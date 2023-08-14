Госветслужба: Подмосковные арбузы и дыни не содержат вредных веществ

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В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили о том, что в подмосковных арбузах и дынях нет превышений допустимой доли вредных веществ.
«С начала сезона специалисты Госветслужбы Подмосковья провели 2 969 исследований бахчевых культур, исследования по содержанию в них нитратов, пестицидов и солей тяжёлых металлов. Превышений предельно допустимого уровня содержания вредных веществ в арбузах и дынях в регионе не выявлено», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства слова курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.
При этом, подчёркивалось, что подобные исследования проводятся на регулярной основе.
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