Икра, пиво, молоко и газировка: Россиянам назвали продукты с опасным составом

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Почти 200 тонн (1,5 млн банок) красной икры неустановленного происхождения нашли в крупных российских магазинах. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал «Радио 1», как продукция попала на полки сетей.
По словам специалиста, при фасовке икры на подсобных складах могут указать, что продукция была произведена на Камчатке. Там же фасовщики пишут адрес проверенного производителя, хотя икра не имеет отношения к нему. Затем такую икру продают в магазины, но в ходе проверок выясняется, что производитель не поставлял сюда продукт.
Часто не соответствуют нормам и другие продукты. Например, требования нарушают производители молочной продукции, пива или газировок.
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«Порядка 70% икры в магазинах не соответствует нормам. Там и кишечная палочка, и другие бактерии бывают, очень модно сейчас стало имитировать икру или подкладывать имитированную икру к настоящей. Когда в кустарных условиях производится икра, туда попадает всякое, оно потом начинает размножаться. Так, в некоторых видах икры можно найти запрещённый консервант типа уротропина, и массу других вещей», — сказал Шапкин.
«К таким продуктам относится молочка на развес, которая не маркируется на заводах и продается под видом фермерских продуктов. Большая часть таких молочных продуктов – это фальсификат, в которых используют растительные жиры, говяжий жир и так далее. В пиве вместо солода — дешёвый заменитель. Порядка 70% пива продаётся с использованием соложенных веществ. Получается некая такая брага, которая по вкусу и цвету отдаленно напоминает пиво. Ещё есть опасная газировка, которая производится с превышением норм разрешённых консервантов. Из-за того, что на производителей газировки наложили акцизы, они сейчас используют опасный сахарозаменитель», — заключил эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова