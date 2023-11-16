Главред «Русского табака» Королев раскрыл, сколько сигарет россияне выкуривают в год

Продажи сигарилл в третьем квартале 2023 года выросли на 105,7% по сравнению с этим же периодом 2022-го года. Об этом говорится в обзоре «Центра развития перспективных технологий» и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.