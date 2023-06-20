«Ъ»: Грузия вышла на первое место по поставкам вин в Россию, опередив Италию

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Эксперты считают, что рост доли тихих вин из Грузии связан с импортом торговых сетей в РФ, при этом речь главным образом идет о низком и среднем ценовых сегментах
По итогам первой половины года, Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию. Об этом 20 июня пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
За первые пять месяцев 2023 года из Грузии было ввезено 24,15 млн литров тихих вин, из Италии — 23,36 млн литров. Таким образом, год к году импорт из стран вырос на 63 и 31 процент соответственно. Отметим, что за тот же период импорт вин из Испании за указанный период возрос на 25%, достигнув 20,46 млн литров, из Франции — увеличился на 23 процента, составив 10,04 млн литров, и из Португалии — на 69%, равняясь 9,61 млн литров по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты указывают, что именно грузинские вина конкурируют с российскими в среднем ценовом сегменте. По словам исполнительного директора компании Fort Александра Липилина, импорт грузинских вин возрос в конце прошлого года на фоне отсутствия проблем с логистикой и расчетами. Плюсом грузинских вин также является низкая волатильность их стоимости.
Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что доля отечественного вина на российском рынке превысила 55 процентов по сравнению с долей с 25-30%, которую оно занимало ранее. Он также рассказал, что доля вин из РФ выросла и в ресторанах, кафе и прочих развлекательных заведениях.
За первые пять месяцев 2023 года из Грузии было ввезено 24,15 млн литров тихих вин, из Италии — 23,36 млн литров. Таким образом, год к году импорт из стран вырос на 63 и 31 процент соответственно. Отметим, что за тот же период импорт вин из Испании за указанный период возрос на 25%, достигнув 20,46 млн литров, из Франции — увеличился на 23 процента, составив 10,04 млн литров, и из Португалии — на 69%, равняясь 9,61 млн литров по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что доля отечественного вина на российском рынке превысила 55 процентов по сравнению с долей с 25-30%, которую оно занимало ранее. Он также рассказал, что доля вин из РФ выросла и в ресторанах, кафе и прочих развлекательных заведениях.
Артем Путинцев