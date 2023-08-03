Глава «Росчайкофе» Чантурия оценил влияние ухода брендов JDE Peet’s на российский рынок

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Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что вывод брендов компании JDE Peet’s из России никак не скажется на российском рынке кофе.
«Они выводят с российского рынка узнаваемые названия. Всем известный кофе Jacobs Monarch имел двойное название. Я видел новую продукцию, в России останется кофе Monarch, визуально напоминающий кофе Jacobs Monarch», —прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Чантурия.
Он также отметил, что изменения коснуться визуального дизайна продукции, сама же продукция останется поскольку она производилась на территории России. Что означает, что уход того или иного бренда не может сказаться на потребителе.
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