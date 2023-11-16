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Главред «Русского табака» Королев раскрыл, сколько сигарет россияне выкуривают в год

Главред «Русского табака» Королев назвал самый популярный товар у россиян
16 ноября 2023, 13:59
Фото: IStock/FabrikaCr

Фото: IStock/FabrikaCr

Продажи сигарилл в третьем квартале 2023 года выросли на 105,7% по сравнению с этим же периодом 2022-го года. Об этом говорится в обзоре «Центра развития перспективных технологий» и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Королев Максим рассказал, что это может быть случайным явлением. В беседе с «Радио 1» он объяснил, что после введения маркировки лишь немногие поставщики продолжили работать с российским рынком.
«Это случайные явления от каких-то решений, в частности, в последние годы этим решением было введение маркировки. Перед введением были большие поставки, чтобы успеть отработать до полного запрета розничных продаж немаркированных сигарилл. Потом была огромная разница почти в год. После этого мало кто из импортёров восстановил свои позиции на рынке импорта сигарилл. Сейчас можно прогнозировать, что только в 2024 году и 2025 будет некоторых подъём поставок», — сказал эксперт.

Королев подчеркнул, что продажи сигарилл в России существенно ниже сигарет и стиков. В год россияне потребляют примерно 10 миллионов штук сигарилл, в то время как потребление сигарет оценивается в 200 миллиардов штук.
«Стиков на этом фоне у нас потребляется десятки миллиардов, примерно в 10 раз меньше, чем сигарет. С сигариллами не идёт речь о миллиардах вообще, это может быть 10 миллионов штук, а сигары – это вообще единицы миллионов», — заключил собеседник.
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В Ассоциации рыбопромышленников предсказали дальнейшее снижение цен на икру
В Ассоциации рыбопромышленников объяснили снижение цен на красную икру
16 ноября 2023, 11:55

Фото: IStock/Avtor

В ноябре 2023 года цены на икру в России начали снижаться. Согласно исследованию ресурса «Чек Индекс» и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», стоимость красной икры уже упала на 4%, до шести тысяч рублей за килограмм.
Президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев рассказал, что стоимость импортных деликатесов действительно может снизиться на рынке из-за укрепления рубля. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«То, что делается из импортного сырья, может даже подешеветь в связи с тем, что в последнее время наметилась тенденция к укреплению рубля. Ситуация в будущем тоже зависит курса. Если он продолжит укрепляться, то импортёры начнут распродавать остатки, потому что следующие товары удастся купить дешевле», — добавил он.
Эксперт подчеркнул, что продукция российского производства может, наоборот. Вырасти в цене из-за высокого спроса в предновогодний период.
«Традиционно перед Новым годом спрос увеличивается на деликатесы, такие как икра, солёная и копчёная рыба. Соответственно, то, что делается из отечественного сырья, немного подорожает, — в диапазоне 5-10 процентов», — заключил он. 
Ранее «Радио 1» ​рассказывало, какие продукты к новогоднему столу также могут вырасти в цене. Подробнее ​читайте в нашем материале

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#рыба
#продукты
#икра
#импорт
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В российском регионе перевернулся школьный автобус с 14 детьми
Mash: автобус с 14 школьниками перевернулся в Приморье
16 ноября 2023, 05:51

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Приморском крае произошло опрокидывание школьного автобуса с 14 детьми, направлявшимися в школу № 1. Об этом сообщает канал Telegram Mash.
Информация уточняет, что школьники путешествовали из Вольно-Надеждинского, Ключевого и Рыбачьего поселков.

По информации издания, из-за гололеда водитель потерял управление транспортным средством, что привело к съезду автобуса в кювет.

В результате происшествия пострадали восемь детей, из которых шестеро были доставлены в больницу для госпитализации.

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#водитель
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Автоэксперт Сажин: Цены на авто снизятся, когда запчасти будут делать в РФ
15 ноября 2023, 18:36

Фото: istockphoto.com/Kwangmoozaa

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что стоимость автомобилей в России начнёт снижаться только тогда, когда запчасти и комплектующие к машинам будут производить у нас в стране.
«Сейчас, по идее, залежавшиеся на складах машины должны продаваться с большим дискаунтом. Это ŠKODA, Audi, Hyundai. Автомобили эти ещё можно купить, причём люксовых моделей, но что касается снижения цен, то она снизится только после того, когда основная масса запчастей и комплектующих будет производиться здесь», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он добавил, что покупать авто лучше сейчас, поскольку в обозримом будущем, по его мнению, цена на машины будет расти.

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#автомобили
#цена
#машины
#рынок
#россия
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Мастер фэншуй Чодрон рекомендовала красный интерьер для поддержания страсти
15 ноября 2023, 13:01

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Мастер фэншуй Татьяна Чодрон рекомендовала использовать в интерьере дома вещи красного цвета и зажжённые свечи для разжигания и сохранения страсти между партнёрами.
«Страсть разжигает и красный цвет, так как он соответствует половой чакре. Особое воздействие он оказывает именно на мужчин. Поэтому если женщина надела что-то красное, то 100% она не останется без внимания. И необязательно, чтобы это было платье, достаточно даже красных бус или помады», — добавила в беседе с «Москвой 24» Чодрон.

При этом, добавлять такие красные оттенки и цвета надо дозированно. По словам эксперта, энергия красного цвета сильная, и при постоянном или чрезмерном её использовании она может начать оказывать негативное воздействие на человека, раздражая его.

Ранее сообщалось, что певец Дима Билан показал поклонникам в блоге апартаменты, которые приобрел несколько месяцев назад. Как пишут «Дни.ру», российский исполнитель провёл для подписчиков онлайн-экскурсию по своему новому жилью.

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#апартаменты
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#жильё
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Экономист Лобода спрогнозировал рост цен авиабилетов на внутренние рейсы
14 ноября 2023, 17:45

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Экономист Андрей Лобода заявил, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы по России может вырасти на 30% к концу года.
Он добавил, что прибавление в стоимости будет даже при условии, что Минтранс РФ решит не продлевать субсидирование отечественных авиакомпаний за выполненные рейсы внутри страны.

«Компании выживают и за счёт поддержки государством внутренних перевозок. При этом, субсидии не касаются перелётов, которыми пользуется большая часть населения. Именно поэтому мы ожидаем дальнейшего роста стоимости на авиабилеты в декабре приблизительно на треть на востребованных туристических направлений, это классический сезонный фактор», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

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#цена
#перевозки
#билеты
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Россиянам рассказали о необычном способе избежать лишних трат
Финэксперт Коннова рекомендовала совершать покупки в наушниках
14 ноября 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/iprogressman

Финансовый консультант Ирина Коннова заявила, что во избежание лишних трат можно делать покупки в наушниках, чтобы не отвлекаться на посторонние шумы.
«В супермаркетах часто играют медленные, умиротворяющие мелодии. Считается, что они побуждают нас проводить у полок с продуктами больше времени и делать больше ненужных покупок. Чтобы избежать этого эффекта, совершайте покупки в наушниках», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Коннова.

Она также отметила, что на лишние траты, в частности на продукты, негативно влияют нездоровые перекусы.

По её мнению, также нужно избегать покупок товаров впрок.

Ранее в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили о росте продаж валенок, в том числе и онлайн-продаж, которые за девять месяцев года выросли на 43%.

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#рф
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Мишустин заявил, что РФ нужно повысить самообеспеченность по некоторым продуктам
14 ноября 2023, 16:07

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по продовольственной безопасности сообщил о том, что стоит задача увеличить самообеспеченность государства по некоторым продуктам.
В этот список попали молоко, фрукты и пищевая соль, пишет ТАСС.

«Есть направления, по которым работу нужно усилить, чтобы достигнуть заявленных целей», —напомнил глава правительства Михаил Мишустин. 
Мишустин сообщил, что уровень самообеспеченности молочными продуктами, фруктами и ягодами увеличивается, но не так интенсивно, как нужно. 

В июне Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса заявлял, что уровень продовольственной безопасности Российской Федерации является одним из самых надежных в мире.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба займётся анализом ценообразования на куриные яйца. Запросы уже направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сказано на сайте ведомства.

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#михаил мишустин
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ФАС проведёт анализ ценообразования на куриные яйца
14 ноября 2023, 09:13

Фото: istockphoto/amenic181

Федеральная антимонопольная служба займётся анализом ценообразования на куриные яйца.
Запросы уже направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сказано на сайте ведомства. 

«ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы», - передаётся в сообщении.
На основе данных, которые получит служба, будет выяснена обоснованность установления оптово-отпускных цен, работа в этом направлении уже началась в регионах.

Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей, чтобы изучить еженедельную динамику средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца. 

Ранее сообщалось, что в числе основных причин повышения цен на данный продукт — удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса.

ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручили провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями, исходя из их затрат, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты.

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#продукты
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«Известия»: Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца
14 ноября 2023, 04:29

Фото: iStock/Chalabala

Российское правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца, выяснили «Известия».
В числе основных причин повышения цен на данный продукт — удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса.

ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручено провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями, исходя из их затрат, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты. 

Так, Минсельхоз должен проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторг — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России стабилизировались цены на яйца и мясо птицы и теперь ожидается их снижение.

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