Говядина может подорожать к Новому году ещё на 7-10%

Фото: istockphoto/Vladimir Mironov
Говядина, которая пользуется популярностью у россиян, стремительно дорожает.
Об этом рассказал глава Национального союза производителей говядины Роман Костюк на пресс-конференции, пишет URA.RU.
С его слов, до конца текущего года цены на говядину могут вырасти ещё на 7-10% от нынешнего уровня. Эксперты считают, что скачок цен связан с сокращением поголовья крупного рогатого скота в стране, что неизбежно сказывается на производстве.
Также на рынок оказывает давление предпраздничный спрос: люди активно начали запасаться мясом перед Новым годом.
Сейчас говядина в 1,5-2 раза дороже, чем была год назад. Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал, что в ближайшее время ждать снижения цен не нужно—цены будут расти и дальше.
По данным Росстата, за неделю в сентябре мясо подорожало на 7,9%, а в 71 российском регионе подорожала курица.
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С его слов, до конца текущего года цены на говядину могут вырасти ещё на 7-10% от нынешнего уровня. Эксперты считают, что скачок цен связан с сокращением поголовья крупного рогатого скота в стране, что неизбежно сказывается на производстве.
Сейчас говядина в 1,5-2 раза дороже, чем была год назад. Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал, что в ближайшее время ждать снижения цен не нужно—цены будут расти и дальше.
По данным Росстата, за неделю в сентябре мясо подорожало на 7,9%, а в 71 российском регионе подорожала курица.
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Мария Фирсова