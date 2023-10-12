Глава «ЦИФРРА» Дробиз: Повышение МРОТ может снизить оборот суррогатных напитков

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Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз заявил, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России может способствовать снижению оборота суррогатного алкоголя в стране.
Эксперт отметил, что лицензированный алкоголь в России является практически самым дорогим.
По его мнению, государство должно быть заинтересовано в сокращении нелегального рынка.
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«Алкоголь в России — самый дорогой в мире относительно уровня доходов населения. Нелегальный алкоголь стоит дешевле легального, отсюда и его популярность среди малообеспеченного населения. Поэтому пока МРОТ в РФ не будет повышен минимум до 35 тыс. побороть проблему оборота суррогатных напитков будет невозможно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.
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Мелисса Тимофеева