Икра, пиво, молоко и газировка: Россиянам назвали продукты с опасным составом

Почти 200 тонн (1,5 млн банок) красной икры неустановленного происхождения нашли в крупных российских магазинах. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал «Радио 1», как продукция попала на полки сетей.