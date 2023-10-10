Госдума снизила НДС на товары для детей

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении перечня детских товаров, облагающихся при реализации НДС по пониженной ставке в 10%.
РИА Новости пишет, что данная мера, направленная на поддержку российских производителей, импортозамещение на рынке детских товаров, пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин. Принятие закона даст возможность дополнительно поддержать российские компании.
Закон включил в перечень товаров, реализация которых попадает под пониженную ставку налога, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла, велосипеды, ванночки, бутылочки, соски, подгузники, пелёнки. НДС для таких товаров снизится с 20% до 10%.
Снижение налоговой нагрузки может стимулировать потребительский спрос и рост рынка. Новый закон даст возможность предприятиям дополнительно направлять на развитие около 4 млрд рублей ежегодно.
Ранее сообщалось, что на фоне резкого ослабления рубля компания Nestle повысит отпускные цены на детское питание на 9%. С сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков. На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар.
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Закон включил в перечень товаров, реализация которых попадает под пониженную ставку налога, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла, велосипеды, ванночки, бутылочки, соски, подгузники, пелёнки. НДС для таких товаров снизится с 20% до 10%.
Ранее сообщалось, что на фоне резкого ослабления рубля компания Nestle повысит отпускные цены на детское питание на 9%. С сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков. На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар.
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Мария Фирсова