости в столице за месяц выросла на 15%, с 13,1 млн до 15 млн рублей.
Такие данные приводит «Авито Недвижимость». С результатами исследования ознакомились «Известия».
Эксперты объясняют, что это рост цен случился из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата, а также сокращения доли студий (количество сократилось на 27,4% за месяц).
 
Рост цен наблюдается в Челябинске (+4%), Перми, Барнауле, Сочи, (+2%).
 
Но в среднем по России цены на вторичном рынке жилья в июле 2023 года остались на прежнем уровне. Спрос на квартиры за месяц продемонстрировал рост на 12%, а объем предложения стал меньше на 2%.
 
«В такой ситуации годовой рост цен на 11% за квартиру и на 8% за 1 кв. м выглядит оправданным и логичным. Однако на рынке пока продолжают сохраняться квартиры с выгодными ценами», —сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.
После того как Центробанк поднял ключевую ставку, банки начали ухудшать условия по ипотеке. Накануне Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 0,8%. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 11,4%, на вторичное жильё — 11,7%. Эксперты говорят, что аренда жилья в России становится более выгодной, чем ипотека. Так, например, арендовать квартиру в Москве можно за 50 тысяч рублей, а за ипотеку в новостройке придётся платить 68 тысяч, на вторичном жилье — около 110 тысяч рублей. Член российской Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал «Радио 1», как рассчитать выгодный вариант.

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#квартира
#жильё
#ипотека
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В России рекордно выросло производство мяса утки
10 августа 2023, 11:49

Фото:istockphoto/AlexRaths

За последние три года производство утиного мяса в стране выросло в 3,1 раза — с 13,7 тыс. тонн в 2020 году до 35,5 тыс. тонн в 2022 году.
Forbes, ссылаясь на данные аналитического центра BusinesStat, пишет, что росту производства способствует запуск крупных птицефабрик. В итоге цена на утиное мясо снизилась, а спрос стал расти.
 
Тем не менее потребление утки в стране остаётся достаточно низким— всего 50 грамм в год на человека. В Китае, например, этот показатель превышает 2 кг. Утку в России по-прежнему рассматривают как праздничный деликатес.

Производители верят в то, что утиное мясо всё-таки перейдет в разряд повседневных продуктов. При этом помешать дальнейшему росту могут проблемы с поставками селекционного материала. Россия на 100% зависима от завоза родительского поголовья из других стран.

Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на мясо индейки. Рост цен на мясо птицы связан с увеличением затрат на оборудование, логистику, упаковку. Также одним из факторов называют высокую конкуренцию за работников. Стоимость инкубационных яиц увеличилась на 19%, транспортные услуги стали дороже на 10%, а упаковочные материалы выросли в цене на 20%.

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#утка
#мясо
#птица
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Вице-спикер Чернышов предложил ввести страхование капитального ремонта в России
10 августа 2023, 08:52

Фото: Istock/Oleg Elkov

Российские управляющие компании могут обязать страховать результаты работ в рамках капитального ремонта, исправлять недочёты подрядчикам придётся за свой счёт.
Данный законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ в скором времени внесут в Госдуму.
 
В данный момент у 30% жителей столицы есть претензии к подрядчикам. 20% работ в регионах выполнены с нарушениями, пишут «Известия».
 
«Законопроект позволит достигнуть следующих целей: оперативно за счет страховки устранять любые недочеты и создать условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать», – говорит автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Данная инициатива нашла поддержку в «Единой России», Всероссийском союзе страховщиков, Торгово-промышленной палате и «Деловой России». Но эксперты не исключают и такого варианта: страховку придётся оплачивать жителям домов самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить требования по расселению из аварийного жилья. Максимальный срок расселения из аварийного жилья предлагается ограничить 3 месяцами.

Такой законопроект внесут в Госдуму осенью. Об этом рассказал зампредседателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ в Самаре, член ЛДПР Владимир Кошелев, пишут «Ведомости».

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#капитальный ремонт
#страхование
#госдума
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В России стали больше производить мороженого
10 августа 2023, 08:43

Фото: istockphoto/yacobchuk

Производство мороженного в России во II квартале достигло 188 млн кг, а в I квартале этот показатель равнялся 99,53 млн кг.
Такие данные приводят аналитики государственной системы маркировки «Честный знак», пишут «Известия».
 
Объёмы производства увеличились на 27% произошло и по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Тогда во II квартале произвели всего 148 млн кг мороженого.
 
«Лето 2023 года значительно более теплое, что влечет и более высокий спрос в отличие от нетипично холодного лета 2022 года. За спросом же следует и рост производства»,- комментируют ситуацию замгендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.
Также одним из фактором увеличения производства стала стабилизация цен на упаковку и путей её поставок. Роль сыграло и снижение цены на сырое молоко, которое вызвало желание производителей сделать запасы продукции с высоким сроком хранения.  

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#мороженое
#производство
#молоко
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Гендиректор «Росчайкофе» Чантурия: Спрогнозировать рост цен на чай и кофе невозможно
09 августа 2023, 20:20

Фото: istockphoto.com/lapandr

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил, что спрогнозировать рост стоимости кофе и чая в магазинах практически невозможно, поскольку это зависит от самих магазинов.
«Розничные сети являются звеном, осуществляющим распределение продукции, то есть оптовым каналом. Они имеют свои логистические и затраты, и прибыль. У них есть торговые наценки, на которых они и зарабатывают. Будут ли они как-то компенсировать этими наценками повышение затрат на продукцию, которое у них есть – это вопрос к розничным магазинам, не к поставщикам» — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Чантурия.

До этого, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил в беседе с «Радио 1», что до продукция всех импортных товаров может подорожать на 30% до конца года.

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#продукты
#кофе
#чай
#цена
#магазины
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Автоэксперт Сажин: «Стоимость пассажирских автоперевозок будет только повышаться»
09 августа 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал рост цен на услуги такси и отметил, что повышение стоимости тарифов автоперевозок в будущем будет только расти.
Он пояснил, что для снижения цены необходимо уменьшить затраты на такие расходы, как амортизация автомобиля, цены запчастей, стоимость бензина, оплата труда водителям и прибыль предприятия. При этом, надо учитывать, что при пренебрегании одним из этих составляющих у потребителя будут возрастать риски. То есть, пользователям такси придётся выбирать между тем, чтобы ездить за малую стоимость, но с риском либо за солидную, но без него.

«Увы, но я вынужден констатировать, что стоимость пассажирских автоперевозок будет только повышаться. Но где вы вообще видели уменьшение цен хоть на что-то?» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

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#такси
#цены
#расходы
#оплата
#рост
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