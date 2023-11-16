Главред «Русского табака» Королев раскрыл, сколько сигарет россияне выкуривают в год

Фото: IStock/FabrikaCr
Продажи сигарилл в третьем квартале 2023 года выросли на 105,7% по сравнению с этим же периодом 2022-го года. Об этом говорится в обзоре «Центра развития перспективных технологий» и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Королев Максим рассказал, что это может быть случайным явлением. В беседе с «Радио 1» он объяснил, что после введения маркировки лишь немногие поставщики продолжили работать с российским рынком.
Королев подчеркнул, что продажи сигарилл в России существенно ниже сигарет и стиков. В год россияне потребляют примерно 10 миллионов штук сигарилл, в то время как потребление сигарет оценивается в 200 миллиардов штук.
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«Это случайные явления от каких-то решений, в частности, в последние годы этим решением было введение маркировки. Перед введением были большие поставки, чтобы успеть отработать до полного запрета розничных продаж немаркированных сигарилл. Потом была огромная разница почти в год. После этого мало кто из импортёров восстановил свои позиции на рынке импорта сигарилл. Сейчас можно прогнозировать, что только в 2024 году и 2025 будет некоторых подъём поставок», — сказал эксперт.
«Стиков на этом фоне у нас потребляется десятки миллиардов, примерно в 10 раз меньше, чем сигарет. С сигариллами не идёт речь о миллиардах вообще, это может быть 10 миллионов штук, а сигары – это вообще единицы миллионов», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова