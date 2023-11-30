Глава Союзмолоко Белов: Рост спроса на молоко может составить до 5%

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Генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артём Белов сообщил о том, что россияне стали больше пить молоко и употреблять молочную продукцию.
По его словам, к концу года спрос на молочную продукцию может вырасти на 3-5%.
При этом, эксперт отметил, что рост спроса на молочку не вызвал рост её цены. Однако, вместе с тем, он упомянул риск роста себестоимости такой продукции.
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«Спрос на молоко и молочную продукцию начал расти достаточно активно. Ключевым драйвером спроса является рост реально располагаемых доходов населения. Он составил по итогам 9 месяцев порядка 5%. Соответственно, по нашим прогнозам, до конца года спрос на молочную категорию в годовом выражении может вырасти от 3 до 5%, что достаточно много. Последние 10 лет мы таких темпов роста не наблюдали», — прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Белов.
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Мелисса Тимофеева